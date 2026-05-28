“Nghèo thời gian”, dân văn phòng biến 1 tiếng nghỉ trưa thành khung giờ vàng: Đi tập gym, đi học thêm thay vì ngủ gục trên bàn

Giờ nghỉ trưa nhưng không dùng để nghỉ ngơi, đó là cách dân văn phòng tối ưu thời gian mỗi ngày.

"Làm ngày làm đêm, thời gian đâu mà đi tập thể dục với học thêm ngoại ngữ nữa".

Đây có thể là suy nghĩ của không ít dân công sở, đặc biệt trong bối cảnh làn sóng sa thải đang diễn ra, chúng ta đều phải làm mọi cách để "giữ lấy chiếc ghế của mình". Áp lực công việc, áp lực deadline, áp lực cạnh tranh,... tất cả dồn lại thành 1 hơi thở dài cùng câu nói: "Làm gì có thời gian…".

Điều tưởng chừng dễ hiểu và dễ cảm thông ấy, với 1 bộ phận dân văn phòng ở Hàn Quốc, lại chỉ là lời ngụy biện…

1 tiếng nghỉ trưa trở thành "quỹ thời gian vàng"

Trong nhiều năm, giờ nghỉ trưa ở các công ty Hàn Quốc thường gắn liền với hình ảnh nhân viên văn phòng vội vã đi ăn trưa tán gẫu, tiện mua thêm cốc cà phê nữa là hết giờ nghỉ, lại quay về văn phòng tiếp tục làm việc.

Nhưng cùng với nhịp sống ngày càng bận rộn, nhiều người trẻ ở Seoul bắt đầu nhìn khoảng thời gian ngắn ngủi giữa ngày như "quỹ thời gian vàng" để đầu tư cho bản thân. Thay vì ngồi lì trong văn phòng, hoặc ra ngoài đi ăn, họ dùng một tiếng nghỉ trưa để học ngoại ngữ, tập gym, đi dạo công viên hay tham gia các hoạt động giúp giải tỏa áp lực công việc.

Shin Jung-hoon (32 tuổi), chuyên viên phân tích dữ liệu của một công ty công nghệ tại khu Teheran Valley ở phía nam Seoul (Hàn Quốc) là một trong số những người đang tận dụng 1 tiếng nghỉ trưa để tập thể dục bằng cách đạp xe ngoài trời 40 phút, 20 phút còn lại dùng để ăn trưa. Với anh, nếu chỉ dùng để đi ăn hay lang thang trong quán cà phê thì quả thực lãng phí. Những ngày làm việc kéo dài từ 7 giờ sáng tới tận khuya khiến Shin cảm thấy bản thân gần như không còn thời gian riêng. Vì vậy, khoảng nghỉ giữa ngày trở thành cơ hội hiếm hoi để anh làm điều gì đó cho chính mình.

Shin cho biết nhiều đồng nghiệp của anh hiện cũng có suy nghĩ tương tự. Họ không muốn dành toàn bộ giờ nghỉ để ngồi trong quán ăn rồi quay lại bàn làm việc với cảm giác uể oải. Thay vào đó, mọi người cố gắng tranh thủ làm điều gì đó hữu ích hơn, có người đi tập yoga hoặc tới phòng gym cạnh công ty để cardio 45 phút.

Công ty nơi Shin làm việc áp dụng hình thức nghỉ trưa chia ca. Một nhóm nghỉ từ 12 giờ đến 13 giờ, nhóm còn lại nghỉ từ 13 giờ đến 14 giờ để văn phòng luôn có người trực. Nhờ vậy, nhân viên có thể linh hoạt sắp xếp hoạt động cá nhân.

Tại một trung tâm ngoại ngữ ở khu Yeouido (Seoul, Hàn Quốc) các lớp học tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Trung vào khung giờ trưa luôn kín người đăng ký. Học viên chủ yếu là nhân viên văn phòng làm việc gần đó. Họ thường tới lớp sớm khoảng 10 phút, tranh thủ ăn sandwich hoặc kimbap trước khi buổi học bắt đầu.





Lee Ji-hyeon, giáo viên dạy tiếng Trung tại trung tâm này cho biết cô khá bất ngờ khi có những lớp vào khung giờ nghỉ trưa, 100% học viên là nhân viên văn phòng. Theo cô, nhiều người trong số họ còn tiếp tục tham gia lớp học buổi tối sau giờ làm, dù đáng lẽ đó là thời gian để nghỉ ngơi hay ăn tối cùng gia đình.

Lee kể rằng gần như không ai trong lớp bỏ học hay chểnh mảng bài vở. Dù lịch trình bận rộn, họ vẫn duy trì việc học rất nghiêm túc. Điều đó cho thấy áp lực cạnh tranh trong môi trường công sở Hàn Quốc lớn tới mức nhiều người cảm thấy bản thân phải liên tục nâng cấp kỹ năng mới có thể theo kịp công việc.

Thế hệ "nghèo thời gian"

Việc "tối ưu hóa" giờ nghỉ trưa cũng phản ánh thực tế rằng nhiều người Hàn Quốc đang phải làm việc quá nhiều giờ mỗi ngày.

Shin Jung-hoon thừa nhận anh và đồng nghiệp thường ở công ty tới 11 giờ đêm hoặc nửa đêm. Chính vì vậy, giờ nghỉ trưa gần như là khoảng thời gian duy nhất họ được "tự do".

Xu hướng ăn nhanh để làm việc khác cũng kéo theo sự bùng nổ của các quán cà phê mang đi tại Seoul. Theo Yang Jae-sun, quản lý bán hàng của 1 cơ sở Starbucks, trong khung giờ từ 12h30 đến 13h30, cửa hàng có thể bán tới 300 ly cà phê take-away, người mua chủ yếu là dân văn phòng.. Khoảng một nửa doanh thu cả ngày của cửa hàng đến từ đúng một tiếng cao điểm này.

Nhiều nhân viên văn phòng cho biết cà phê trở thành "vũ khí chống buồn ngủ" sau khi họ dùng giờ nghỉ trưa cho việc học hoặc vận động. Thay vì ngủ gật tại bàn làm việc, họ chọn cách nạp cafein để đầu óc tỉnh táo cho ca làm việc buổi chiều.

Sự thay đổi trong cách người Hàn Quốc sử dụng giờ nghỉ trưa cũng phản ánh một chuyển biến lớn trong tư duy sống của dân công sở hiện đại. Với họ, khoảng nghỉ giữa ngày không còn là để nghỉ ngơi đúng nghĩa, mà còn là cơ hội hiếm hoi để chăm sóc và nâng cấp bản thân giữa guồng quay áp lực kéo dài từ sáng tới đêm.

(Nguồn: Korea JoongAng Daily)