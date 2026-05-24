14 ngân hàng giảm nhân sự trong quý I, một nhà băng có số lượng nhân viên nhiều gấp rưỡi BIDV và gấp hơn 2 lần VPBank

Số lượng nhân sự Agribank gấp rưỡi BIDV và gấp đôi ngân hàng tư nhân hàng đầu

Số liệu từ báo cáo tài chính riêng lẻ cho thấy, tính đến ngày 31/3/2026, tổng số nhân sự của 28 ngân hàng (bao gồm 27 ngân hàng trên sàn chứng khoán và Agribank) đạt trên 277.000 người.

Trong đó, 5 ngân hàng có số lượng nhân sự lớn nhất gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank và VPBank đang sử dụng tổng cộng hơn 129.300 lao động, tương đương gần một nửa tổng nhân sự các ngân hàng được thống kê.

Ở vị trí số một, Agribank tiếp tục là trường hợp đặc biệt. Số liệu gần nhất được công bố cho thấy ngân hàng này có 40.579 nhân sự làm việc trên toàn hệ thống tính đến cuối năm 2025, nhiều hơn BIDV – ngân hàng đứng thứ hai – tới 14.578 người. Khoảng cách này lớn đến mức gần tương đương tổng nhân sự của cả Sacombank hoặc MB.

Agribank hiện cũng nhiều hơn Vietcombank 17.916 người và cao hơn VietinBank tới 18.426 người.

Nếu nhìn theo tỷ lệ tương đối, quy mô nhân sự của Agribank lớn hơn BIDV khoảng 56%, lớn hơn Vietcombank gần 80% và gấp đôi ngân hàng tư nhân hàng đầu hệ thống.

Khoảng cách lớn này phản ánh khác biệt về mô hình vận hành. Trong nhiều năm, Agribank duy trì vị thế là ngân hàng có mạng lưới rộng nhất hệ thống với hàng nghìn điểm giao dịch trải dài đến tận khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa. Không giống nhiều ngân hàng thương mại tập trung vào đô thị hoặc khách hàng doanh nghiệp, Agribank đảm nhận vai trò lớn trong tín dụng nông nghiệp, nông thôn và triển khai các chương trình chính sách. Điều này khiến nhu cầu nhân sự của ngân hàng luôn ở mức rất cao.

Ngay phía sau Agribank là nhóm ba ngân hàng quốc doanh còn lại. BIDV có 26.001 nhân sự, Vietcombank đạt 22.663 người còn VietinBank ở mức 22.153 người.

Tổng cộng bốn ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank đang sử dụng tới 111.396 lao động, chiếm khoảng 40% nhân sự của các ngân hàng được thống kê. Con số này cho thấy sức nặng rất lớn của khối ngân hàng quốc doanh không chỉ ở quy mô tài sản, tín dụng hay lợi nhuận mà cả về lực lượng lao động.

Nhóm Big4 từ lâu sở hữu lợi thế đặc biệt về mạng lưới. Đây là những ngân hàng được mở rộng mạnh từ nhiều năm trước, sở hữu hàng trăm chi nhánh và hàng nghìn phòng giao dịch trên toàn quốc. Mô hình hoạt động thiên về phủ rộng địa lý khiến nhu cầu nhân sự luôn lớn hơn các ngân hàng số hóa mạnh.

VPBank hiện đứng thứ năm về quy mô nhân sự với 17.916 người làm việc trên toàn hệ thống. Điều đáng chú ý là VPBank cũng là ngân hàng tuyển dụng mạnh nhất trong quý I khi tăng thêm 362 lao động. Động thái này phần nào phản ánh chiến lược mở rộng hệ sinh thái tài chính đa tầng của ngân hàng, bao gồm ngân hàng bán lẻ, tài chính tiêu dùng, khách hàng SME và ngân hàng số.

Ngay phía sau là nhóm ngân hàng tư nhân quy mô lớn như Sacombank (13.281 nhân sự), MB (13.082 người), ACB (12.475 người) và Techcombank (11.638 người).

14 ngân hàng giảm quy mô nhân sự trong quý 1/2026

Trước đây, tăng trưởng thường đi cùng mở rộng chi nhánh, tuyển thêm giao dịch viên và tăng mạnh số lượng nhân sự. Nhưng vài năm gần đây, khi ngân hàng số, AI, dữ liệu lớn và tự động hóa quy trình phát triển mạnh, việc tăng trưởng không còn đồng nghĩa với tăng người.

Thực tế quý I/2026 cho thấy nhiều ngân hàng đã đẩy mạnh tinh giản. Trong số 28 ngân hàng thống kê, có 14 ngân hàng ghi nhận số lượng nhân sự giảm so với cuối năm 2025, trong khi 13 ngân hàng tăng nhân sự.

Sacombank dẫn đầu với mức giảm 2.570 người, chiếm khoảng 85% tổng lượng nhân sự giảm ròng toàn ngành. Theo sau là BIDV (-279 người), TPBank (-226 người), Eximbank (-222 người), VIB (-217 người), KienlongBank (-150 người), VietinBank (-135 người), SeABank (-88 người) và ACB (-74 người).

Nếu loại trừ Sacombank, tổng quy mô cắt giảm nhân sự của phần còn lại thực tế không quá lớn. Điều này cho thấy mức giảm mạnh của toàn hệ thống quý I chủ yếu đến từ một vài ngân hàng riêng lẻ thay vì là xu hướng sa thải đồng loạt trên diện rộng.

Ở nhóm tăng nhân sự, VPBank là ngân hàng tuyển dụng mạnh nhất khi bổ sung thêm 362 lao động chỉ trong quý đầu năm. Xếp sau là Techcombank tăng 176 người, LPBank tăng 142 người, ABBank tăng 82 người, MSB tăng 70 người và HDBank tăng thêm 68 nhân sự.

Ngoài ra, một số ngân hàng khác cũng ghi nhận tăng nhẹ như MB (+35 người), OCB (+35 người), Nam A Bank (+22 người), PGBank (+22 người), Vietcombank (+9 người), SHB (+9 người) hay BVBank (+6 người).