Từ ngày mai, hàng triệu người dân Việt Nam sẽ chứng kiến một tin vui lớn về xăng dầu

Mới đây, Cục Thuế (thuộc Bộ Tài chính) vừa ban hành Công điện hoả tốc số 09/CĐ-CT về việc triển khai một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội.

Công điện số 09 được gửi tới Trưởng thuế các tỉnh, thành phố; Chi cục trưởng Chi cục Thuế Thương mại điện tử và Chi cục trưởng Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn để yêu cầu tổ chức triển khai ngay.

Công điện nêu rõ, vào ngày 12/4/2026, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 19/2026/QH16, có hiệu lực từ ngày 16/4/2026 đến hết ngày 30/6/2026.

Do đó, để đảm bảo thực thi kịp thời, Cục Thuế đề nghị các đơn vị trong toàn ngành khẩn trương tuyên truyền, phổ biến tới công chức thuế và người nộp thuế, cũng như chuẩn bị đầy đủ các điều kiện triển khai.

Giảm thuế xăng, dầu về 0 từ ngày 16/4 đến hết tháng 6

Công điện 09 nhấn mạnh một số nội dung quan trọng. Thứ nhất, thuế bảo vệ môi trường: Mức thuế đối với xăng (trừ ethanol), dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay được áp dụng là 0 đồng/lít. Thứ hai, thuế giá trị gia tăng (VAT): Xăng, dầu và nhiên liệu bay không phải kê khai, tính nộp thuế VAT, nhưng vẫn được khấu trừ thuế đầu vào.

Thứ ba, thuế tiêu thụ đặc biệt: Thuế suất đối với xăng các loại được áp dụng ở mức 0%.

Cục Thuế yêu cầu các đơn vị chủ động tiến hành triển khai và đảm bảo việc thực hiện thống nhất, đúng quy định.

Dự kiến giảm thu ngân sách Nhà nước 7.300 tỷ đồng/tháng

Sáng 12/4, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết số 19 về thuế bảo vệ môi trường, giá trị gia tăng (VAT), thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Chính sách này bắt đầu áp dụng từ ngày 16/4 đến 30/6/2026.

Nghị quyết nêu rõ, cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp nhập khẩu xăng, các mặt hàng dầu (diesel, dầu hỏa, mazut) và nhiên liệu bay không phải kê khai, tính nộp thuế VAT khi bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Trong trường hợp khẩn cấp, Chính phủ được điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) thời gian áp dụng chính sách này, đồng thời báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Theo báo cáo của Chính phủ, việc thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ ethanol), dầu diesel, nhiên liệu bay, dầu hỏa và dầu mazut về 0 đồng dự kiến sẽ làm giảm thu ngân sách Nhà nước bình quân 7.300 tỷ đồng một tháng. Nhưng Chính phủ cho rằng đây là biện pháp tài khóa đặc biệt được áp dụng trong bối cảnh đặc biệt, nhằm hạn chế tác động của biến động giá năng lượng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, an ninh xã hội.

Theo số liệu của Bộ Công Thương, trong cơ cấu giá cơ sở xăng dầu, thuế VAT chiếm khoảng 7,4%. Ngoài ra, thuế bảo vệ môi trường chiếm từ 2,7 - 6%, và tiêu thụ đặc biệt là 6,7%. Vì vậy, việc giảm tất cả các loại thuế này về 0 đến hết tháng 6 được coi là giải pháp để đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm nay, kiểm soát lạm phát.

Hiện nay, theo Quyết định 482 của Thủ tướng áp dụng đến hết 15/4, thuế bảo vệ môi trường, VAT, tiêu thụ đặc biệt với các loại thuế với xăng (trừ ethanol), dầu diesel và nhiên liệu bay là 0. Quyết định này được đưa ra theo Luật Tổ chức Chính phủ, áp dụng trong trường hợp cấp bách. Trong khi đó, dầu hỏa và mazut vẫn chịu thuế bảo vệ môi trường lần lượt 600 đồng và 1.000 đồng/lít, kg; thuế VAT là 10%.

Xung đột Trung Đông khiến thị trường năng lượng toàn cầu, trong đó có Việt Nam chịu tác động lớn, khiến giá nhiên liệu tăng vọt. Trên thực tế, từ cuối tháng 2 đến nay, giá xăng dầu trong nước đã trải qua 15 kỳ điều hành. Hiện nay, mỗi lít xăng RON 95-III là 23.540 đồng và dầu diesel 32.960 đồng. Trước đó, có thời điểm giá hai loại nhiên liệu này ở nước ta lần lượt gần 34.000 đồng và 45.000 đồng/lít.