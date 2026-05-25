“Bán kính sống” của người trẻ đã khác: Quãng đường 20km giờ cũng chỉ như 2km thôi, vì có Metro rồi!

“Hẹn hò gì tận 10km lận, chọn chỗ gần thôi” từng là câu cửa miệng của Thùy Linh (29 tuổi) hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Mặc dù đã sống và làm việc ở thủ đô được gần chục năm, nhưng bán kính di chuyển của Thùy Linh luôn chỉ “7km quay đầu” tính từ nhà. Ngay cả đến chuyện tìm việc, Thùy Linh cũng ưu tiên công ty cách mình 3km đổ lại là tốt nhất, còn không cũng không được quá 7km.

Lý do đơn giản: Xa quá đi lại rất mệt, nhất là vào mùa hè nắng nóng hay những hôm trời mưa.

“Bán kính sống” thay đổi từ khi Metro xuất hiện

Từ khi bắt đầu đi Metro thường xuyên, Thùy Linh thấy mình sống “hướng ngoại” hơn hẳn. Không còn cảnh từ chối một cuộc hẹn chỉ vì xa quá.

“Đi Metro nhanh hơn, cũng không lo tắc đường nên cảm giác đi đâu cũng gần” - Linh nói.

Đó cũng là thay đổi chung của khá nhiều người trẻ ở Hà Nội và TP.HCM thời gian gần đây. Metro không chỉ là một phương tiện công cộng, mà đang dần thay đổi cách người trẻ định nghĩa khoảng cách trong thành phố. Nếu trước kia, “bán kính sống” được đo bằng số kilomet thì bây giờ lại chuyển thành “số chạm trung chuyển”.

Ảnh minh họa

Ở Hà Nội, Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông khiến việc di chuyển từ khu Hà Đông sang các quận trung tâm trở nên nhẹ nhàng hơn đáng kể. Đơn cử như quãng đường từ Yên Nghĩa lên Cát Linh vào giờ cao điểm, đi Metro có thể chỉ tốn 15-20 phút, khỏi cần kẹt cứng ở đoạn Nguyễn Trãi như đi xe máy. Thứ tiết kiệm được không chỉ là thời gian mà còn là sức lực và tinh thần. Cứ thử tưởng tượng cảnh nhích từng cm dưới cái nắng hầm hập của mùa hè vào những ngày 40 độ là đủ hiểu, vì sao Metro lại là lựa chọn “chân ái”.

Tại TP.HCM, tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên cũng đang tạo ra thay đổi tương tự. Trước kia, nhiều người ở Thủ Đức thường khá ngại vào trung tâm vì chỉ nghĩ đến cảnh kẹt xe ở Xa lộ Hà Nội hay khu vực Điện Biên Phủ. Một buổi cà phê ở Quận 1 đôi khi phải cân nhắc rất lâu vì thời gian đi đường có thể còn nhiều hơn thời gian ngồi chơi.

Nhưng khi Metro xuất hiện, việc di chuyển từ Suối Tiên, Thảo Điền hay Bình Thái vào trung tâm trở thành chuyện đơn giản. Người trẻ bắt đầu quen với việc tranh thủ đọc sách, nghe podcast hay thậm chí là tranh thủ chợp mắt trên Metro thay vì vã mồ hôi ngoài đường.

Đi Metro: Không chỉ đỡ mệt mà còn đỡ tốn tiền!

Nhanh, tiện, và rẻ là miêu tả ngắn gọn và chính xác nhất khi chọn di chuyển bằng Metro. Hiện tại, giá vé Metro ở cả Hà Nội và TP.HCM dao động chỉ vài nghìn đến vài chục nghìn đồng tùy quãng đường.

Ở Hà Nội, vé lượt tuyến Cát Linh - Hà Đông hiện dao động khoảng 8.000 - 15.000 đồng tùy chặng. Trong khi đó tại TP.HCM, Metro số 1 cũng có mức giá phổ biến khoảng 7.000 - 20.000 đồng/lượt. Ngoài vé ngày và vé tháng dành cho người đi thường xuyên, hành khách cũng có thể thanh toán khá linh hoạt bằng tiền mặt, thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử thông qua mã QR ở nhiều nhà ga.

Sự tiện lợi và nhiều ưu đãi liên tục giúp cho Metro dần trở thành lựa chọn quen thuộc của không ít dân văn phòng nói chung và người trẻ nói riêng. Có người bắt đầu chọn ở xa trung tâm hơn để tiết kiệm tiền thuê nhà vì tin rằng chuyện đi làm giờ đã dễ thở hơn trước. Có người lại chủ động khám phá nhiều khu vực mới mà trước đây gần như chưa từng nghĩ sẽ ghé tới chỉ vì xa.

Một người ở Hà Đông (Hà Nội) giờ có thể lên Hồ Tây, sang Long Biên uống cà phê mà không lấn cấn chuyện “đi lại tốn thời gian”. Một người sống ở Thủ Đức (TP.HCM) cũng có thể tới Quận 1 xem triển lãm, gặp bạn bè vào cuối tuần mà không cần chuẩn bị tinh thần “vật lộn” với giao thông.

Khi chuyện đi xa không còn là áp lực, “bán kính sống” của người trẻ cũng tự nhiên rộng ra. Và đôi khi, thứ khiến một thành phố trở nên gần gũi hơn không phải là nó nhỏ lại, mà là cảm giác mọi nơi giờ chỉ cách nhau một chuyến Metro.