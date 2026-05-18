Công an tiến hành xác minh giao dịch chuyển khoản từ 30 triệu, 300 triệu, 3 tỷ đồng,... của nhiều người dân

Thời gian gần đây, lực lượng công an tại nhiều địa phương đã liên tiếp hỗ trợ người dân xác minh, trao trả các khoản tiền chuyển nhầm với giá trị từ hàng chục triệu đến hàng tỷ đồng.

Mới đây, Công an xã Cẩm Trung (tỉnh Hà Tĩnh) đã hỗ trợ trao trả hơn 30 triệu đồng chuyển khoản nhầm cho người dân.

Theo thông tin ban đầu, sáng 9/5/2026, chị Lê Thị Hương (SN 1986, trú tại xã Lộc Hà) trong lúc chuyển khoản tiền hàng đã sơ suất chuyển nhầm hơn 30 triệu đồng vào tài khoản của chị Nguyễn Thị Tuyết, trú tại xã Cẩm Trung.

Sau khi phát hiện tài khoản cá nhân bất ngờ nhận được số tiền từ người lạ chuyển đến, chị Nguyễn Thị Tuyết đã chủ động trình báo Công an xã Cẩm Trung để phối hợp xác minh, tìm người chuyển khoản nhầm trả lại tài sản.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Cẩm Trung nhanh chóng rà soát, xác minh và phối hợp kết nối giữa hai bên để hoàn tất việc trao trả đầy đủ số tiền cho chị Hương chỉ sau thời gian ngắn.

Công an xã và chị Lê Thị Hương đã tiến hành trả lại số tiền cho chị Tuyết

Tương tự, Công an xã Bắc Trạch cũng vừa hỗ trợ một người dân nhận lại 300 triệu đồng chuyển nhầm trong quá trình giao dịch ngân hàng.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Hòa, trú tại thôn Thanh Hải, trình báo với cơ quan công an về việc chuyển nhầm 300 triệu đồng vào một tài khoản lạ. Xác định đây là khoản tiền lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, Công an xã Bắc Trạch đã nhanh chóng phối hợp với ngân hàng xác minh thông tin chủ tài khoản nhận tiền.

Sau quá trình liên hệ, tuyên truyền và vận động, người nhận tiền đã phối hợp hoàn trả đầy đủ số tiền cho bà Hòa vào ngày 6/5/2026 dưới sự chứng kiến của lực lượng công an.

Trong một vụ việc khác, ngày 18/5, Công an tỉnh Lai Châu cho biết Công an xã Pắc Ta đã phối hợp với ngân hàng hỗ trợ trao trả gần 3 tỷ đồng chuyển nhầm vào tài khoản một người dân trên địa bàn.

Cụ thể, ngày 8/5, chị Lường Thị Loan (SN 1989, trú tại xã Pắc Ta) phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được số tiền 2,9 tỷ đồng từ một tài khoản lạ. Nhận thấy đây là khoản tiền lớn không rõ nguồn gốc, chị Loan đã đến Công an xã Pắc Ta trình báo để nhờ hỗ trợ xác minh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an phối hợp với ngân hàng tiến hành tra cứu, xác định người chuyển nhầm là chị Đỗ Thị Út Bốn (SN 1968, trú tại tỉnh Lâm Đồng). Ngày 14/5, chị Bốn đã đến Lai Châu để làm thủ tục nhận lại tiền.

Tại trụ sở Công an xã Pắc Ta, trước sự chứng kiến của lực lượng chức năng, chị Lường Thị Loan đã hoàn tất thủ tục hoàn trả toàn bộ 2,9 tỷ đồng cho người chuyển nhầm.

Chị Đỗ Thị Út Bốn nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm

Qua các vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân khi bất ngờ nhận được tiền chuyển khoản từ người lạ cần giữ bình tĩnh, không tự ý sử dụng hoặc chuyển tiếp số tiền nhận được. Người dân nên chủ động liên hệ ngân hàng hoặc trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xác minh.

Cơ quan chức năng cũng lưu ý, thời gian qua đã xuất hiện nhiều chiêu trò lợi dụng việc chuyển tiền nhầm để lừa đảo, đòi nợ hoặc ép người nhận chuyển trả vào tài khoản khác. Vì vậy, người dân cần thận trọng, chỉ làm việc thông qua ngân hàng hoặc cơ quan chức năng nhằm tránh phát sinh rủi ro, tranh chấp hoặc bị các đối tượng xấu lợi dụng.