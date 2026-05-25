Yêu đương ra tiền: Các cặp đôi kéo nhau đi làm shipper, địa điểm hẹn hò chuyển từ quán cà phê, nhà hàng ra… ngoài đường

Nếu như trước đây, việc hẹn hò của giới trẻ gắn liền với những bữa ăn tối trong nhà hàng đắt đỏ, hay quán cà phê đẹp để check-in, thì giờ mọi thứ đã thay đổi. Tại nhiều thành phố lớn ở Trung Quốc, một kiểu hẹn hò mới bắt đầu trở nên phổ biến: Các cặp đôi rủ nhau đi làm shipper, đi giao hàng cùng nhau để vừa có thời gian gặp gỡ trò chuyện, vừa kiếm thêm thu nhập.

Xu hướng “city work”

Xu hướng này được nhiều người trẻ gọi vui là “city work” - kiểu hẹn hò mà người yêu trở thành đồng đội shipper. Sau giờ làm, thay vì vào quán ăn hay trung tâm thương mại, họ mặc đồng phục shipper, đội mũ bảo hiểm rồi cùng chạy xe điện khắp thành phố để nhận đơn hàng.

Trong những “ca hẹn hò” đặc biệt ấy, một người phụ trách lái xe, người còn lại nhận đơn, lấy đồ và tìm địa chỉ khách. Có hôm cả hai chỉ giao vài đơn ngắn quanh khu dân cư, nhưng cũng có hôm phải chạy xuyên nhiều tuyến phố đông đúc vào giờ cao điểm. Công việc vốn khá mệt lại trở thành khoảng thời gian thư giãn đối với nhiều cặp đôi trẻ.

Cô gái họ Lý, sống tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) bắt đầu đi ship hàng cùng bạn trai từ tháng 7/2025. Mỗi tối sau giờ làm, cả hai thường dành khoảng hai tiếng để nhận đơn và giao hàng quanh thành phố. Theo chia sẻ của cô, trung bình mỗi buổi tối cả 2 hoàn thành khoảng 5-8 đơn hàng và kiếm được ít nhất 40 NDT (khoảng 145.000 đồng). Nếu duy trì đều đặn việc này, cả 2 có thể kiếm được tối thiểu 1.000 NDT/tháng (khoảng 3,6 triệu đồng).

Với cô Lý, khoản tiền này không quá lớn nhưng đủ để giúp cả hai giảm bớt áp lực chi tiêu hằng tháng. Điều quan trọng hơn là họ có cảm giác đang cùng nhau kiếm tiền thay vì cùng nhau tiêu tiền bằng cách hẹn hò theo kiểu truyền thống.

Cô cho biết trước đây, những buổi hẹn hò của cô và bạn trai thường khá tốn kém. Chỉ cần đi ăn tối rồi xem phim cũng mất vài trăm NDT. Nhưng sau một thời gian, cả hai đều cảm thấy kiểu gặp gỡ đó hơi lặp lại và thiếu cảm giác mới mẻ. Việc cùng nhau giao đồ ăn khiến họ thấy thoải mái hơn nhiều vì vừa được trò chuyện, vừa có thêm thu nhập.

Không ít người trẻ cũng cho rằng việc cùng nhau làm shipper giúp họ hiểu đối phương nhanh hơn. Một chàng trai chia sẻ rằng trước đây anh từng tham gia nhiều buổi xem mắt trong quán cà phê nhưng vẫn khó đánh giá tính cách thật của người đối diện. Trong khi đó, chỉ cần cùng nhau giao hàng một buổi là có thể biết đối phương có kiên nhẫn hay không, xử lý áp lực thế nào và có biết quan tâm người khác không.

Nhiều cặp đôi nói điều thú vị nhất nằm ở những khoảnh khắc rất đời thường: Cùng đứng chờ lấy trà sữa trước cửa tiệm, chia nhau chiếc bánh bao lúc nghỉ giữa ca hay chạy xe vòng vòng chỉ để tìm đúng số nhà của khách. Những việc nhỏ ấy lại khiến mối quan hệ trở nên gần gũi hơn.

Một cô gái khác cho biết cô từng nghĩ hẹn hò phải gắn với những nơi “có không khí lãng mạn”. Nhưng sau khi thử đi giao đồ ăn cùng người yêu, cô nhận ra cảm giác đồng hành trong cuộc sống thường ngày đôi khi còn quan trọng hơn các buổi hẹn cầu kỳ. Theo cô, việc cùng nhau kiếm tiền tạo ra cảm giác cả hai đang thực sự xây dựng cuộc sống chung.

Giới trẻ đối mặt với áp lực tài chính theo hướng tích cực hơn

Xu hướng các cặp đôi rủ nhau đi làm shipper phản ánh sự thật: Người trẻ đang gặp áp lực tài chính nhưng tin mừng là họ không nghĩ quá tiêu cực về điều đó. Tại các thành phố lớn ở Trung Quốc, chi phí ăn uống, thuê nhà và giải trí đều tăng nhanh khiến không ít người cảm thấy yêu đương hiện đại đôi khi quá tốn kém. Vì vậy, mô hình “vừa hẹn hò vừa kiếm tiền” được xem như một giải pháp tích cực, giải quyết được mọi thế khó.

Bên cạnh chuyện kiếm thêm tiền, nhiều người còn xem đây là hình thức giải tỏa căng thẳng sau 1 ngày làm văn phòng. Thay vì tan làm rồi về nhà nằm lướt điện thoại, họ chọn chạy xe ngoài đường, hít thở không khí buổi tối và tranh thủ trò chuyện với người yêu trong lúc giao hàng.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều đoạn video ghi lại cảnh các cặp đôi mặc áo shipper, cùng nhau chạy xe giao hàng vào buổi tối thu hút hàng triệu lượt xem. Không ít cư dân mạng bình luận rằng kiểu hẹn hò này nghe có vẻ vất vả nhưng lại rất thực tế và dễ tạo cảm giác gắn kết.

Một người dùng mạng viết rằng: “Ngày trước hẹn hò là tiêu tiền cùng nhau, còn bây giờ là cùng nhau kiếm tiền. Nghe có vẻ vất vả nhưng lại rất đáng yêu”.

Trong bối cảnh nhiều người trẻ bắt đầu ưu tiên sự thực tế hơn những màn thể hiện hào nhoáng, các buổi hẹn rong ruổi khắp phố để giao đồ ăn cũng dần trở thành một kiểu lãng mạn mới. Với họ, cảm giác cùng nhau hoàn thành vài đơn hàng, kiếm thêm vài chục NDT rồi ăn bữa khuya sau giờ ship có khi còn đáng nhớ hơn một buổi tối sang trọng nhưng gượng gạo.

(Nguồn: SCMP)