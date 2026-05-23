Từ trà sữa sang trà kỷ tử, từ yêu “red flag” sang thích người sống ổn định: U30 đang sinh hoạt như 70 tuổi!

Từng mê những bữa ăn sang chảnh, chạy theo xu hướng thời trang mới mỗi mùa hay xem việc tiêu dùng như một “tấm vé” để hòa nhập xã hội, nhưng giờ đây, ngày càng nhiều người trẻ ở Trung Quốc chọn cách sống mà họ tự gọi là “như người già”: Ăn uống lành mạnh, sinh hoạt theo giờ giấc khoa học. Trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, cụm từ “old-school humans” (tạm dịch: lối sống của thế hệ cũ) đã trở thành xu hướng, thu hút hơn 1 tỷ lượt xem chỉ trong vài tháng.

Người trẻ theo đuổi lối sống của thế hệ ông bà mình

Không ít người trẻ tự nhận mình “25 tuổi nhưng có tâm hồn của người 70 tuổi”. Họ từ bỏ những buổi tụ tập náo nhiệt, hạn chế mua sắm theo trend, thích ngồi uống trà kỷ tử thay vì trà sữa, dành cuối tuần đi công viên, câu cá hay thậm chí tham gia các nhóm nhảy ở công viên, quảng trường cùng cô chú lớn tuổi.

Một cô gái trẻ có tài khoản mạng xã hội tên @Laohongshu đã chia sẻ “cẩm nang sống như người già”, từ chuyện ăn uống, yêu đương cho tới sử dụng công nghệ. Thay vì tìm kiếm nhà hàng đắt tiền, cô ưu tiên quán ăn ven đường. Thay vì chạy theo thời trang, cô mặc đồ chỉ cần đủ ấm và thoải mái. Điện thoại của cô cũng được chỉnh về font chữ lớn hơn, tắt gần hết thông báo và giới hạn thời gian dùng mạng xã hội. Với cô, cảm giác yên tĩnh và không bị cuốn vào nhịp sống quá nhanh mới là điều quan trọng nhất.

Một người khác lại chia sẻ rằng cuộc sống của anh thay đổi hoàn toàn sau khi bắt đầu sống giống ông nội mình. Sau giờ làm, anh đi dạo trong công viên, cuối tuần ra sông câu cá, hạn chế lướt điện thoại và không còn quá ám ảnh với chuyện thành tích hay địa vị xã hội.

“Có thể tôi không giàu về vật chất, nhưng tinh thần tôi lại tốt hơn bao giờ hết” - Người này nói.

Xu hướng “sống như người già” còn ảnh hưởng tới cả chuyện tình cảm. Nhiều cô gái Trung Quốc gần đây thích mẫu “bạn trai kiểu cũ” - những người đàn ông sống đơn giản, tiết kiệm và quan tâm bằng hành động thực tế hơn là lời nói lãng mạn. Thay vì dẫn người yêu tới nhà hàng đắt đỏ, họ thích ăn món bình dân ngon miệng. Nếu bạn gái mệt vì công việc, họ không nói lời ngọt ngào mà đưa đi massage vai hoặc nấu một bữa cơm đơn giản.

Lối sống giải quyết được “mọi bài toán khó”

Đằng sau xu hướng “sống như người già” là cảm giác mệt mỏi ngày càng có xu hướng tăng cao của giới trẻ Trung Quốc. Họ kiệt quệ trước áp lực cạnh tranh, công việc và chi phí sống. Trong nhiều năm, Trung Quốc từng đề cao nhịp sống nhanh, làm việc cường độ cao và tiêu dùng như một biểu tượng thành công.

Nhưng khi nền kinh tế chậm lại, thị trường việc làm khó khăn hơn và tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên tăng mạnh, nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi liệu cuộc sống “cày cuốc không ngừng” có thực sự đáng giá?

Trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc liên tục tăng cao trong vòng 3 năm trở lại đây, nhiều người trẻ lựa chọn “lying flat” - sống tối giản, làm việc vừa đủ thay vì lao vào guồng cạnh tranh khốc liệt. Một cô gái 23 tuổi ở Thượng Hải tên Chu Yi cho biết cô bỏ việc tại công ty thời trang vì thường xuyên tăng ca và cảm thấy công việc chỉ để “làm hài lòng cấp trên”. Hiện cô làm bán thời gian cho một công ty du lịch, dành phần lớn thời gian học xăm hình - điều khiến cô cảm thấy vui hơn nhiều.

Giáo sư Sun Fei, chuyên gia về lão khoa và công tác xã hội tại Michigan State University, cho rằng hiện tượng “lối sống người già” không đơn thuần là trốn tránh xã hội, mà là sự phản tỉnh của giới trẻ trước áp lực hiện đại. Theo ông, nếu xu hướng này giúp xã hội chậm lại và bớt coi tuổi trẻ như công cụ để chạy đua thành công, đó có thể là một dấu hiệu tích cực.

Ông cũng nhận định xu hướng này có thể thay đổi cách tiêu dùng của người trẻ. Thay vì mua đồ thời trang nhanh hay chạy theo sản phẩm hào nhoáng, họ ưu tiên vật dụng bền, thân thiện môi trường và thực sự cần thiết. Nhiều người thường xuyên dọn tủ đồ, tái sử dụng túi nilon và hạn chế mua sắm vô nghĩa.

Một số chuyên gia cho rằng đây là phản ứng tự nhiên của một thế hệ lớn lên trong thời kỳ cạnh tranh khốc liệt. Từ việc học hành, xin việc cho tới mua nhà hay kết hôn, mọi thứ đều đi kèm áp lực tài chính lớn. Ở nhiều thành phố lớn, giá nhà quá cao khiến không ít người trẻ cảm thấy khó đạt được những cột mốc từng được xem là “thành công chuẩn”. Vì vậy, thay vì tiếp tục lao theo kỳ vọng xã hội, họ chọn tìm kiếm cảm giác bình yên từ những điều nhỏ hơn: ngủ đủ giấc, ăn uống đơn giản, chăm sóc sức khỏe tinh thần và dành thời gian cho gia đình.

Dù vẫn có ý kiến lo ngại lối sống này có thể khiến giới trẻ mất động lực cạnh tranh, nhưng với nhiều người trẻ, việc “sống như người già” thực chất không phải từ bỏ cuộc sống, mà là cách để lấy lại quyền kiểm soát nhịp sống của chính mình.

(Nguồn:SCMP)