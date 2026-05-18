Phố Wall kinh ngạc trước lượng giao dịch chứng khoán từ tài khoản của ông Trump trong 3 tháng qua: ‘Con số thật điên rồ’

Báo cáo tài chính mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho thấy ông hoặc các cố vấn đầu tư của mình đã thực hiện hơn 3.700 giao dịch chứng khoán trong quý 1. Đợt mua bán này có tổng trị giá lên tới hàng chục triệu USD và liên quan trực tiếp đến nhiều tập đoàn lớn đang có các thỏa thuận với chính quyền của ông.

Hồ sơ dày hơn 100 trang được nộp lên Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ (OGE) vào tuần trước cho thấy tần suất giao dịch dày đặc, trung bình hơn 40 giao dịch/ngày trong suốt 3 tháng.

Matthew Tuttle, Giám đốc điều hành của Tuttle Capital Management, nhận định: "Con số thật điên rồ. Nó trông giống hoạt động của một quỹ đầu cơ sử dụng thuật toán giao dịch quy mô lớn để mua và bán khống chứng khoán hơn là một tài khoản cá nhân".

Trong quý 1, tài khoản của tổng thống đã chi ít nhất 1 triệu USD cho mỗi mã cổ phiếu của các đại gia công nghệ và bán lẻ bao gồm Nvidia, Oracle, Microsoft, Boeing và Costco Wholesale. Các giao dịch khác liên quan đến eBay, Abbott Laboratories, Uber, AT&T và Dollar Tree.

Tiết lộ này một lần nữa làm bùng lên những lo ngại về xung đột lợi ích vốn đã bủa vây ông Trump trong các nhiệm kỳ tổng thống. Không giống như nhiều người tiền nhiệm, ông Trump không thanh lý tài sản hoặc chuyển chúng vào một quỹ ủy thác do bên độc lập giám sát.

Đáng chú ý, trong khi ông Trump giao dịch cổ phiếu, con rể ông là Jared Kushner cũng đang quản lý hàng tỷ USD tiền đầu tư cho Qatar, Ả Rập Xê Út và UAE, đồng thời kiêm nhiệm vai trò phái viên "tình nguyện" cho Tổng thống về các vấn đề liên quan đến cuộc chiến tại Iran và Trung Đông.

Phía Nhà Trắng đã bác bỏ mọi nghi ngại. Người phát ngôn David Ingle khẳng định: "Tổng thống chỉ hành động vì lợi ích tốt nhất của công chúng Mỹ. Không có bất kỳ xung đột lợi ích nào ở đây".

Đại diện Tập đoàn Trump Organization cũng giải thích rằng các danh mục đầu tư được quản lý độc lập bởi các tổ chức tài chính bên thứ ba thông qua hệ thống tự động, và gia đình tổng thống không hề được thông báo trước hay can thiệp vào các quyết định này.

Dù vậy, giới quan sát vẫn chỉ ra rằng ông Trump liên tục đưa ra các quyết định chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến các công ty mà ông giao dịch.

Ví dụ, với Nvidia, tập đoàn sản xuất chip AI lớn nhất thế giới này cần sự phê duyệt của chính phủ Mỹ để bán hàng ra nước ngoài. Gần đây, ông Trump đã đưa CEO Jensen Huang vào phái đoàn tháp tùng trong chuyến công du Bắc Kinh.

Ngoài ra, chính quyền của ông Trump vừa chốt thỏa thuận chi 9 tỷ USD để mua 10% cổ phần của hãng chip Intel vào tháng 8/2025. Cổ phiếu Intel đã tăng 20% trong quý 1 và tiếp tục tăng gấp đôi vào tháng 4.

Trong cuộc đua thâu tóm Warner Bros giữa Netflix và Paramount Skydance, ông Trump đều có khoản đầu tư vào cả 3 công ty này.

"Khi bạn là Tổng thống, bạn biết mọi thứ. Vì vậy, bất kỳ cổ phiếu nào bạn mua đều để lại một dấu hỏi lớn", Tuttle nhấn mạnh.

Theo Đạo luật STOCK được thông qua năm 2012, các quan chức thực pháp và thành viên Quốc hội bắt buộc phải báo cáo các giao dịch chứng khoán. Cả cựu Tổng thống Barack Obama (chỉ đầu tư vào trái phiếu kho bạc và quỹ tương hỗ) lẫn Joe Biden đều không giao dịch cổ phiếu khi đương nhiệm. Do đó, ông Trump là Tổng thống đầu tiên kích hoạt điều khoản báo cáo này.

Hồ sơ cũng cho thấy ông Trump đã lỡ hạn chót báo cáo (trong vòng 45 ngày sau giao dịch) và đã tự nguyện nộp khoản phạt hành chính danh nghĩa là 200 USD cho mỗi lần nộp muộn.

Ở một diễn biến khác, Văn phòng Đạo đức Chính phủ đã chấp thuận gia hạn thêm 45 ngày để ông Trump nộp báo cáo công khai tài chính hàng năm. Tài liệu này — dự kiến nộp vào ngày 29/6 tới — sẽ cung cấp cái nhìn chi tiết hơn về giá trị và thu nhập trong năm 2025 từ đế chế kinh doanh trải rộng từ tiền số, khu nghỉ dưỡng, sân golf cho đến nền tảng mạng xã hội của ông.

Theo Japan Times