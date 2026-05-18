Không rẻ nhất, nhưng tiện nhất: Thế hệ không thể sống thiếu cửa hàng tiện lợi

Sáng trên đường đi làm, ghé cửa hàng tiện lợi mua cốc cà phê thêm cái cơm nắm tam giác, buổi trưa hoặc tối chẳng biết ăn gì thì điểm đến có khi vẫn là cửa hàng tiện lợi. Làm 1 suất cơm gà hoặc mì trộn, mì gói với cây xúc xích. Nhanh gọn mà no bụng.

Đó là thói quen của không ít người - đặc biệt là giới trẻ và dân văn phòng ở Hàn Quốc nói riêng và các quốc gia châu Á nói chung.

Trong bối cảnh ai cũng đang cố gắng thắt lưng buộc bụng, chi tiêu tiết kiệm tối đa thì nhiều người vẫn “trung thành” với các chuỗi cửa hàng tiện lợi dù đồ trong đó đắt hơn hẳn siêu thị. Với họ, cửa hàng tiện lợi không chỉ là một nơi bán đủ thứ trên đời, mà còn là 1 phần của lối sống hiện đại.

Rất tiện, đúng như cái tên “cửa hàng tiện lợi”

Kim Ji-hoon (27 tuổi) - một nhân viên văn phòng sống ở Seoul cho biết ngày nào tan làm cũng phải ghé qua cửa hàng tiện lợi. Dù biết giá hộp cơm hay nước đóng chai ở đây đắt hơn siêu thị, anh vẫn chọn mua vì “không mất thời gian”. Ji-hoon nói anh thường tan làm muộn, siêu thị gần nhà đã đóng cửa, trong khi cửa hàng tiện lợi sáng đèn cả đêm và nó còn bán cả đồ ăn - điều mà không phải siêu thị nào cũng có. Với Ji-hoon, khoản chênh lệch vài nghìn won đổi lại sự tiện lợi là điều hoàn toàn chấp nhận được.

Ảnh minh họa

Tương tự, Lee Soo-min (24 tuổi) - một sinh viên đang học cao học lại nói rằng cô thích cảm giác “thoải mái và không áp lực” khi bước vào cửa hàng tiện lợi. Theo Soo-min, nhiều siêu thị lớn khiến người mua có cảm giác phải mua thật nhiều vì dòng người xếp hàng thanh toán luôn quá đông, nếu mua 1 vài món đồ nhỏ lẻ như gói băng vệ sinh hay bông tẩy trang, thì thời gian chờ thật chẳng đáng. Còn ở cửa hàng tiện lợi thì khác, Soo-min cảm thấy nơi này phù hợp với nhu cầu mua ít và mua nhanh. Cô thường ghé mua một hộp sữa, đồ ăn vặt hoặc mì ăn liền hay các nhu yếu phẩm thường ngày, trước khi về ký túc xá.

Park Min-jae (31 tuổi) - nhân viên văn phòng trong ngành công nghệ thông tin, lại xem cửa hàng tiện lợi như một “kho dự trữ mini” cho cuộc sống bận rộn. Anh cho biết bản thân hiếm khi nấu ăn vì thời gian làm việc thất thường. Các loại cơm hộp, salad đóng gói, cà phê pha sẵn hay đồ ăn theo mùa giúp anh tiết kiệm đáng kể thời gian chuẩn bị bữa ăn. Theo Min-jae, giới trẻ Hàn Quốc hiện nay ưu tiên “tiết kiệm công sức” nhiều không kém tiết kiệm tiền.

Lối sống gắn liền với cửa hàng tiện lợi

Xu hướng ghé cửa hàng tiện lợi nhiều hơn đi siêu thị đang trở thành một nét văn hóa tiêu dùng đặc trưng của giới trẻ Hàn Quốc. Các chuỗi cửa hàng tiện lợi như CU, GS25 hay 7-Eleven không còn đơn thuần bán nhu yếu phẩm mà ngày càng hoạt động như những “không gian sống thu nhỏ”. Tại đây, khách có thể ăn uống, nhận hàng giao tận nơi, in tài liệu, thanh toán hóa đơn, thậm chí nghỉ ngơi trong lúc chờ xe buýt hoặc tàu điện.

Các chuỗi cửa hàng tiện lợi Hàn Quốc đang hưởng lợi mạnh từ xu hướng chọn cuộc sống độc thân của người trẻ. Vì họ chỉ sống một mình, nên thường không muốn mua số lượng lớn như ở siêu thị vì dễ dư thừa thực phẩm. Thay vào đó, họ ưu tiên những phần ăn nhỏ, đóng gói sẵn và có thể sử dụng ngay.

Ảnh minh họa

Nhiều chuyên gia bán lẻ tại Hàn Quốc cho rằng cửa hàng tiện lợi hiện đại đang bán “thời gian” nhiều hơn bán sản phẩm. Khi nhịp sống ngày càng bận rộn, người tiêu dùng trẻ sẵn sàng trả thêm tiền để đổi lấy sự nhanh chóng. Một số cửa hàng thậm chí còn liên tục tung ra sản phẩm giới hạn theo mùa, hợp tác với thần tượng K-pop hoặc thương hiệu nổi tiếng để tạo cảm giác mới lạ, kích thích khách trẻ quay lại thường xuyên.

Các chuỗi tiện lợi cũng tận dụng rất tốt mạng xã hội để xây dựng văn hóa tiêu dùng riêng. Nhiều món ăn “viral” trên TikTok hay Instagram tại Hàn Quốc thường xuất phát từ cửa hàng tiện lợi trước khi lan rộng ra cộng đồng. Từ sandwich phiên bản giới hạn, kem mới ra mắt cho tới các set mì trộn độc lạ, tất cả đều được thiết kế để phù hợp với thói quen “mua nhanh, thử nhanh, đăng nhanh” của giới trẻ.

Không gian bên trong các cửa hàng cũng thay đổi đáng kể. Một số điểm bán được thiết kế như quán cà phê mini với bàn ghế, lò vi sóng, máy pha cà phê tự động và khu vực ngồi ăn sạch sẽ. Điều này khiến nhiều người trẻ xem cửa hàng tiện lợi như một nơi để thư giãn ngắn sau giờ học hoặc giờ làm. Với những người sống trong các căn hộ nhỏ tại Seoul, đây đôi khi còn là “phòng nghỉ tạm thời” trong quãng thời gian nghỉ trưa.

Dữ liệu ngành bán lẻ Hàn Quốc cho thấy lượng chi tiêu tại cửa hàng tiện lợi của nhóm khách hàng trẻ tuổi (từ 18-30 tuổi) tiếp tục tăng trong vài năm gần đây. Điều này phần nào phản ánh tư duy tiêu dùng: Người trẻ không còn chỉ tìm kiếm mức giá rẻ nhất, mà quan tâm nhiều hơn tới trải nghiệm, sự tiện lợi và khả năng đáp ứng ngay lập tức nhu cầu cá nhân.

Chính vì vậy, dù giá cao hơn siêu thị, cửa hàng tiện lợi vẫn giữ được sức hút mạnh với giới trẻ Hàn Quốc. Với họ, nơi này không đơn giản là điểm mua đồ ăn hay nước uống, mà là một phần quen thuộc của nhịp sống đô thị - nơi mọi thứ đều nhanh, nhỏ gọn và luôn mở cửa chờ khách ghé vào.

(Nguồn: The Asia Business Daily)