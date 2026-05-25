Giá vàng SJC sáng 25/5 mất thêm 400.000 đồng/lượng

Giá vàng tiếp tục phân hóa

Sáng 25/5, giá vàng miếng tại các thương hiệu lớn nhìn chung đi ngang hoặc biến động nhẹ quanh vùng 160-162 triệu đồng/lượng.

Trong đó, SJC niêm yết ở mức 159 triệu đồng/lượng mua vào và 162,03 triệu đồng/lượng bán ra, cùng giảm 400.000 đồng/lượng so với trước đó.

Ở chiều ngược lại, Mi Hồng tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 160 triệu đồng/lượng mua vào và 161,5 triệu đồng/lượng bán ra, đồng thời duy trì mức chênh lệch mua bán thấp nhất thị trường, khoảng 1,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Phú Quý, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch phổ biến quanh 158,5-161,5 triệu đồng/lượng. Riêng PNJ giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, còn các thương hiệu còn lại đi ngang. Vàng Ngọc Thẩm hiện niêm yết thấp hơn mặt bằng chung, ở mức 157-160 triệu đồng/lượng.

Giá vàng niêm yết tại Bảo Tín Mạnh Hải sáng nay. Ảnh: BTMH

Đối với vàng nhẫn, giá tại nhiều thương hiệu lớn tiếp tục dao động quanh vùng 158,5-161,6 triệu đồng/lượng. SJC niêm yết vàng nhẫn ở mức 158,5 triệu đồng/lượng mua vào và 161,6 triệu đồng/lượng bán ra, cùng giảm 400.000 đồng/lượng so với trước đó.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI và Phú Quý đồng loạt giữ nguyên giá giao dịch ở mức 158,5 triệu đồng/lượng mua vào và 161,5 triệu đồng/lượng bán ra. PNJ là thương hiệu duy nhất điều chỉnh giảm mạnh hơn, mất 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống cùng mức 158,5-161,5 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Mi Hồng tiếp tục tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, lên 160-161,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Ngọc Thẩm niêm yết thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung, ở mức 146,5 triệu đồng/lượng mua vào và 150 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng thế giới bật tăng trở lại

Sáng 25/5 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đạt 4.577 USD/ounce (khoảng 145,6 triệu đồng/lượng), tăng hơn 52 USD/ounce, tương đương khoảng 1,15% sau 24 giờ.

Thị trường vàng quốc tế hiện chịu tác động đan xen từ nhiều yếu tố kinh tế và địa chính trị. Căng thẳng kéo dài tại Trung Đông tiếp tục thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn, trong khi lạm phát tại Mỹ chưa hạ nhiệt làm gia tăng khả năng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn. Điều này hỗ trợ đồng USD và lợi suất trái phiếu tăng, qua đó tạo sức ép lên giá vàng.

Trong tuần giao dịch rút ngắn sau kỳ nghỉ lễ Memorial Day, giới đầu tư tập trung theo dõi loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ như chỉ số niềm tin tiêu dùng, GDP, lạm phát PCE quý I và báo cáo việc làm nhằm đánh giá triển vọng chính sách của Fed.

Về xu hướng ngắn hạn, nhiều chuyên gia cho rằng giá vàng có thể tiếp tục tích lũy quanh vùng 4.500 USD/ounce do thiếu động lực bứt phá mới. Một số ý kiến còn cảnh báo nguy cơ điều chỉnh về vùng 4.370-4.400 USD/ounce nếu áp lực chốt lời gia tăng và các dữ liệu kinh tế Mỹ kém tích cực đối với kim loại quý.