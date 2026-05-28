Gửi tiền ở VIB, PGBank, MBV, LPBank: Có bao nhiêu mới lãi được 25 triệu/tháng?

Cuối tháng 5, nhiều ngân hàng công bố mức lãi suất tiền gửi online, cao nhất 7%/năm.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 28/5/2025, một số ngân hàng đang áp dụng mức lãi suất khá tốt ở kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng. Nếu quy đổi mục tiêu 25 triệu đồng/tháng, tương đương khoảng 300 triệu đồng/năm tiền lãi, số tiền cần gửi sẽ dao động từ hơn 4 tỷ đồng đến gần 6 tỷ đồng tùy từng mức lãi suất.

Nhóm ngân hàng có lãi suất cao ở kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng là LPBank, MBV, PGBank và VIB.

Công thức tính lãi khi gửi tiết kiệm ngân hàng: Tiền lãi = Số tiền gửi × Lãi suất (%/năm) × Số tháng gửi/12.

1. LPBank

LPBank hiện niêm yết lãi suất trực tuyến kỳ hạn 6 tháng ở mức 6,9%/năm, trong khi kỳ hạn 12 tháng là 7%/năm.

Với mức lãi suất 6,9%/năm ở kỳ hạn 6 tháng, để nhận 25 triệu đồng tiền lãi, khách hàng cần gửi 4,35 tỷ đồng.

Trong khi đó, nếu chọn kỳ hạn 12 tháng với lãi suất 7%/năm, số tiền cần gửi giảm xuống còn khoảng 4,29 tỷ đồng để đạt mức lãi khoảng 25 triệu đồng/tháng.

2. MBV

MBV đang áp dụng lãi suất 7%/năm cho cả kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng, thuộc nhóm cao nhất trên thị trường hiện nay.

Với mức lãi suất này, người gửi cần gửi 4,29 tỷ đồng để tạo ra dòng tiền lãi 25 triệu đồng mỗi tháng. Điểm đáng chú ý là việc MBV duy trì cùng một mức lãi suất cho cả hai kỳ hạn giúp khách hàng có thêm lựa chọn linh hoạt hơn về thời gian gửi tiền mà vẫn đảm bảo mục tiêu lợi nhuận.

3. PGBank

PGBank hiện niêm yết lãi suất 6 tháng ở mức 6,9%/năm và kỳ hạn 12 tháng ở mức 7%/năm.

Ở kỳ hạn 6 tháng với lãi suất 6,9%/năm, khách hàng cần gửi khoảng 4,35 tỷ đồng để nhận mức lãi khoảng 25 triệu đồng mỗi tháng.

Nếu chọn kỳ hạn 12 tháng hưởng lãi suất 7%/năm, số tiền cần thiết giảm xuống còn khoảng 4,29 tỷ đồng.

So với mặt bằng chung hiện nay, PGBank nằm trong nhóm ngân hàng có lãi suất cạnh tranh ở các kỳ hạn trung và dài hạn.

4. VIB

VIB niêm yết lãi suất kỳ hạn 6 tháng ở mức 5,7%/năm, còn kỳ hạn 12 tháng là 7%/năm.

Với kỳ hạn 6 tháng và lãi suất 5,7%/năm, người gửi cần khoảng 5,26 tỷ đồng để đạt mức lãi 25 triệu đồng mỗi tháng.

Trong khi đó, nếu chọn kỳ hạn 12 tháng với lãi suất 7%/năm, số tiền cần gửi chỉ còn khoảng 4,29 tỷ đồng.

Trong bối cảnh nhiều ngân hàng đang tăng lãi suất huy động để hút dòng tiền, gửi tiết kiệm tiếp tục là lựa chọn được nhiều người ưu tiên nhờ tính an toàn và ổn định. Tuy nhiên, để tạo ra nguồn thu nhập thụ động ở mức hàng chục triệu đồng mỗi tháng, người gửi vẫn cần sở hữu lượng vốn khá lớn, đồng thời cân nhắc kỹ giữa các kỳ hạn và mức lãi suất trước khi quyết định xuống tiền.