Một ngân hàng trả lãi suất 8,5%/năm cho số tiền gửi từ 500.000 đồng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) vừa thông báo triển khai chương trình ưu đãi “Bắt đầu từ nhỏ, sinh lời thật to”, áp dụng từ ngày 8/5 đến hết 31/5/2026 đối với khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại quầy và trên nền tảng số.

Theo chương trình, khách hàng mở mới tài khoản tiền gửi tiết kiệm hoặc tiền gửi có kỳ hạn có thể được áp dụng mức lãi suất tối đa 8,5%/năm tại một số kỳ hạn và điều kiện nhất định.

Cụ thể, các kỳ hạn từ 6–11 tháng áp dụng lãi suất tối đa 8,3%/năm; kỳ hạn 12 và 14 tháng là 8,4%/năm; trong khi kỳ hạn 15 tháng có mức lãi suất 8,5%/năm.

Chương trình được triển khai trên toàn hệ thống trung tâm kinh doanh của VietBank đối với các sản phẩm Tiết kiệm truyền thống, Tiết kiệm Phát lộc, Tiết kiệm Quyền chọn và tiền gửi online có kỳ hạn dành cho khách hàng cá nhân.

Với giao dịch tại quầy, chương trình áp dụng cho khách hàng mở mới CIF trong thời gian triển khai hoặc khách hàng hiện hữu chưa có số dư tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn tại VietBank trước thời điểm chương trình bắt đầu. Trên nền tảng số VietBank Digital Plus, khách hàng cá nhân mở mới tài khoản tiền gửi online trong thời gian diễn ra chương trình đều thuộc đối tượng áp dụng.

Theo quy định, khách hàng gửi tại quầy cần số tiền tối thiểu từ 10 triệu đồng/tài khoản, trong khi mức tiền gửi tối thiểu đối với hình thức online là từ 500.000 đồng. Mức lãi suất ưu đãi được áp dụng với hình thức nhận lãi cuối kỳ; các phương thức nhận lãi khác sẽ được quy đổi tương ứng theo kỳ hạn gửi. VietBank cũng cho biết không giới hạn số lượng tài khoản được hưởng ưu đãi đối với khách hàng đáp ứng đủ điều kiện trong thời gian triển khai chương trình.