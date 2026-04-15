Nữ sinh viên tử vong sau những tiếng kêu cứu từ phòng trọ

Chiều 15-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo UBND phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc khiến 2 người thương vong.

Rất đông người dân tập trung tại khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: T. Vinh

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, một số người sống trong khu trọ trên đường Phạm Kinh Vỹ, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An nghe tiếng động lớn kèm tiếng kêu cứu phát ra từ phòng trọ chị T. (SN 2004, quê tỉnh Thanh Hóa). Mọi người chạy qua thì thấy nữ sinh viên đã tử vong, gần đó có một nam thanh niên bị thương nặng ở vùng cổ. Người dân đã trình báo cơ quan chức năng và đưa nam thanh niên đi bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Sự việc thu hút nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi.

Theo thông tin ban đầu, chị T. là sinh viên năm thứ 4 một trường Đại học trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Hiện, chị đang thực tập tại một trường tiểu học ở phường Trường Vinh. Nam thanh niên bị thương được cho là có tình cảm với chị T., ở cùng quê tỉnh Thanh Hóa.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.