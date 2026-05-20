Xuất hiện 1 kiểu lo âu mới của dân văn phòng: Sợ bị chê “thích làm màu”, dè chừng với cả đồ hiệu dù từng rất mê

Nỗi sợ hàng hiệu

"Đeo túi Hermes đi làm giờ thấy… ngại" là cảm giác của Lâm Tịnh (29 tuổi) - nhân viên marketing tại Thượng Hải (Trung Quốc). Trước đây, cô chưa bao giờ nghĩ việc xách 1 chiếc túi hiệu lại khiến mình ngại hơn là tự tin. Hồi mới đi làm, Lâm Tịnh thậm chí còn dành gần hết tiền thưởng cuối năm để mua chiếc túi hàng hiệu đầu tiên vì tin rằng mình xứng đáng. Nhưng hiện tại, chiếc túi ấy gần như chỉ được nằm trong tủ.

"Bây giờ ai xài đồ quá phô trương sẽ dễ bị nhìn bằng ánh mắt kiểu có cần phải khoe vậy không, nên tôi không còn thấy hứng thú nữa" - Lâm Tịnh nói. Và thay vì mua hàng xa xỉ phương Tây, cô chuyển sang dùng các thương hiệu nội địa Trung Quốc có thiết kế tối giản, giá vừa phải và quan trọng nhất là không có logo hoặc logo rất nhỏ. Ở tuổi 29, Lâm Tịnh cho biết cô không còn chạy theo những món đồ đắt đỏ phù phiếm, bây giờ cảm giác "đúng nhu cầu - vừa túi tiền" quan trọng hơn nhiều.

Không riêng Lâm Tịnh, ngày càng nhiều dân văn phòng ở Trung Quốc đang rời xa cuộc đua hàng hiệu từng rất phổ biến. Một bộ phận người trẻ thậm chí gọi xu hướng này là "luxury phobia" - Nỗi sợ đồ hàng hiệu. Không phải họ hoàn toàn ghét hàng hiệu, mà là cảm giác dè chừng, ngại ngần khi tiêu tiền cho những món đồ đắt đỏ chỉ để cố chứng minh mình sành điệu hoặc có tiền.

Ảnh minh họa

Chu Nghiên (31 tuổi) làm trong ngành tài chính ở Thâm Quyến (Trung Quốc), kể rằng cô từng có giai đoạn "nghiện logo". Mỗi lần nhận lương thưởng là lại nghĩ đến Louis Vuitton hay Gucci. Nhưng sau vài năm kinh tế chững lại, thị trường bất động sản lao dốc và áp lực công việc ngày càng lớn, cô bắt đầu thay đổi suy nghĩ.

"Trước đây tôi mua vì muốn chứng minh mình sống tốt. Giờ tôi chỉ muốn cảm thấy an toàn khi nhìn số dư tài khoản" . Chu Nghiên cho biết thay vì mua một chiếc túi hàng hiệu giá hàng chục nghìn tệ, cô sẵn sàng dành số tiền đó để tiết kiệm hoặc đầu tư sinh lời.

Tại nhiều văn phòng ở các thành phố lớn như Thượng Hải hay Bắc Kinh ở Trung Quốc, việc khoe hàng hiệu không còn được xem là biểu tượng thành công như trước. Một số người trẻ thậm chí cố tình tránh dùng những món đồ quá dễ nhận diện vì sợ tạo cảm giác "phô trương" giữa bối cảnh kinh tế nhiều bất ổn.

Hành vi tiêu dùng đã thay đổi

Trung Quốc đang chứng kiến sự thay đổi lớn trong hành vi tiêu dùng của người trẻ. Những hàng dài người xếp hàng trước các cửa hiệu Chanel hay Louis Vuitton từng là hình ảnh quen thuộc, nhưng hiện đã thưa dần. Thay vào đó, người tiêu dùng tìm đến các thương hiệu nội địa có giá hợp lý và mang bản sắc văn hóa rõ nét hơn.

Ảnh minh họa

Nguyên nhân lớn nhất dẫn tới sự thay đổi này là tâm lý bất an tài chính. Khi công việc bấp bênh, giá bất động sản cao vào chi phí sinh hoạt leo thang, nhiều người bắt đầu cảm thấy lo lắng vì không biết tháng sau hoặc năm sau "mình sẽ ra sao", hơn là lo mình không có chiếc túi hiệu cho bằng bạn bằng bè.

Tư duy này cũng thúc đẩy sự phát triển của các thương hiệu nội địa Trung Quốc như Songmont, Li-Ning hay Laopu Gold. Thay vì cạnh tranh bằng lịch sử lâu đời như các nhà mốt châu Âu, họ tập trung vào thiết kế hiện đại, tính ứng dụng và yếu tố văn hóa bản địa.

Một báo cáo được Bain & Company trích dẫn cho thấy các thương hiệu nội địa ngày càng trở thành lựa chọn "xa xỉ đầu tiên" của người trẻ Trung Quốc. Nhiều người không còn mặc định rằng cứ hàng ngoại mới đồng nghĩa với đẳng cấp.

Không chỉ yếu tố kinh tế, sự thay đổi còn đến từ tâm lý xã hội. Trong bối cảnh phong trào sống tối giản, tiết kiệm và "tiêu dùng lý trí" lan rộng trên mạng xã hội Trung Quốc, việc khoe của bằng hàng hiệu dần mất thiện cảm. Một số chuyên gia gọi đây là sự kết thúc của thời kỳ "tiêu dùng phô trương" từng bùng nổ suốt nhiều năm.

Tuy nhiên, với nhiều người trẻ Trung Quốc, việc không còn chạy theo hàng hiệu lại mang đến cảm giác nhẹ nhõm. " Tôi không cần chứng minh mình thành công bằng chiếc túi đắt tiền nữa" - Lâm Tịnh nói. " Có thể trước đây hàng hiệu khiến người ta cảm thấy mình "cao cấp" hơn, nhưng giờ cảm giác yên tâm về tài chính mới là thứ xa xỉ thật sự" .

(Nguồn: MarketWatch)