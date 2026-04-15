TP.HCM: Tài xế xe công nghệ lên cơn co giật giữa đường Hồng Bàng, suýt bị ô tô cán ngang người

Tối 15/4, Công an phường Minh Phụng phối hợp cùng các đơn vị liên quan ở TP.HCM đã đưa tài xế xe công nghệ co giật nằm trên đường suýt bị xe ô tô cán ngang người nhập viện cấp cứu.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip và hình ảnh người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ nằm bất động giữa đường, có biểu hiện co giật. Lúc này, 1 xe ô tô chạy đến tông trúng nạn nhân. Đoạn clip đăng tải nhận khá nhiều bình luận chia sẻ của người dùng mạng xã hội.

Qua xác minh, sự việc diễn ra vào trưa 15/4 ở đường Hồng Bàng, phường Minh Phụng, TP.HCM. Nam tài xế xe ôm công nghệ là anh T. (33 tuổi). Thời điểm trước lúc xảy ra vụ việc, anh T. đang chở khách hướng từ đường Minh Phụng về bến xe Miền Tây.

Hiện trường vụ việc

Khi vừa qua cầu vượt Cây Gõ khoảng 200m, anh T. bất ngờ có biểu hiện bất thường về sức khỏe và ngã xuống đường. Người khách ngồi phía sau cũng bị ngã theo. Trong lúc mất lái, xe máy của anh T. va quẹt với xe máy chạy phía trước khiến cả 2 xe cùng ngã xuống đường.

Sau khi ngã, anh T. có dấu hiệu co giật. Người dân xung quanh hỗ trợ dựng xe, gọi xe cứu thương và chờ lực lượng chức năng đến xử lý.

Trong lúc mọi người đang chờ xe cứu thương, một ô tô màu trắng chạy đến tông trúng anh T. và chuẩn bị cán quá người anh này. Phát hiện sự việc, người dân lập tức hô hoán, ra hiệu cho tài xế dừng xe.

Sau đó, Công an phường Minh Phụng có mặt, phối hợp đưa nạn nhân lên xe cứu thương vào bệnh viện cấp cứu. Theo thông tin từ gia đình, mẹ của anh T. cho biết anh có tiền sử động kinh.

Nhờ được cấp cứu và chăm sóc kịp thời, hiện sức khỏe của anh đã ổn định. Riêng xe ô tô đã rời khỏi hiện trường, hiện Đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn đang phối hợp Công an phường Minh Phụng xác minh, mời tài xế lên làm rõ.