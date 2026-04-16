Từ đêm nay, miền Bắc đón mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ đêm 16/4 đến ngày 17/4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m, khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Do mưa dông xảy ra sau một đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, nguy cơ rất cao xuất hiện lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước khi đón không khí lạnh, ngày hôm nay (16/4), miền Bắc trời nắng với nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng gay gắt từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Hà Nội hôm nay ngày nắng, đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Từ đêm nay, miền Bắc đón mưa to.

Dự báo từ mai (17/4), miền Bắc trời chuyển mát với nhiệt độ cao nhất chỉ từ 28-30 độ, vùng núi cao dưới 28 độ. Khoảng ngày 18/4 đến 20/4, miền Bắc tiếp tục đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trời mát dài ngày.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Đà Nẵng đến Phú Yên cũ hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Dự báo từ mai, khu vực Thanh Hoá đến Phú Yên cũ nắng nóng hạ nhiệt.

Khánh Hoà đến Bình Thuận cũ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.