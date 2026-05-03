Vì sao tiền “không cánh mà bay” mỗi lần bạn đi siêu thị?

Bạn vào siêu thị với một danh sách rất rõ. Sữa, trứng, nước giặt. Đi một vòng là xong. Nhưng thực tế thì hiếm khi dừng ở đó. Trên đường ra quầy, bạn tiện tay lấy thêm vài thứ và gần như lần nào cũng vậy. Thế là hoá đơn cứ tăng thêm từ mấy chục đến vài trăm nghìn. Bạn có biết lý do vì sao không?

1. Thêm một chút cho tiện

Bạn thấy một món không nằm trong danh sách nhưng nghĩ kiểu gì rồi cũng dùng. Vậy là bạn thêm vào giỏ cho tiện để đỡ phải quay lại lần sau. Mỗi lần chỉ là một món nhỏ nhưng cộng lại thì không còn nhỏ nữa.

2. Đã đi thì mua cho đủ

Đi siêu thị không phải việc làm mỗi ngày. Phải đi, phải gửi xe, phải dành thời gian nên bạn rất dễ có suy nghĩ đã đi rồi thì mua luôn cho đủ. Mua cho vài ngày tới. Mua sẵn cho đỡ phải nghĩ. Từ mua cho hôm nay thành mua cho cả tuần lúc nào không hay.

3. Thấy giảm giá là thấy hợp lý

Đi ngang kệ có khuyến mãi, bạn gần như luôn dừng lại một chút. Không phải vì bạn cần gấp, mà vì thấy mua lúc này là hợp lý. Đang rẻ hơn thì mua luôn, để đó rồi dùng. Bạn không mua vì cần món đó. Bạn mua đơn giản vì thấy đang lời.

4. Mỗi món đều không đáng bao nhiêu

Một chai nước ép, một gói snack, một hộp sữa chua. Mỗi món chỉ vài chục nghìn. Không có món nào đủ lớn để khiến bạn phải suy nghĩ lâu. Và vì không có điểm dừng rõ ràng, bạn cứ thêm vào. Đến lúc thanh toán thì tổng số không còn nhỏ nữa.

5. Không có món nào sai

Điều khiến bạn dễ “lơ là” nhất là cảm giác mọi thứ trong giỏ hàng đều dùng được. Không có món nào là vô lý. Không có món nào là mua bốc đồng. Nhưng vấn đề không nằm ở từng món mà nằm ở tổng số món đồ.

6. Bạn đang mua cả cảm giác yên tâm

Khi giỏ hàng đầy hơn, bạn có cảm giác mình đã chuẩn bị đủ cho vài ngày tới. Không cần nghĩ hôm nay ăn gì. Không cần lo thiếu đồ. Cảm giác đó rất dễ chịu và bạn sẵn sàng trả thêm tiền để có nó.

7. Tiêu tiền ở siêu thị quá… dễ

Không phải mặc cả. Không phải suy nghĩ quá nhiều. Mọi thứ đều sắp sẵn chỉ việc lấy. Việc tiêu tiền trở nên nhẹ nhàng hơn bình thường. Và khi tiêu tiền trở nên dễ dàng, bạn sẽ tiêu nhiều hơn mà không nhận ra.

Tiền không tự nhiên biến mất mỗi lần bạn đi siêu thị. Nó đi qua từng món nhỏ. Qua từng quyết định rất hợp lý. Qua những lần bạn nghĩ thêm một chút cũng không sao. Và chính vì mọi thứ đều có lý do, bạn gần như không nhận ra mình đã đi xa hơn dự định ban đầu.

3 cách đi siêu thị mà không bị “quá tay” • Viết danh sách và dừng lại ở đó Nghe rất basic nhưng hiệu quả. Đi theo danh sách giúp bạn có một điểm dừng rõ ràng, thay vì đi tới đâu mua tới đó. • Tự hỏi một câu trước khi bỏ vào giỏ. “Mình có thật sự cần món này trong 3–5 ngày tới không?”. Nếu câu trả lời là “có cũng được, không cũng được” thì nên bỏ qua. • Đừng đi siêu thị khi đang mệt hoặc đói. Lúc mệt hoặc đói, bạn dễ mua theo cảm xúc hơn bình thường. Và hầu hết là mua thêm, không phải mua đúng.



