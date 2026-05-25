Chủ thẻ VIB Visa trải nghiệm gì trong hành trình trọn gói đến BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ TẠI LOS ANGELES?

Điều khiến chương trình "Đồng hành cùng Visa - VIB đưa chủ thẻ VIB Visa đến BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ TẠI LOS ANGELES" của VIB trở nên đặc biệt là ở chỗ: đây không chỉ là câu chuyện về một đêm concert mà là cả một hành trình trải nghiệm cho 2 người được thiết kế trọn vẹn.

Hành trình được thiết kế trọn vẹn cho người yêu âm nhạc

Chương trình "Đồng hành cùng Visa - VIB đưa chủ thẻ VIB Visa đến BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ TẠI LOS ANGELES" có 25 giải thưởng đặc biệt, mỗi giải là chuyến đi trọn gói 5 ngày 4 đêm dành cho 2 người đến Los Angeles để tham dự đêm diễn ngày 05/09/2026 của BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’.

Toàn bộ hành trình được thiết kế trọn gói với vé concert, vé máy bay khứ hồi từ Hà Nội hoặc TP.HCM, lưu trú khách sạn 4 sao đã gồm ăn sáng, lệ phí làm thị thực du lịch, đưa đón sân bay, di chuyển trong lịch trình sự kiện và cả các trải nghiệm văn hóa tại Mỹ.

Nếu tự túc một chuyến đi tương tự, tổng chi phí thực tế có thể dao động khoảng 120-150 triệu đồng/người, chưa kể việc sở hữu vé concert BTS vốn luôn là thử thách với người hâm mộ toàn cầu.

Với nhiều ARMY, giá trị của chuyến đi nằm ở cảm giác được thật sự bước vào hành trình mà trước đây họ thường chỉ theo dõi qua mạng xã hội: chuẩn bị hành lý, lên chuyến bay đến Mỹ và trở thành một phần của cộng đồng fandom toàn cầu trong những ngày BTS trở lại.

Los Angeles trong những ngày BTS trở lại

Theo kế hoạch, BTS sẽ biểu diễn tại SoFi Stadium vào các ngày 1, 2, 5 và 6/9/2026. Đây là một trong những sân vận động hiện đại và nổi tiếng nhất nước Mỹ, có sức chứa khoảng 70.000 người và thường được lựa chọn cho các đại nhạc hội quy mô toàn cầu.

Trong những ngày diễn ra concert, khu vực quanh SoFi Stadium được dự đoán sẽ trở thành điểm hội tụ của hàng chục nghìn ARMY từ nhiều quốc gia. Những buổi gặp gỡ của người hâm mộ, hoạt động cộng đồng, trao đổi vật phẩm lưu niệm và không khí countdown trước đêm diễn được xem là một phần quan trọng trong trải nghiệm fandom toàn cầu của BTS.

Với 5 ngày ở đây, ngoài đêm concert chính, chủ thẻ VIB Visa còn có thời gian khám phá thành phố theo cách của riêng mình - từ bãi biển Santa Monica, khu phố Koreatown với ẩm thực và văn hóa Hàn Quốc đậm đặc, đến những góc phố Hollywood nổi tiếng.

Khoảnh khắc tại SoFi Stadium

Khoảnh khắc được mong đợi nhất chuyến đi là đêm diễn tại SoFi Stadium. Ánh sáng tím từ hàng chục nghìn gậy phát sáng. Tiếng hát đồng thanh của fan đến từ khắp nơi trên thế giới. Và khoảnh khắc BTS xuất hiện trên sân khấu lần đầu tiên sau quãng thời gian gián đoạn vì nghĩa vụ quân sự. Đặc biệt hơn cả, là cảm giác thực sự được đứng giữa sân vận động, hòa mình vào bầu không khí của hàng chục nghìn người cùng chung cảm xúc, trực tiếp nhìn thấy thần tượng trên sân khấu thay vì dõi theo qua livestream.

Đó là kiểu trải nghiệm rất khó diễn tả bằng vài video fancam hay qua màn hình điện thoại. Bởi điều khiến concert của BTS trở thành hiện tượng toàn cầu không chỉ là âm nhạc mà còn ở cảm giác được trở thành một phần của khoảnh khắc ấy.

Cơ hội bắt đầu từ những chi tiêu thường ngày

Theo thể lệ chương trình, khách hàng chỉ cần sở hữu hoặc mở mới thẻ VIB Visa và chi tiêu từ 3 triệu đồng là có thể bắt đầu tích điểm đổi lượt quay V-Spin Friday vào mỗi thứ 6 hàng tuần bắt đầu từ 22.05.2026 - 10.07.2026), tại website của chương trình https://www.vib.com.vn/i/visa-lucky-draw. Các giao dịch chi tiêu hằng ngày như ăn uống, mua sắm, siêu thị hay đổ xăng đều được tính điểm tham gia.

Mỗi 20.000 điểm với chủ thẻ hiện hữu hoặc 10.000 điểm với chủ thẻ mới sẽ đổi được 1 lượt quay. Mỗi khách hàng có tối đa 8 lượt quay trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Các dòng thẻ VIB Visa có tỷ lệ tích điểm/ hoàn tiền cao có thể kể đến như: Max Card hoàn đến 10% với các giao dịch Mua sắm, Du lịch, Ẩm thực, Giải trí và Giao dịch trực tuyến; Family Link hoàn đến 10% các chi tiêu gia đình như Giáo dục, Y tế, Bảo Hiểm; Thẻ thanh toán Premier Signature và Priority Signature hoàn đến 5% cho giao dịch Du lịch, Ẩm thực, Mua sắm....

Ngoài 25 giải thưởng đặc biệt đưa khách hàng đến Los Angeles tham dự đêm diễn của BTS, chương trình còn có hàng ngàn phần quà khác như miễn phí thường niên, trả góp 0 phí 0 lãi và ưu đãi phí thiết kế thẻ.

Trong xu thế các sản phẩm tài chính đang dần được xây dựng như những thương hiệu về phong cách sống, các chương trình gắn với âm nhạc, du lịch và giải trí toàn cầu đang trở thành một cách để ngân hàng gia tăng trải nghiệm cho người dùng, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ. Với chiến lược dài hơi và được xây dựng một cách bài bản, VIB đang là ngân hàng tiên phong và nổi bật trong việc tạo ra trải nghiệm khác biệt và không thể sao chép đối với người dùng.

Hãy mở thẻ VIB Visa trực tuyến thông qua ứng dụng Max powered by VIB để có cơ hội trở thành chủ nhân của chuyến đi trọn gói đến BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' TẠI LOS ANGELES.