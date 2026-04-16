Xe điện + metro + bus điện: Combo di chuyển mới của dân thành phố

Không còn “một chiếc xe cho tất cả”

Nếu vài năm trước, chuyện di chuyển ở đô thị gần như gói gọn trong một lựa chọn: xe máy hoặc ô tô, thì hiện tại, một “combo” mới đang dần hình thành và thú vị ở chỗ, nó không đến từ chính sách trước, mà đến từ chính thói quen người dùng.

Sáng chạy xe máy điện ra ga Metro, gửi xe rồi thong thả lên tàu. Cũng có người chọn mang theo xe đạp gấp để giải quyết vấn đề, cắt giảm chi phí và thời gian tìm chỗ đỗ xe. Tối về lại ngược lộ trình ấy.

Việc sử dụng combo các loại phương tiện xanh đang dần trở thành xu hướng tại những thành phố lớn (Ảnh: Viết Thanh)

Nghe có vẻ lằng nhằng và "nhiều chặng", nhưng với giới trẻ tại Hà Nội và TP.HCM, đây không còn là sự đánh đổi, mà là một sự tính toán thông minh. Trong bối cảnh hạ tầng bãi giữ xe tại các ga tàu còn hạn chế và mạng lưới giao thông chặng cuối đang dần hoàn thiện, việc tự kết nối các "mắt xích" di chuyển giúp họ thoát khỏi nỗi ám ảnh kẹt xe, khói bụi và sự bị động của những phương thức truyền thống.

Khánh Linh (25 tuổi, Hà Nội) kể: “Trước mình đi xe máy từ nhà đến công ty, mất gần 45 phút, chưa kể tắc đường. Giờ mình đi xe điện ra ga metro, đi tàu rồi đi bộ thêm chút là tới. Nhanh hơn, mà đỡ mệt hơn hẳn.”

Điểm đáng chú ý là: người dùng không còn trung thành với một phương tiện duy nhất. Họ bắt đầu “mix & match” - kết hợp nhiều loại phương tiện để tối ưu thời gian, chi phí và cả trải nghiệm.

Điện hoá từng chặng: Khi chuyện di chuyển trở nên “nhẹ” hơn

Trong “combo” mới này, các loại xe điện, xe đạp gấp gọn hay xe đạp trợ lực đóng vai trò như mắt xích đầu - cuối: đưa người dùng từ nhà ra trạm metro hoặc điểm bus và ngược lại. Phần “xương sống” của hành trình lại là metro hoặc bus điện - những phương tiện giúp cắt giảm đáng kể thời gian và áp lực giao thông.

Những tuyến xe buýt điện hiện ngày càng phổ biến, gắn với đời sống thường ngày của người dân các thành phố lớn (Ảnh: Di Anh)

Với nhiều người, sự thay đổi này bắt đầu từ những điều rất nhỏ.

Như gia đình chị Bích Phương (Hà Nội), sau khi chuyển sang dùng hoàn toàn xe điện, việc di chuyển cũng linh hoạt hơn:

“Có hôm hai vợ chồng đi làm bằng xe máy điện. Nhưng nếu không quá vội hoặc di chuyển trùng giờ tuyến bus điện tiện thì lại chọn đi bus, hiện tại các tuyến xe đều có thể theo dõi rất dễ dàng qua app (ứng dụng). Có những khi có thể đi tàu điện nếu trùng tuyến đường… Hiện tại gia đình mình không còn phụ thuộc vào một cách đi, phương tiện duy nhất nữa. Mỗi loại hình đều là một trải nghiệm khác biệt, điều này cũng khiến mình cảm thấy cuộc sống tại thành phố hay ho hơn nhiều.”

Một điểm thú vị khác là cảm nhận về việc di chuyển cũng thay đổi.

