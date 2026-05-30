Lãi suất tiết kiệm 30/5: Bảng lãi suất Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, Sacombank, HDBank... mới nhất

Khảo sát biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại các ngân hàng ngày 30/5 cho thấy mức lãi suất từ 7%/năm vẫn xuất hiện tại một số ngân hàng ở các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

Lãi suất Agribank, Vietcombank, VietinBank

Theo biểu lãi suất trực tuyến, Agribank, Vietcombank và VietinBank đang áp dụng cùng mức lãi suất 4,75%/năm đối với các khoản tiền gửi kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng.

Tại các kỳ hạn trung hạn từ 6 tháng đến 9 tháng, ba ngân hàng này cùng niêm yết lãi suất 6,6%/năm.

Đối với các khoản tiền gửi kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng, lãi suất được áp dụng ở mức 6,8%/năm. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất hiện nay tại ba ngân hàng quốc doanh này.

Trong nhóm Big4, BIDV tiếp tục là ngân hàng có mặt bằng lãi suất thấp hơn. Nhà băng này đang niêm yết lãi suất 4,75%/năm cho kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng, 5,8%/năm đối với kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, trong khi kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng ở mức 5,9%/năm.

Như vậy, tại kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiền gửi tại Agribank, Vietcombank và VietinBank đang cao hơn BIDV tới 0,9 điểm phần trăm.

Nhiều ngân hàng duy trì lãi suất từ 6,8-7%/năm

Khảo sát thị trường cho thấy nhóm ngân hàng tư nhân tiếp tục duy trì mức lãi suất cao hơn đáng kể so với nhóm quốc doanh.

LPBank hiện nằm trong nhóm dẫn đầu thị trường khi niêm yết lãi suất 6,9%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, 7%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng và lên tới 7,1%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

PGBank cũng áp dụng mức lãi suất cạnh tranh với 6,9%/năm tại kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, đồng thời niêm yết 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Tại VIB, khách hàng gửi tiền trực tuyến kỳ hạn 12 tháng được hưởng lãi suất 7%/năm. Trong khi đó, MBV hiện là ngân hàng hiếm hoi áp dụng đồng loạt mức 7%/năm cho các kỳ hạn từ 3 tháng đến 18 tháng.

Ở nhóm lãi suất từ 6,8% đến dưới 7%/năm, Bac A Bank đang niêm yết 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 6,75%/năm cho kỳ hạn 18 tháng. OCB cũng áp dụng mức 6,9%/năm tại kỳ hạn 12 tháng và 6,8%/năm tại kỳ hạn 18 tháng.

BVBank hiện niêm yết lãi suất 6,9%/năm cho cả kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng. MSB áp dụng mức 6,8%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng, trong khi Techcombank niêm yết 6,75%/năm cho kỳ hạn này.

Nhóm ngân hàng có lãi suất từ 6,5-6,7%/năm gồm SHB, Sacombank, Saigonbank, TPBank, VCBNeo, NCB và VietBank.

Lãi suất kỳ hạn ngắn chênh lệch lớn

Ở kỳ hạn 1 tháng, lãi suất huy động đang có sự phân hóa mạnh giữa các ngân hàng.

SCB tiếp tục là ngân hàng có lãi suất thấp nhất thị trường khi chỉ niêm yết 1,6%/năm cho kỳ hạn 1 tháng và 1,9%/năm cho kỳ hạn 3 tháng.

Một số ngân hàng khác cũng duy trì mặt bằng lãi suất thấp ở kỳ hạn ngắn như GPBank với 3,6%/năm kỳ hạn 1 tháng và 3,7%/năm kỳ hạn 3 tháng; ABBank áp dụng mức 3,8%/năm và 4%/năm tương ứng.

Trong khi đó, mức lãi suất phổ biến tại nhiều ngân hàng lớn đang dao động từ 4,5-4,75%/năm đối với kỳ hạn 1 tháng. Nhóm này gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank, OCB, PGBank, MSB, VIB, Saigonbank, Nam A Bank và một số ngân hàng khác.

Tại kỳ hạn 6 tháng - kỳ hạn được nhiều người gửi tiền lựa chọn, mức lãi suất phổ biến trên thị trường hiện dao động từ 5,5% đến 6,6%/năm. Trong đó, LPBank, PGBank và MBV đang nằm trong nhóm có lãi suất cao nhất với mức từ 6,9% đến 7%/năm.