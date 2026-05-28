Nóng 40 độ, dân văn phòng cất xe máy ở nhà, đi làm bằng Metro: Tiết kiệm được 2 tiếng bêu nắng chen chúc ngoài đường

1 tuần thử đi làm bằng Metro hoặc xe bus dưới cái nắng 40 độ mới thấy: Sao mình không làm vậy sớm hơn?

Trước đây, nhắc đến việc di chuyển bằng phương tiện công cộng như xe bus hoặc Metro, không ít người sẽ coi đó là “lựa chọn bất đắc dĩ”. Tuy nhiên khoảng thời gian gần đây, câu chuyện dường như đã khác.

Dân văn phòng và thói quen “bắt metro, xe bus” đi làm

Khoảng 2 tuần nay, Minh Khôi - Nhân viên IT tại một công ty công nghệ ở quận Bình Thạnh (TP.HCM), cho biết anh đã cất xe máy ở nhà và chọn Metro làm phương tiện di chuyển tới công ty. Trước đây, giống như đa số mọi người, Minh Khôi cũng tự lái xe đi làm, thời gian di chuyển hết khoảng 40 phút buổi sáng và 45-55 phút vào buổi chiều, thậm chí còn hơn vào những ngày trời mưa. Nếu tự lái xe máy, trung bình thời gian “ở ngoài đường” của Minh Khôi là gần 2 tiếng.

“Ban đầu mình không tính sẽ đi làm bằng Metro thường xuyên đâu, chỉ là vì hôm đó xe máy hỏng, đành phải đi Metro. Nhưng đi 1 hôm rồi thì thấy tiết kiệm thời gian hơn nhiều, quan trọng là đỡ mệt vì không phải chen chúc tắc đường” - Minh Khôi kể.

Trong khi đó, Quốc Anh - nhân viên thiết kế sống tại TP Thủ Đức, lại chọn kết hợp cả xe bus và Metro để đi làm. Anh cho biết trước đây bản thân từng có định kiến rằng xe bus đông đúc và khá bất tiện, nhưng trải nghiệm thực tế vài tháng gần đây đã khác.

“Bắt 1 tuyến xe bus để đến ga Metro, rồi lên Metro là tới thẳng công ty mình rồi nên cũng tiện. Trước mình nghĩ xe bus phải chờ lâu, rồi đông đúc nhưng chờ lâu lắm thì cũng chỉ 5-7 phút, đi nhiều thành quen, mình cũng biết được giờ nào tới chuyến bus mình cần nên chủ động canh được thời gian. Nói chung vẫn tiện và đỡ mệt hơn tự lái xe” - Quốc Anh chia sẻ.

Không chỉ Quốc Anh hay Minh Khôi, Thu Hà - Nhân viên truyền thông ở Hà Nội, cũng bắt đầu chuyển từ xe máy sang phương tiện công cộng là xe bus khoảng 1 tuần gần đây. Lý do đơn giản là thời tiết Hà Nội nắng nóng quá. Nhà cô cách cơ quan tới 8km. Sáng tắc đường, chiều tắc đường, nếu tự đi xe máy thì riêng việc di chuyển thôi cũng quá tốn sức, quá mệt trong thời tiết này.

“Từ nhà mình ra bến xe bus chỉ mất 2 phút đi bộ, điểm dừng cách công ty 100 mét và đi 1 tuyến bus là tới, không phải chuyển tuyến. Trời này, đi bộ vài trăm mét để chờ xe bus vẫn ok hơn là đội nắng, chen chúc tắc đường” - Thu Hà nói.

Không khó để nhận ra, ngày càng nhiều dân văn phòng ở Hà Nội và TP.HCM đang ưu tiên di chuyển bằng phương tiện công cộng hơn phương tiện cá nhân. Cung đường có thể khác nhau, chứ lý do chọn Metro, xe bus thì đa phần đều là tiết kiệm thời gian, sức lực và cả tiền bạc nữa vì giá vé Metro, xe bus khá rẻ mà còn có thể tiết kiệm thêm một khoản đáng kể nhờ các chương trình ưu đãi thanh toán.

Đường đi làm trở thành "quãng nghỉ"

Từ khi đi làm bằng Metro, xe bus, Minh Khôi, Quốc Anh và Thu Hà mới nhận ra: Bên cạnh việc tiết kiệm được chi phí đi lại, họ còn có thêm 1 quãng thời gian nghỉ ngơi thư giãn trong ngày. Nếu như trước đây, đường đi làm đồng nghĩa với nắng nóng, khói bụi, kẹt xe, thì giờ lại trở thành thời gian được chợp mắt, tranh thủ lướt MXH, nghe Podcast,...

Với Minh Khôi, quãng thời gian ngồi trên Metro đi từ nhà tới công ty là lúc anh kiểm tra lại các đầu việc cần hoàn thành trong ngày. Đến công ty là bắt tay vào việc ngay, không cần tốn 30 phút “hồi sức” như khi tự lái xe máy. Còn chiều từ công ty về nhà, Minh Khôi sẽ lên kế hoạch đi siêu thị, xem cần mua những gì để về nấu bữa tối.

Trong khi đó, Thu Hà lại xem quãng đường đi bus mỗi ngày như khoảng thời gian có thể tranh thủ vừa nghe nhạc, vừa chợp mắt.

Còn với Quốc Anh, điều khiến anh thích nhất khi chuyển sang kết hợp xe bus và Metro là cảm giác “đỡ tốn thời gian lướt mạng xã hội”. Sáng trên đường đi làm thì đọc tin tức, “nghe ngóng tình hình ngoài kia”, chiều về thì lướt TikTok, Threads,...

“Thời gian ngồi trên xe bus, Metro vốn là “thời gian chết” nên lướt MXH lúc đó thì hợp lý. Đến công ty là bắt tay vào làm luôn chứ không tốn thời gian lan man trên mạng nữa, tối về cũng vậy. Mình cảm thấy như thế tối ưu hơn” - Quốc Anh chia sẻ.

Chill hơn thế, người đi Metro giờ còn có thể tận hưởng khoảng thời gian di chuyển bằng cách thỏa sức sáng tạo làm vlog, làm content creator xây kênh cá nhân.

Với nhiều người trẻ ở các thành phố lớn, Metro hay xe bus vì thế không còn đơn thuần là phương tiện di chuyển, mà dần trở thành một phần của nhịp sống mới: Tiết kiệm hơn về tiền bạc, năng lượng đồng nghĩa với việc dư ra một khoảng thời gian để giải trí, nghỉ ngơi.