Chỉ trong 5 tháng, 63.000 người mất việc: Bão sa thải bao giờ mới dừng?

Từ đầu năm 2026 đến nay, làn sóng sa thải tiếp tục quay trở lại, đặc biệt trong ngành công nghệ toàn cầu. Nếu những năm trước, các tập đoàn lớn cắt giảm nhân sự vì tăng trưởng chậm sau đại dịch, thì năm nay, nguyên nhân được nhắc đến nhiều nhất là AI. Hàng loạt “ông lớn” trong ngành công nghệ đồng loạt tái cấu trúc, dồn nguồn lực tài chính cho trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu và tự động hóa, kéo theo hàng chục nghìn nhân sự mất việc chỉ trong vòng nửa đầu năm 2026.

1. Meta: Cắt giảm 8.000 nhân sự vào tháng 5/2026

Gần đây, thông tin Meta cắt giảm 8.000 nhân sự toàn cầu thu hút sự quan tâm. 4h sáng ngày 20/5, hàng nghìn nhân viên Meta tại Mỹ, Singapore và nhiều khu vực khác bắt đầu nhận email thông báo mất việc. Trước đó, công ty còn yêu cầu nhiều nhân sự làm việc tại nhà trong ngày diễn ra cắt giảm.

Đợt tái cấu trúc lần này ảnh hưởng khoảng 10% lực lượng lao động toàn cầu của Meta, tương đương gần 8.000 người. Ngoài ra, công ty cũng hủy khoảng 6.000 vị trí tuyển dụng chưa kịp lấp đầy và điều chuyển thêm 7.000 nhân viên sang các bộ phận AI.

Meta cho biết việc cắt giảm nhằm giúp công ty “vận hành hiệu quả hơn” và có thêm nguồn lực cho AI. CEO Mark Zuckerberg cũng thừa nhận Meta đang bước vào cuộc cạnh tranh sống còn về trí tuệ nhân tạo nên cần một bộ máy tinh gọn hơn.

2. Microsoft: Cắt giảm 8.000 - 9.000 nhân sự vào tháng 4/2026

Microsoft cũng nằm trong nhóm Big Tech mạnh tay tinh giản nhân sự trong nửa đầu 2026. Tháng 4/2026, công ty triển khai chương trình nghỉ việc tự nguyện và tái cấu trúc nhiều bộ phận tại Mỹ, ảnh hưởng khoảng 7% lực lượng lao động, tương đương gần 9.000 người.

Dù kết quả kinh doanh vẫn tích cực, Microsoft đang chi hàng chục tỷ USD cho AI, đặc biệt sau khi mở rộng hợp tác với OpenAI. Phần lớn ngân sách được chuyển sang trung tâm dữ liệu, chip AI và hệ sinh thái Copilot.

Các vị trí quản lý trung gian và những bộ phận không liên quan trực tiếp đến AI bị ảnh hưởng nhiều nhất. Đây cũng là xu hướng chung của ngành công nghệ hiện nay: giảm bớt tầng quản lý để bộ máy vận hành nhanh hơn và tiết kiệm chi phí.

3. Oracle: Cắt giảm 20.000 - 30.000 nhân sự vào cuối tháng 3/2026

Trong quý đầu năm 2026, Oracle là tập đoàn tiến hành thu hẹp bộ máy với quy mô lớn, số lượng nhân sự bị sa thải lên tới 20.000 - 30.000 người. Từ đầu tháng 3, hàng loạt tin đồn về việc tập đoàn này chuẩn bị cắt giảm quy mô lớn đã xuất hiện trong nội bộ công ty. Đến ngày 31/3, nhiều nhân viên xác nhận họ nhận email thông báo nghỉ việc hàng loạt.

Oracle đã nâng ngân sách tái cấu trúc lên 2,1 tỷ USD trong năm tài chính 2026, dấu hiệu cho thấy công ty chuẩn bị cho các đợt cắt giảm sâu hơn nữa.

4. Amazon: Cắt giảm 16.000 nhân sự bị cắt giảm vào cuối tháng 1/2026

Amazon tiếp tục kéo dài chiến dịch tinh giản đã bắt đầu từ vài năm trước. Trong quý I/2026, công ty được cho là đã cắt khoảng 16.000 vị trí ở nhiều bộ phận khác nhau, bao gồm bán hàng, thiết bị, truyền thông và vận hành nội bộ. ([Business Insider][9])

Khác với các đợt sa thải hậu Covid trước đây, Amazon hiện tập trung nhiều hơn vào việc tái phân bổ nguồn lực cho AI và điện toán đám mây. CEO Andy Jassy nhiều lần nhấn mạnh công ty cần vận hành “gọn hơn” để duy trì tốc độ đầu tư vào hạ tầng AI.

Làn sóng sa thải chưa hạ nhiệt trong năm nay

Theo báo cáo mới nhất từ công ty tư vấn tuyển dụng Challenger - Gray & Christmas, các doanh nghiệp tại Mỹ đã công bố 108.435 kế hoạch sa thải trong tháng 1/2026, tăng 118% so với cùng kỳ năm trước và tăng 205% so với tháng 12/2025.

“Thông thường, chúng tôi thấy số lượng cắt giảm việc làm ở quý I khá cao, nhưng tổng số người bị sa thải của riêng tháng 1 năm nay là đặc biệt lớn… Điều đó cho thấy phần lớn các kế hoạch này đã được vạch ra từ cuối năm 2025, báo hiệu rằng các nhà tuyển dụng không mấy lạc quan về triển vọng của năm 2026" - Ông Andy Challenger, Chuyên gia về thị trường lao động và Giám đốc Kinh doanh của Challenger, nhận định.

Các nhà tuyển dụng đã sớm chuẩn bị cho những thách thức mà họ dự đoán sẽ xảy ra trong năm nay và kế hoạch cắt giảm nhân sự không chỉ là phản ứng ngắn hạn, mà là một phần của chiến lược dài hạn để đối phó với hoàn cảnh nhiều biến động.

Không chỉ số lượng sa thải tăng, thị trường lao động còn chứng kiến mức độ tuyển dụng thấp kỷ lục. Chỉ có 5.306 kế hoạch tuyển dụng được công bố trong tháng 1/2026, mức thấp nhất cho tháng đầu năm kể từ khi Challenger bắt đầu ghi nhận dữ liệu vào năm 2009.

Sự sụt giảm trong số kế hoạch tuyển dụng này cho thấy các công ty thận trọng hơn nhiều trong việc mở rộng lực lượng lao động, họ không chỉ cắt giảm nhân sự hiện tại mà còn tạm hoãn hoặc giảm mạnh kế hoạch tuyển mới. Điều này làm gia tăng mối lo ngại rằng dù chưa có dấu hiệu suy thoái chính thức, thị trường lao động đang trong giai đoạn “hạ nhiệt sâu rộng”.

(Nguồn: Business Insider, Techspot)