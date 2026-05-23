Vì sao nhiều công ty “cấm” nhân viên tiết lộ chuyện lương thưởng?

“Không được tiết lộ mức lương cho đồng nghiệp hoặc người ngoài” đôi khi không đơn thuần là lời nhắc của HR trong buổi phỏng vấn, mà còn là một điều khoản trong hợp đồng làm việc. Điều đó đồng nghĩa với việc thông tin về lương thưởng là điều “tuyệt mật”.

Tại sao lại như vậy?

Thỏa thuận bảo mật (NDA) và những điều cần biết

NDA là viết tắt của “Non-Disclosure Agreement”: Thỏa thuận không tiết lộ thông tin. Trong môi trường doanh nghiệp, NDA thường áp dụng cho dữ liệu nội bộ như thông tin khách hàng, chiến lược kinh doanh, công nghệ, hợp đồng… Tuy nhiên nhiều công ty mở rộng phạm vi sang cả thông tin lương thưởng.

Điều đó có nghĩa là nhân sự không được công khai hoặc chia sẻ mức thu nhập của mình với người khác nếu chưa có sự đồng ý từ công ty. Một số nơi quy định rất chặt, bao gồm cả thưởng KPI, thưởng doanh số hay phúc lợi riêng.

Nói đơn giản, công ty muốn lương trở thành “thông tin nội bộ”, thay vì chủ đề công khai trong văn phòng.

Vì sao bảo mật lương lại quan trọng?

1. Lý do lớn nhất: tránh nhân sự so sánh lương với nhau

Đây là nguyên nhân phổ biến nhất.

Trong thực tế, rất khó để hai nhân sự cùng vị trí nhận mức lương giống hệt nhau. Có người vào sớm hơn, có người deal lương tốt hơn, có người có kỹ năng đặc biệt hoặc được tuyển gấp nên được offer cao hơn mặt bằng chung.

Vấn đề là khi những con số này bị đem ra so sánh, cảm giác "bị đối xử bất công" rất dễ xuất hiện.

Một nhân sự có thể nghĩ: “Tại sao làm giống nhau mà lương thấp hơn?”. Trong khi phía công ty lại cho rằng mức lương được quyết định bởi nhiều yếu tố khác ngoài khối lượng công việc.

Chính vì vậy, NDA lương thường được xem là cách để hạn chế mâu thuẫn nội bộ, tránh tâm lý ganh đua hoặc mất động lực trong team.

2. Công ty muốn giữ lợi thế trong tuyển dụng

Lương luôn là một “vũ khí cạnh tranh”.

Nếu toàn bộ nhân sự đều biết mức thu nhập của nhau, doanh nghiệp sẽ khó linh hoạt khi tuyển người mới hoặc giữ người cũ. Đặc biệt ở các ngành cạnh tranh cao, công ty đôi khi phải trả mức lương vượt khung để kéo ứng viên giỏi về đội ngũ.

Nếu thông tin này lan ra, những nhân sự cũ có thể yêu cầu tăng lương đồng loạt. Khi đó chi phí nhân sự sẽ đội lên rất nhanh. Từ góc nhìn doanh nghiệp, bảo mật lương giúp họ giữ được khoảng linh hoạt trong việc thương lượng với từng cá nhân, thay vì phải áp dụng một mức cố định cho tất cả.

Điều quan trọng không nằm ở việc “cấm nói về lương”

Thực tế, vấn đề lớn nhất không phải nhân sự có được phép nói về lương hay không, mà là cách doanh nghiệp xây dựng hệ thống trả lương.

Nếu mức thu nhập được xây dựng minh bạch, có tiêu chí rõ ràng và phản ánh đúng năng lực, chuyện nhân viên biết lương của nhau chưa chắc đã trở thành khủng hoảng. Ngược lại, nếu chênh lệch quá lớn nhưng thiếu giải thích hợp lý, NDA chỉ giúp trì hoãn mâu thuẫn chứ không giải quyết được gốc vấn đề.

Bởi suy cho cùng, điều khiến nhân sự khó chịu thường không phải là “người khác lương cao hơn”, mà là cảm giác bản thân bị trả thấp hơn giá trị thực.