Không còn tiếng động cơ lớn, không còn mùi xăng, không còn cảm giác “ngột” khi kẹt xe. Thay vào đó là sự êm ái, nhẹ nhàng hơn dù vẫn ở giữa một thành phố đông đúc. Với những người đi làm mỗi ngày, trải nghiệm này không phải thứ gì đó “xa xỉ”, mà đơn giản là dễ chịu với chính bản thân mình và với môi trường hơn một chút.

Xe đạp điện công cộng cũng đang được triển khai tại khu vực trung tâm TP.HCM

Anh Hoàng Minh (32 tuổi, TP.HCM) là một lao động tự do. Trước đây, anh từng có ác cảm với việc đi phương tiện công cộng vì sự gò bó, nhưng giờ đây anh lại trở thành một "tín đồ" của việc kết hợp xe máy điện và xe buýt điện, metro.

"Thực ra, động lực lớn nhất của tôi ban đầu là... lười. Tôi ngại việc phải dắt xe, nổ máy rồi len lỏi giữa dòng xe kẹt cứng mỗi sáng. Giờ tôi chạy chiếc xe điện ra điểm dừng metro gần nhà, lên tàu là có máy lạnh, tranh thủ mở điện thoại lướt tin tức, nghe radio, thảnh thơi giải trí. Khi xuống đi bộ không quá xa, vận động một chút là đến cơ quan. Và quan trọng là an toàn hơn nhiều khi di chuyển bằng phương tiện cá nhân.

Cái cảm giác không phải ngửi mùi khói bụi hay nghe tiếng còi xe inh ỏi nó làm tâm thế làm việc của mình khác hẳn. Combo này, ví tiền cũng dễ thở hơn vì chi phí sạc điện và vé tháng rẻ hơn hẳn tiền xăng ngày trước."

Khi đô thị bắt đầu “hợp gu” với cách di chuyển mới

Sự xuất hiện của “combo di chuyển” này cũng đang kéo theo những thay đổi âm thầm trong đô thị.

Nhiều chung cư bắt đầu có khu vực sạc xe điện. Các ga metro được thiết kế thêm chỗ gửi xe máy. Những tuyến bus điện phủ dần vào các khu dân cư. Tất cả tạo thành một mạng lưới - dù chưa hoàn hảo - nhưng đủ để người dùng bắt đầu thay đổi thói quen.

Dĩ nhiên, không phải mọi thứ đều trơn tru.

Việc chuyển đổi giữa các phương tiện đôi khi vẫn bất tiện, đặc biệt vào giờ cao điểm. Hạ tầng sạc chưa đồng đều. Và không phải khu vực nào cũng có metro hoặc bus điện đủ tiện để thay thế hoàn toàn xe cá nhân.

Bạn trẻ Quốc Bảo (22 tuổi, sinh viên năm cuối) lại chia sẻ một góc nhìn thực tế và có phần khắt khe hơn về những bất cập hiện tại.

"Em rất ủng hộ lối sống xanh nhưng nói thật là đôi khi cũng 'dở khóc dở cười'. Bãi gửi xe ở một số ga tàu hiện tại thường xuyên quá tải vào giờ cao điểm, có lúc em phải chạy lòng vòng mãi mới gửi được chiếc xe điện của mình, giá gửi xe cũng khá cao.

Em mong là sau này các điểm kết nối sẽ có nhiều trạm sạc nhanh hơn, nhiều bãi giữ xe công cộng hơn gắn với các tuyến tàu, trạm xe buýt. Hệ thống tuyến điểm cũng được mở rộng nhiều hơn để thuận tiện với mọi người."

Nhưng điều quan trọng là: một kiểu di chuyển mới đã hình thành. Không còn là câu hỏi “đi xe gì”, mà là “kết hợp thế nào cho hợp lý”.

Và khi ngày càng nhiều người chọn cách di chuyển linh hoạt, ít phụ thuộc vào xăng hơn, ít bị “kẹt” trong một lựa chọn duy nhất hơn, đô thị cũng buộc phải thay đổi theo.

Một cách chậm rãi, nhưng rất rõ ràng.