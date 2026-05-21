Nở rộ mô hình quán cà phê ngủ, dịch vụ “gãi đúng chỗ ngứa” của dân công sở: Nằm duỗi ra ngủ trưa

Ở khu Gangnam, một trong những khu văn phòng đông đúc nhất Seoul (Hàn Quốc), thay vì chen chúc trong các quán ăn hay cửa hàng tiện lợi, không ít nhân viên văn phòng lại vội vàng ôm điện thoại, túi xách ra quán cà phê. Nhưng điểm đến của họ không phải là những quán cà phê bình thường, với bàn cao để làm việc hay bàn thấp để ngồi trò chuyện, mà là “quán cà phê ngủ”.

Mục đích? Đương nhiên là để ngủ trưa rồi!

Muốn ngủ trưa nhưng không phải là nằm gục trên bàn làm việc

Kim Min-chul, một nhân viên văn phòng đã đi làm được 3 năm cho biết anh đã trở thành khách quen của một quán cà phê ngủ gần công ty. Sau nhiều ngày tăng ca liên tục, thêm cả những buổi nhậu xã giao sau giờ làm, cơ thể anh luôn trong trạng thái thiếu ngủ.

“Buổi trưa chỉ cần ngủ khoảng 30 phút trong không gian thoải mái, yên tĩnh và có mùi tinh dầu dễ chịu là buổi chiều sẽ có sức làm việc đến tận tối muộn” - Min-chul nói.

Một nữ nhân viên văn phòng khác, hiện đang nuôi con nhỏ, cũng tìm đến quán cà phê ngủ như một giải pháp “cứu cánh” giữa ngày. Cô cho biết việc vừa đi làm, vừa chăm con khiến cô có cảm giác bản thân không bao giờ thực sự được nghỉ ngơi. Khung giờ nghỉ trưa tại văn phòng trở thành khoảng thời gian “me-time” duy nhất của bà mẹ này.

“Nếu ở lại văn phòng, tôi chỉ có thể ngủ gục trên bàn làm việc, đôi khi cũng không thể thực sự chợp mắt vì đồng nghiệp trò chuyện, ăn uống ngay bên cạnh” - Cô nói.

Chính từ những bất cập đó trong khung giờ nghỉ giữa ngày của dân văn phòng, mô hình “nap coffee” (quán cà phê ngủ) bắt đầu nở rộ tại Hàn Quốc. Đây là dạng quán kết hợp giữa cà phê, không gian thư giãn và dịch vụ ngủ ngắn dành cho dân văn phòng, sinh viên hoặc những người cần nghỉ ngơi giữa ngày.

Không gian ngủ trưa cho dân công sở tại 1 quán cà phê ở Yeoksam-dong (Seoul)

Tại quán Shim Story ở Gangnam, khách có thể nằm dài trên ghế lười, ngủ trong phòng riêng hoặc thư giãn ở khu vực được thiết kế như phòng khách tại nhà. Một số quán khác như Cool Jam lại tập trung vào ghế massage cao cấp, phát nhạc cổ điển nhẹ nhàng để khách chợp mắt trong khoảng 40-50 phút. Trong khi đó, quán Beauty Sleep ở Banpo hướng tới khách nữ với phòng nghỉ có giường đá tourmaline và tinh dầu thư giãn mùi hương rừng cây.

Giá dịch vụ tại các quán cà phê ngủ dao động khoảng 6.000-13.000 Won (khoảng 110.000-240.000 đồng), thường đã bao gồm đồ uống và khoảng một giờ nghỉ ngơi.

Cuộc cạnh tranh cung cấp không gian… ngủ trưa

Không chỉ các quán cà phê độc lập, nhiều doanh nghiệp lớn tại Hàn Quốc cũng bắt đầu tham gia vào “thị trường giấc ngủ”. Chuỗi rạp chiếu phim CGV từng triển khai dịch vụ ngủ trưa trong rạp premium vào giờ nghỉ trưa. Khách được nằm trên ghế ngả hoàn toàn, có trà nóng, chăn mỏng và âm thanh thiên nhiên để dễ ngủ hơn. Theo công ty này, lượng người sử dụng dịch vụ đã tăng khoảng 65% chỉ sau một thời gian ngắn triển khai.

Có thể thấy, đằng sau sự bùng nổ của mô hình quán cà phê ngủ hay các dịch vụ cung cấp không gian ngủ/nghỉ ngơi là thực trạng người trẻ đang ngủ quá ít.

Không phải homestay hay hostel, đây là 1 phòng ngủ trưa trong 1 quán cà phê cung cấp dịch vụ "cà phê ngủ"

Theo dữ liệu từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Hàn Quốc là một trong những quốc gia có thời gian làm việc trung bình cao nhất trong nhóm các nước phát triển. Điều này khiến tình trạng thiếu ngủ trở nên rất phổ biến ở dân văn phòng, đặc biệt là dân văn phòng tại Seoul.

Một khảo sát của Shinhan Card cho thấy “fast healing” - Xu hướng thư giãn nhanh giữa ngày đang trở thành thị trường tăng trưởng mạnh. Các dịch vụ như quán ngủ trưa, ghế massage hay không gian nghỉ ngắn đặc biệt thu hút giới trẻ.

Người trong độ tuổi 20 chiếm khoảng 63% khách hàng của các quán cà phê ngủ, nhóm tuổi 30 chiếm 22%, còn nhóm tuổi 40 chiếm khoảng 9%. Tuy nhiên, lượng khách trung niên cũng đang tăng nhanh khi ngày càng nhiều người xem việc ngủ ngắn giữa ngày là cách phục hồi năng lượng hiệu quả.

Một số nghiên cứu tại Hàn Quốc còn cho thấy ngủ trưa khoảng 20-30 phút có thể giúp cải thiện khả năng tập trung, giảm mệt mỏi và tăng hiệu suất làm việc vào buổi chiều. Điều này khiến việc ngủ trưa dần không còn bị xem là lười biếng, mà trở thành một kiểu chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Bởi với những nhân viên văn phòng tan làm lúc tối muộn, ngủ không đủ giấc đã trở thành chuyện bình thường. Họ không có thời gian về nhà ngủ trưa, cũng không muốn nằm gục trên bàn làm việc. Và thế là một mô hình kinh doanh mới ra đời, phục vụ đúng nhu cầu tưởng rất nhỏ nhưng lại cực kỳ phổ biến: Được nằm duỗi ra và ngủ 1 giấc khoảng 35-40 phút vào khung giờ buổi trưa.

(Nguồn: Chosun, Korean Times)