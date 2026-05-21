“28 ngày địa ngục” của nhân sự Meta trong cuộc cắt giảm 8.000 người

Sáng ngày 20/5 theo giờ Mỹ, hàng nghìn nhân sự của Meta đồng loạt "rửa mặt" bằng cách lần tìm tên mình trong danh sách cắt giảm nhân sự được công ty gửi đi vào lúc 4h sáng. Với không ít người "bị gọi tên", việc này không đơn giản là mất việc, mà còn như 1 dấu chấm hết cho sự tự hào sau nhiều năm gắn bó với 1 trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất ở Thung lũng Silicon.

Sau nhiều tháng râm ran tin đồn, Meta chính thức sa thải khoảng 8.000 nhân sự, tương đương gần 10% lực lượng lao động toàn cầu, trong bối cảnh công ty dồn toàn lực cho chiến lược AI.

Tin đồn nội bộ tạo ra làn sóng bất an

Trong cuộc phỏng vấn với tờ The San Francisco Standard, một nữ nhân sự giấu tên đã có hơn 10 năm làm việc tại Meta mô tả quãng thời gian gần đây là giai đoạn "căng thẳng nhất" sự nghiệp. Người phụ nữ này cho biết cô thường xuyên "khóc trong phòng tắm", nhiều lần rơi vào trạng thái kiệt sức tinh thần vì không biết liệu mình có nằm trong danh sách bị cắt giảm hay không.

Cô nói rằng bản thân cảm thấy tức giận với cách ban lãnh đạo điều hành công ty, đồng thời cho rằng môi trường làm việc ở Meta hiện nay "hỗn loạn chưa từng thấy".

Nữ nhân sự này chia sẻ rằng cảm giác đáng sợ nhất không nằm ở việc bị sa thải, mà là sự mơ hồ kéo dài suốt nhiều tuần. Nhân viên gần như không nhận được bất kỳ thông tin cụ thể nào ngoài những lời đồn đoán nội bộ. Họ phải tự suy luận xem đội nhóm nào có nguy cơ biến mất, ai đang bị "cho vào tầm ngắm",...

"Bạn không biết tương lai của mình cho tới khoảnh khắc email xuất hiện" , cô nói.

Một nhân sự khác đang làm việc tại bộ phận Instagram cho biết không khí làm việc ở Meta hiện tại "chưa bao giờ kinh khủng đến thế" . Theo người này, gần như toàn bộ nhân viên đều bất mãn, ngoại trừ những lãnh đạo cấp cao. Nhiều người đi làm trong trạng thái lo âu kéo dài, vừa cố hoàn thành KPI, vừa chuẩn bị tinh thần cho khả năng mất việc bất cứ lúc nào.

Có nhân viên đã phải xin nghỉ để đi khám vì rối loạn lo âu sau khi các tin đồn sa thải lan rộng trong nội bộ. Một số người nói họ bắt đầu mất ngủ, giảm khả năng tập trung và luôn sống trong trạng thái phòng thủ. Những cuộc trò chuyện ở văn phòng không còn xoay quanh sản phẩm hay dự án mới, mà chủ yếu là bàn tán xem "đợt thanh lọc" sẽ ảnh hưởng tới ai tiếp theo.

Đáng chú ý, nhiều nhân sự cho rằng điều khiến họ sốc nhất là tốc độ Meta chuyển hướng sang AI. Một nhân viên lâu năm nhận xét rằng công ty hiện xem AI như ưu tiên tuyệt đối, còn con người thì càng ngày càng trở thành yếu tố có thể thay thế. Theo người này, nhiều đội ngũ bị yêu cầu làm việc với nhịp độ cao hơn trước nhưng nhân sự ngày càng ít, trong khi áp lực hiệu suất liên tục gia tăng.

Không ít nhân sự mô tả môi trường hiện tại giống "cuộc chiến sinh tồn". Trên ứng dụng nội bộ Blind, nơi nhân viên Meta thường trao đổi ẩn danh, một người gọi khoảng thời gian chờ thông báo sa thải chính thức là "28 ngày địa ngục".

Những con số đáng lưu tâm

Theo thông tin được đăng tải, đợt cắt giảm vào tháng 5/2026 nằm trong kế hoạch tái cấu trúc quy mô Meta trên toàn cầu. Meta không chỉ sa thải khoảng 8.000 người mà còn điều chuyển thêm khoảng 7.000 nhân sự sang các bộ phận liên quan AI. Công ty cũng hủy khoảng 6.000 vị trí tuyển dụng mới để tập trung ngân sách cho trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu và hạ tầng điện toán.

Chỉ riêng năm 2026, Meta dự kiến chi tới 145 tỷ USD cho AI và hạ tầng liên quan. Chính vì vậy, hàng loạt bộ phận truyền thống bị xem là dư thừa hoặc cần tinh gọn mạnh tay.

Trong nỗ lực xoa dịu làn sóng phẫn nộ và hoang mang tột độ của đội ngũ nhân sự, CEO Mark Zuckerberg đã tìm cách trấn an các nhân viên của Meta rằng tập đoàn sẽ không tiến hành thêm bất kỳ đợt "sa thải toàn công ty" nào nữa trong năm nay. Động thái này diễn ra ngay sau khi gã khổng lồ mạng xã hội trị giá 1.500 tỷ USD này vừa thẳng tay cắt giảm 10% lực lượng lao động. Đây là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc toàn diện nhằm định hình lại bộ máy nhân sự xung quanh trục tâm điểm là trí tuệ nhân tạo (AI).

Tuy nhiên, nhiều nhân viên vẫn hoài nghi bởi Meta đã liên tục tái cấu trúc suốt nhiều năm qua. Reuters cho biết chính cụm từ "không kỳ vọng" trong email càng khiến nhân sự cảm thấy bất an hơn thay vì yên tâm.

Tính đến tháng 5/2026, hơn 100.000 lao động công nghệ trên toàn cầu đã mất việc trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ đẩy mạnh tự động hóa và đầu tư cho AI. Riêng Meta được cho là một trong những doanh nghiệp cắt giảm nhân sự mạnh tay nhất năm nay.

(Nguồn: The San Francisco Standard, The Business Insider)