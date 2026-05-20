Từng được định giá hơn 1.100 tỷ đồng, The Coffee House "co cụm" sau thương vụ bán mình

Trong khi nhóm doanh nghiệp dẫn đầu và các chuỗi định vị theo xu hướng tiếp tục đẩy mạnh tốc độ mở rộng mạng lưới, một vài tên tuổi lớn từng định hình thị trường buộc phải thu hẹp quy mô cửa hàng nhằm bảo toàn hiệu quả vận hành.



Số lượng cửa hàng của các "ông lớn" vẫn tăng

Bất chấp những áp lực về chi phí mặt bằng và xu hướng thắt chặt chi tiêu từ người tiêu dùng, các chuỗi cà phê hàng đầu tại Việt Nam vẫn duy trì được đà tăng trưởng số lượng điểm bán, dù tốc độ có phần chậm lại so với giai đoạn trước.

Trong khi các chuỗi khác đều tăng điểm bán, The Coffee House liên tục thu hẹp quy mô từ năm 2025 đến nay (Ảnh: Q&Me)

Theo báo cáo từ Q&Me, cuộc cạnh tranh giữa các chuỗi cà phê tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn phân hóa mạnh: phần lớn thương hiệu vẫn mở rộng số lượng cửa hàng nhưng tốc độ đã chậm lại, trong khi một số chuỗi bắt đầu thu hẹp hệ thống để tái cơ cấu.

Trong nhóm dẫn đầu, Highlands Coffee tiếp tục duy trì vị thế chuỗi lớn nhất thị trường. Số cửa hàng tăng từ 770 điểm bán năm 2024 lên 855 cửa hàng năm 2025, tương ứng mức tăng 11%. Đến năm 2026, hệ thống dự kiến đạt 928 cửa hàng, tăng thêm 8%. Dù vẫn mở rộng mạnh, tốc độ tăng trưởng của Highlands đã chậm hơn so với giai đoạn trước.

Phúc Long ghi nhận giai đoạn tăng tốc mạnh nhất trong năm 2025 khi số lượng cửa hàng từ 158 lên 237, tương ứng mức tăng tới 50%. Tuy nhiên sang năm 2026, đà mở rộng chững lại đáng kể, chỉ tăng lên 249 cửa hàng, tương đương mức tăng 5%. Điều này cho thấy chuỗi đã bước qua giai đoạn mở rộng "nóng" và chuyển sang tăng trưởng thận trọng hơn.

Starbucks cũng duy trì xu hướng mở rộng ổn định tại Việt Nam. Từ 104 cửa hàng năm 2024, chuỗi tăng lên 127 cửa hàng năm 2025 (tăng 22%) và dự kiến đạt 149 cửa hàng năm 2026 (tăng 15%). Dù quy mô chưa lớn bằng các thương hiệu nội địa, Starbucks vẫn nằm trong nhóm có tốc độ mở mới tích cực.

Đáng chú ý, Katinat là một trong những chuỗi tăng trưởng nhanh nhất. Hệ thống tăng từ 69 cửa hàng năm 2024 lên 93 cửa hàng năm 2025, tương ứng mức tăng 35%. Đến năm 2026, số cửa hàng dự kiến đạt 120, tiếp tục tăng 23%. Đây là tốc độ mở rộng cao hiếm hoi trong bối cảnh thị trường đang dần bão hòa ở các đô thị lớn.

The Coffee House ngược dòng

Ở chiều ngược lại của xu hướng tăng tốc, chuỗi cà phê lớn đang trải qua giai đoạn tái cấu trúc toàn diện, buộc phải cắt giảm các điểm bán hoạt động kém hiệu quả. Minh chứng rõ nét nhất cho xu hướng này là chuỗi The Coffee House.

Ngược lại, The Coffee House là trường hợp hiếm hoi thu hẹp quy mô. Sau khi sở hữu 141 cửa hàng năm 2024, chuỗi giảm còn 93 cửa hàng năm 2025, tương ứng giảm 34%. Đến năm 2026, hệ thống tiếp tục thu hẹp xuống 82 cửa hàng, giảm thêm 13%. Diễn biến này phản ánh áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trong ngành F&B, đặc biệt ở phân khúc cà phê chuỗi trung cấp.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2024 của Golden Gate, tập đoàn này đã hoàn tất việc mua 99,98% cổ phần Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Trà Cà Phê VN – đơn vị sở hữu chuỗi The Coffee House - vào ngày 8/1/2025 với tổng giá phí tạm tính khoảng 270 tỷ đồng. Mức giá này thấp hơn rất nhiều so với mức định giá khoảng 1.171 tỷ đồng (tương đương hơn 50 triệu USD) mà chuỗi từng được ghi nhận vào năm 2021.

Trước thời điểm được mua lại, The Coffee House liên tục ghi nhận kết quả kinh doanh kém tích cực. Nhiều bài phân tích dẫn từ báo cáo tài chính cho biết chuỗi này rơi vào tình trạng "lỗ triền miên" trong các năm gần đây, buộc phải tái cấu trúc mạnh hệ thống vận hành và thu hẹp mạng lưới cửa hàng.

Về quy mô hệ thống, The Coffee House từng có thời điểm vượt mốc khoảng 150 cửa hàng trên toàn quốc, nhưng sau giai đoạn tái cơ cấu đã liên tục đóng bớt điểm bán. Một số thống kê thị trường cho thấy số lượng cửa hàng của chuỗi đã giảm đáng kể trong giai đoạn 2023-2024 để tối ưu chi phí vận hành và tập trung vào các vị trí hiệu quả hơn. Sau khi về tay Golden Gate, The Coffee House vẫn chưa thoát khỏi khó khăn.

Báo cáo tài chính năm 2025 của Golden Gate cho thấy chuỗi cà phê này tiếp tục lỗ 6,4 tỷ đồng trong năm 2025 và là một trong những khoản đầu tư khiến tập đoàn phải ghi nhận phần lỗ hợp nhất liên quan đến thương vụ.

Từ các số liệu trên có thể thấy thị trường cà phê chuỗi tại Việt Nam đang chuyển từ giai đoạn "đua mở mới" sang giai đoạn tối ưu hiệu quả vận hành.