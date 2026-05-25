Thay đồ công sở, lên đồ thể thao: Văn hóa tan ca ở quán nhậu bị dân văn phòng “đá vào 1 xó”

Hết giờ làm là đến giờ đi nhậu, phải nhậu cho say khướt rồi đi hát karaoke cho "tỉnh rượu", vậy mới là 1 ngày trọn vẹn. Cách đây khoảng 3 năm đổ về trước, đó từng là châm ngôn sống của dân văn phòng tại xứ sở kim chi.

Từng có thời gian, nhắc đến đời sống công sở Hàn Quốc là người ta nghĩ ngay đến những buổi "hoesik" - văn hóa tụ tập ăn uống sau giờ làm với đồng nghiệp, kéo dài từ quán thịt nướng sang quán bia rồi tiếp tục tới karaoke đến tận 2-3 giờ sáng.

Nhưng vài năm gần đây, thói quen ấy đang dần biến mất. Nhiều người trẻ Hàn Quốc không còn xem nhậu nhẹt là "nghi thức bắt buộc" của dân văn phòng, mà chuyển sang ưu tiên sức khỏe, thời gian cá nhân và các hoạt động lành mạnh hơn như chạy bộ, tập gym, đi cà phê hay đơn giản là về nhà sớm nghỉ ngơi.

Không có lý do gì để "đốt sức, đốt tiền" trong những cuộc nhậu sau giờ làm

Hwang Sang-pyo (34 tuổi), một nhân viên văn phòng tại Seoul, cho biết trước đây các buổi tụ tập sau giờ làm của anh và các đồng nghiệp thường hiếm khi kết thúc trước 1h sáng. Nhưng hiện tại, chẳng ai còn thích tụ tập vậy nữa. Mà nếu có đi, thì tầm 9-10h là tất cả đều bảo nhau đi về.

Sang-pyo cũng cảm thấy chuyện tiếp tục gặp gỡ đồng nghiệp sau cả 1 ngày dài ở văn phòng với nhau, là chuyện không còn cần thiết vì nó vừa tốn thời gian, tốn sức lực và cả tiền bạc. Thế nên bây giờ, sau giờ làm, nhiều đồng nghiệp của anh thích đi tập thể dục hoặc tranh thủ nghỉ ngơi hơn là lao vào những cuộc nhậu kéo dài. Với họ, hôm sau vẫn cần tỉnh táo để làm việc và giữ nhịp sống cá nhân.

Kim, nữ nhân viên marketing 31 tuổi, cũng cho rằng đại dịch Covid-19 là bước ngoặt khiến văn hóa công sở Hàn Quốc thay đổi mạnh. Trong thời gian giãn cách xã hội, mọi người đã quen với việc tan làm là về nhà sớm vì lệnh giới nghiêm và hạn chế tụ tập. Sau khi cuộc sống bình thường trở lại, nhiều người nhận ra họ thích nhịp sống ấy hơn.

Kim kể rằng trước đây, việc từ chối tham gia "hoesik" khá khó khăn vì dễ bị xem là thiếu hòa đồng hoặc không tôn trọng cấp trên. Nhưng hiện tại, mọi thứ đã thoải mái hơn rất nhiều. Nhiều công ty không còn ép nhân viên uống rượu, thậm chí còn khuyến khích nhân viên giữ cân bằng cuộc sống thay vì hy sinh sức khỏe cho các cuộc tụ tập.

Ảnh minh họa

Choi Seung-yeon, 25 tuổi, cho biết cô gần như không uống rượu, uống rượu cùng đồng nghiệp lại càng không.

"Chúng tôi thường gặp nhau ở quán cà phê hơn. Đa số bạn bè tôi cũng không uống rượu" - Choi nói.

Văn hóa "Healthy pleasure": Tận hưởng cuộc sống nhưng không đánh đổi sức khỏe

Dữ liệu từ Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc cho thấy tỷ lệ uống rượu quá mức tại nước này đang giảm dần sau nhiều năm duy trì ở mức cao. Không chỉ uống ít hơn, người trẻ Hàn Quốc còn bắt đầu đặt câu hỏi về lý do phải uống.

Giáo sư Lee Eun-hee, chuyên gia nghiên cứu hành vi tiêu dùng, cho biết xu hướng "healthy pleasure" - tận hưởng cuộc sống nhưng không đánh đổi sức khỏe, đang ngày càng phổ biến.

Theo bà, trước đây câu hỏi quen thuộc trong các cuộc tụ tập là: "Hôm nay bạn uống được bao nhiêu?". Nhưng giờ đây, người trẻ lại hỏi: "Tại sao phải uống?". Họ ưu tiên lịch trình cá nhân, sức khỏe thể chất và tinh thần hơn là uống rượu chỉ vì áp lực xã hội.

Nhiều dân văn phòng trẻ hiện chọn kết thúc ngày làm việc bằng các hoạt động khác. Sau 6 giờ tối, không khó để bắt gặp các nhóm nhân viên công sở mặc đồ chạy bộ quanh sông Hàn, tham gia câu lạc bộ pickleball, gym hoặc lớp pilates. Với họ, đây là cách giải tỏa áp lực lành mạnh hơn nhiều so với việc say khướt rồi mệt mỏi vào sáng hôm sau.

Những quán nhậu chật kín dân văn phòng vào buổi tối chỉ là chuyện của quá khứ

Xu hướng này cũng tác động mạnh tới ngành dịch vụ ăn uống tại Hàn Quốc. Một số khu phố từng nổi tiếng nhộn nhịp về đêm nay trở nên vắng vẻ hơn. Nhiều quán nhậu, karaoke tại Seoul rơi vào cảnh thưa khách vì dân văn phòng không còn tụ tập "tăng hai, tăng ba" như trước.

Bà Jun Jung-sook, 77 tuổi, chủ một quán ăn tại Seoul, cho biết trước đây khách phải xếp hàng để vào quán uống rượu và ăn bánh xèo sau giờ làm. Nhưng hiện tại, cảnh tượng quen thuộc lại là những dãy bàn trống. Bà nói rằng giờ rất hiếm thấy người say xỉn trên đường phố như trước. Văn hóa uống rượu sau giờ tan ca từng là một phần rất lớn trong đời sống công sở Hàn Quốc, nhưng đang dần nhường chỗ cho lối sống thực tế và cá nhân hơn.

Ở Hàn Quốc hiện nay, chuyện tan làm rồi đi chạy bộ, tham gia câu lạc bộ sức khỏe hoặc về nhà chăm sóc bản thân đang dần trở thành "bình thường mới". Điều từng được xem là biểu tượng gắn kết trong môi trường công sở -uống rượu cùng đồng nghiệp, giờ không còn là ưu tiên số một.

(Nguồn: The Strait Times)