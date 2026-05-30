Lưu ý cho người hay đi siêu thị: Không mất công săn voucher cũng giảm 300-400k nếu làm cách này

Cách tiết kiệm khi đi siêu thị thực ra rất đơn giản!

Cùng đi siêu thị, cùng một giỏ hàng thực phẩm, đồ dùng thiết yếu nhưng có người thanh toán hết 600k, có người lại chỉ phải trả 300k hoặc thậm chí ít hơn nhiều. Sự chênh lệch này đôi khi không đến từ việc mua ít hơn, mà đến từ việc biết cách tận dụng các chương trình khuyến mãi, voucher giảm giá và ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết.

Chỉ cần dành thêm vài phút trước khi mua sắm để kiểm tra chương trình ưu đãi, tích điểm hoặc áp mã giảm giá, bạn hoàn toàn có thể tiết kiệm được một khoản đáng kể.

Tích điểm sau mỗi lần mua sắm để đổi lấy voucher

Đừng mặc định “tích điểm thì đáng bao nhiêu” hay “còn chút mới đổi được voucher giá trị cao”. Một lần tích điểm có thể chưa làm nên chuyện nhưng 100 lần hay vài trăm lần thì khác.

Tại Aeon Mall: Để được tích điểm và đổi voucher khi mua sắm, bạn chỉ cần tải app AEON Vietnam, đăng ký thành viên bằng số điện thoại. Thế là xong! Mỗi lần đi siêu thị nhớ tích điểm khi thanh toán, và nhớ vào app kiểm tra số điểm tích lũy và đổi lấy voucher. Tại Aeon Mall, cứ mỗi 10.000 đồng chi tiêu, bạn sẽ nhận được 1 điểm (quy đổi tương đương thành 100 đồng). Như vậy là 100 điểm đổi được voucher 10k, 200 điểm đổi được voucher 30k,...

Voucher 300k là chuyện đơn giản nếu chịu khó tích điểm khi mua sắm tại Aeon Mall

Tại WinMart: Ứng dụng tích điểm WinX được tích hợp ngay trên Zalo, bạn chỉ cần gõ "WinX" trong thanh tìm kiếm của Zalo là được.

Việc tích điểm sẽ được áp dụng tùy theo từng mặt hàng. Ví dụ khi mua thịt MEATDeli tại hệ thống WinMart, khách hàng đã đăng ký thành viên sẽ được tích điểm 20% trên tổng giá trị sản phẩm MEATDeli (không phải tổng hóa đơn). Hệ số quy đổi là 100 điểm = 1 đồng. Như vậy 1.000.000 điểm sẽ đổi được voucher 10.000 đồng.

Chăm chỉ tích điểm khi đi WinMart, voucher 10k-20k khá dễ kiếm

Tại Go! (chuỗi siêu thị Big C) : Tải ứng dụng GO! & Big C về điện thoại, chọn mục đăng ký thành viên The 1 Vietnam bằng số điện thoại là xong. Mỗi 200đ chi tiêu, bạn sẽ nhận được 1 điểm. 10.000 điểm sẽ quy đổi lại thành 10.000đ, có thể trừ trực tiếp vào hóa đơn.

Canh “giờ vàng”

Bên cạnh việc tích điểm đổi voucher, để tiết kiệm hơn khi đi siêu thị, một việc quan trọng khác là chọn đúng “khung giờ vàng giảm giá” để mua sắm.

1. Aeon Mall: Giảm giá 5% các mặt hàng vào ngày 5 và ngày 20 hàng tháng, giảm 30-50% đồ ăn chế biến sẵn sau 20h

Aeon Mall có chương trình giảm giá ưu đãi cho khách hàng đăng ký thành viên vào ngày mùng 5 và ngày 20 hàng tháng. Chỉ cần tải app AEONMALL Vietnam, đăng ký thành viên bằng số điện thoại, thì cứ ngày 5 và ngày 20 hàng tháng, bạn sẽ được giảm giá 5% tất cả các mặt hàng khi mua sắm tại Aeon Mall trên toàn quốc.

Bên cạnh chương trình ưu đãi cố định giảm 5% giá thành các mặt hàng vào ngày 5 và ngày 20 hàng tháng, thì sau 20h hàng ngày cũng là “khung giờ vàng” tại quầy thực phẩm chế biến sẵn tại Aeon Mall, bao gồm đồ ăn, trái cây cắt sẵn, bánh mì. Vì đây đều là sản phẩm đóng gói và bán trong ngày, nên dù có giảm 30-50% thì vẫn yên tâm là đồ mới, tươi ngon. Tùy từng cơ sở Aeon Mall mà mức giá giảm hàng ngày sẽ khác nhau với từng sản phẩm, nhưng chắc chắn cứ sau 20h tối là kiểu gì quầy thực phẩm chế biến sẵn cũng giảm sâu!

Sau 20h là "khung giờ vàng" ở Aeon Mall

2. WinMart: Ghé sau 18h để săn đồ “mua 1 tặng 1”

Mặc dù không có ngày “ưu đãi cố định hàng tháng”, nhưng những ai hay ghé WinMart đều biết “khung giờ vàng sau 18h”. Tùy từng cửa hàng mà ưu đãi sau 18h sẽ khác nhau, nhưng thông thường các mặt hàng như thịt MeatDeli đóng hộp sẽ được giảm giá nếu gần đến ngày hết HSD (thường là 3 ngày kể từ ngày sản xuất), cá và rau mua 1 tặng 1.

3. Go!: Đi chợ sớm trước 10h sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu

Tại chuỗi siêu thị Go!, các mặt hàng thực phẩm tươi sống như thịt, cá, hải sản, rau củ, trái cây,... đều được giảm giá 10% nếu bạn đi mua sắm trong khung giờ trước 10h sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Đây là chương trình ưu đãi cố định, áp dụng trên toàn hệ thống.

Săn sale hay sử dụng voucher khi đi siêu thị không đồng nghĩa với việc mua thật nhiều để "không bỏ lỡ ưu đãi". Ngược lại, mục tiêu của việc tận dụng khuyến mãi là mua đúng những thứ cần thiết với chi phí hợp lý hơn.