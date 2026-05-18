Nộp thuế hơn nửa tỷ đồng, KOL hé lộ thu nhập “khủng”

KOL Trần Ba Duy chia sẻ việc hoàn thành nghĩa vụ thuế trên Instragram cá nhân.

Mới đây, trên Instagram cá nhân, diễn viên - nhà sáng tạo nội dung Trần Ba Duy cho biết đã hoàn thành nghĩa vụ thuế vào ngày 14/5 vừa qua. Hình ảnh được chia sẻ cho thấy tổng số tiền thuế nam KOL nộp lên tới 520.432.875 đồng.

Con số này nhanh chóng gây chú ý bởi theo biểu thuế thu nhập cá nhân lũy tiến hiện hành, để phát sinh khoản thuế hơn nửa tỷ đồng, thu nhập của Ba Duy nhiều khả năng đã ở ngưỡng khoảng 2 tỷ đồng/năm, tương đương khoảng 170 triệu đồng/tháng, nếu anh không có người phụ thuộc.

Theo cách tính thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam, người lao động không bị áp một mức thuế cố định trên toàn bộ thu nhập. Thay vào đó, thuế được tính theo phương pháp lũy tiến từng phần, tức thu nhập càng cao thì phần thu nhập vượt các ngưỡng quy định sẽ chịu mức thuế cao hơn.

Hiện biểu thuế gồm nhiều bậc, trong đó phần thu nhập tính thuế đến 120 triệu đồng/năm chịu thuế suất 5%, phần trên 120 – 360 triệu đồng chịu 10%, trên 360 – 720 triệu đồng chịu 20%, trên 720 triệu – 1,2 tỷ đồng chịu 30% và phần vượt 1,2 tỷ đồng/năm chịu mức cao nhất là 35%.

Điều này đồng nghĩa mức thuế 35% chỉ áp lên phần thu nhập vượt ngưỡng cao nhất, thay vì toàn bộ thu nhập đều bị tính 35% như nhiều người lầm tưởng.

Không chỉ các KOL nổi tiếng, nhiều freelancer cũng bắt đầu “giật mình” khi rà soát dữ liệu trên hệ thống eTax. Chị M. – một freelancer trong lĩnh vực nghệ thuật, cho biết vừa phát hiện mình “nợ” gần 500 triệu đồng tiền thuế sau khi kiểm tra quyết toán.

Dù không tiết lộ cụ thể khoản thu nhập được ghi nhận, theo ước tính dựa trên biểu thuế lũy tiến, mức thu nhập của freelancer này có thể dao động khoảng 160 triệu đồng/tháng, tương đương gần 2 tỷ đồng/năm.

Thực tế, cùng với sự bùng nổ của nền kinh tế sáng tạo, ngày càng nhiều cá nhân kiếm được thu nhập lớn từ TikTok, YouTube, Facebook, Instagram hay các hợp đồng quảng cáo, booking thương hiệu. Tuy nhiên, đặc thù thu nhập đến từ nhiều nguồn khác nhau, thanh toán qua nền tảng số hoặc tài khoản cá nhân khiến không ít người chưa thực sự chú ý tới việc kê khai và tạm nộp thuế định kỳ.

Trong bối cảnh dữ liệu ngân hàng, thanh toán điện tử và nền tảng số ngày càng được liên thông, việc bỏ sót nghĩa vụ thuế có thể khiến cá nhân phát sinh khoản truy thu lớn sau nhiều năm.

Các chuyên gia thuế khuyến nghị freelancer, KOL, streamer hay cá nhân kinh doanh online nên chủ động theo dõi dòng tiền, lưu trữ hợp đồng, sao kê thanh toán và ước tính nghĩa vụ thuế từ sớm để tránh áp lực tài chính khi đến kỳ quyết toán.