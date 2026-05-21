Giá bạc hôm nay 21-5: Bạc SACOMBANK-SBJ, Ancarat, Phú Quý đồng loạt tăng

Sáng 21-5, Công ty Vàng bạc Đá quý SACOMBANK-SBJ cũng nâng giá bạc miếng lên 2,87 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 2,96 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Công ty Kim loại quý Ancarat giao dịch bạc miếng các loại mua vào 2,84 triệu đồng/lượng, bán ra 2,93 triệu đồng/lượng.

Một loạt thương hiệu bạc khác như Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cũng điều chỉnh giá bạc tăng trở lại sau chuỗi ngày lao dốc, hướng tới mốc 3 triệu đồng/lượng.

Đối với bạc kg, các doanh nghiệp công bố giá mua – bán lần lượt là 75,8 triệu đồng và 78,2 triệu đồng; giá cao nhất tại SACOMBANK-SBJ vượt 79 triệu đồng.

Giá bạc hôm nay tăng trở lại

Giá bạc trong nước tăng khoảng 80.000 đồng/lượng và khoảng 2 triệu đồng mỗi kg so với hôm qua. Với diễn biến này, bạc trong nước ngắt mạch giảm nhiều ngày liên tiếp.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay tăng trở lại cùng nhịp với vàng, lên mức 76,5 USD/ounce, tăng 0,71% so với phiên trước. Giá vàng cũng phục hồi đáng kể lên 4.556 USD/ounce sau phiên lùi sâu về dưới mốc 4.500 USD/ounce.

Các kim loại quý tăng trở lại khi đồng USD và giá dầu thô Brent cùng hạ nhiệt. Theo giới phân tích, diễn biến trong phiên đã phần nào đảo ngược đợt bán tháo kim loại phiên trước nhưng không loại bỏ được rủi ro lãi suất.

Biên bản cuộc họp mới nhất tháng 4 của Cục Dự trữ Liên bang (FED) ghi nhận rằng xung đột ở Trung Đông vẫn là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến giá tài sản. Cụ thể, giá năng lượng tăng cao làm tăng kỳ vọng lạm phát ngắn hạn và đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lên. Những yếu tố này khiến lộ trình cắt giảm lãi suất của Mỹ trong năm nay bị chậm lại, thậm chí có thể tăng lãi suất – tác động tiêu cực tới vàng, bạc.