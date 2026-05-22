Một thay đổi quan trọng tác động đến hàng triệu người nộp thuế, doanh nghiệp trên cả nước

Thuế tỉnh Gia Lai cho biết, nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, cơ quan Thuế đã chính thức triển khai việc bãi bỏ hình thức kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ tiền lương, tiền công theo tháng và chuyển sang thực hiện kê khai theo quý. Đây được xem là một thay đổi quan trọng, tác động trực tiếp đến doanh nghiệp, tổ chức chi trả thu nhập và người nộp thuế trên cả nước.

Việc điều chỉnh kỳ kê khai không chỉ giúp giảm số lần nộp hồ sơ thuế trong năm mà còn góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, đồng thời tạo thuận lợi hơn cho công tác kế toán, quản trị tài chính tại doanh nghiệp.

Nguồn: Thuế tỉnh Gia Lai

Theo quy định mới, người nộp thuế sẽ không còn thực hiện kê khai thuế TNCN từ tiền lương, tiền công theo tháng như trước đây mà chuyển sang kê khai theo quý kể từ kỳ tính thuế tháng 4/2026.

Việc bãi bỏ kê khai thuế TNCN theo tháng được thực hiện trên cơ sở nhiều quy định mới của Chính phủ và Bộ Tài chính.

Cụ thể, tại Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP ngày 07/4/2026 của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, tại mục D lĩnh vực thuế thuộc Phụ lục I.9 ban hành kèm theo nghị quyết đã quy định người nộp thuế thực hiện kê khai thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công theo quý và bỏ hình thức kê khai theo tháng.

Tiếp đó, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1109/QĐ-BTC ngày 08/5/2026 về việc sửa đổi, bổ sung danh mục thủ tục hành chính. Theo quyết định này, hai thủ tục hành chính liên quan đến khai thuế TNCN từ tiền lương, tiền công được điều chỉnh gồm tờ khai mẫu số 02/KK-TNCN và tờ khai mẫu số 05/KK-TNCN.

Trước đây, doanh nghiệp và các tổ chức chi trả thu nhập thuộc diện khai thuế TNCN theo tháng phải thực hiện nộp tờ khai định kỳ hằng tháng, chậm nhất vào ngày 20 của tháng kế tiếp. Tuy nhiên, việc kê khai với tần suất dày khiến doanh nghiệp phát sinh nhiều thủ tục hành chính, tiêu tốn thời gian và nguồn lực thực hiện.

Theo quy định mới tại Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP, toàn bộ hoạt động kê khai thuế TNCN từ tiền lương, tiền công sẽ được chuyển sang thực hiện theo quý. Quy định này chính thức áp dụng kể từ kỳ tính thuế tháng 4/2026.

Để triển khai đồng bộ quy định mới, ngày 19/5/2026, Cục Thuế đã hoàn tất nâng cấp các ứng dụng thuế điện tử, đồng thời chặn chức năng kê khai theo tháng đối với tờ khai mẫu số 02/KK-TNCN và mẫu số 05/KK-TNCN начиная từ kỳ tính thuế tháng 4/2026.

Theo đánh giá của cơ quan Thuế, việc chuyển từ kê khai theo tháng sang kê khai theo quý sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người nộp thuế và cộng đồng doanh nghiệp.

Trước hết, quy định mới giúp giảm đáng kể số lần kê khai và nộp hồ sơ thuế trong năm, từ đó tiết kiệm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, công tác kế toán, tổng hợp dữ liệu và xử lý hồ sơ định kỳ cũng được đơn giản hóa, giảm áp lực cho bộ phận tài chính - kế toán của doanh nghiệp.

Đồng thời, việc tinh gọn thủ tục kê khai còn tạo điều kiện để doanh nghiệp tập trung nguồn lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả vận hành.

Đây cũng được xem là một trong những giải pháp cụ thể thể hiện nỗ lực của ngành Thuế trong việc đồng hành cùng người nộp thuế, thúc đẩy cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ.

Người nộp thuế cần lưu ý gì khi thực hiện?

Theo hướng dẫn của cơ quan Thuế, người nộp thuế sẽ thực hiện kê khai thuế TNCN theo quý trên phần mềm Hỗ trợ kê khai hoặc thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của ngành Thuế tại Cổng Dịch vụ công Thuế điện tử.

Về biểu mẫu sử dụng, người nộp thuế tiếp tục thực hiện theo các mẫu tờ khai hiện hành gồm mẫu số 02/KK-TNCN và mẫu số 05/KK-TNCN theo hướng dẫn tại các thông tư đang có hiệu lực pháp luật.

Đối với thời hạn nộp hồ sơ, hồ sơ khai thuế theo quý phải được nộp chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo.

Cơ quan Thuế cũng khuyến nghị người nộp thuế thường xuyên theo dõi các thông báo, hướng dẫn mới để kịp thời cập nhật và thực hiện đúng quy định.

Cơ quan Thuế cho biết, kể từ kỳ tính thuế tháng 4/2026, hệ thống thuế điện tử sẽ không tiếp nhận tờ khai mẫu số 02/KK-TNCN và mẫu số 05/KK-TNCN theo kỳ hạn tháng.

Đối với các tờ khai tháng 4/2026 đã được người nộp thuế gửi và hệ thống tiếp nhận trước thời điểm nâng cấp ứng dụng, Cục Thuế sẽ có hướng dẫn xử lý cụ thể. Đồng thời, cơ quan Thuế sẽ trực tiếp hỗ trợ và hướng dẫn từng doanh nghiệp trong quá trình thực hiện để bảo đảm việc chuyển đổi diễn ra thuận lợi.

Trong thời gian tới, người nộp thuế cần chủ động cập nhật lại kỳ kê khai trên phần mềm, đồng thời thực hiện kê khai thuế TNCN từ tiền lương, tiền công theo quý nhằm bảo đảm quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế diễn ra thông suốt, đúng quy định.