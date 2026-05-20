Vì sao danh sách 10 tỷ phú giàu nhất thế giới 2026 gần như "lọt sạch" vào tay nhóm người này?

Trong thế giới cạnh tranh khốc liệt của năm 2026, việc tích lũy tài sản và đạt được thành công không chỉ phụ thuộc vào cơ hội hay sự nỗ lực, mà còn liên quan mật thiết đến đặc điểm tính cách của mỗi người. Bài trắc nghiệm MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) đang gây sốt toàn cầu đã chia con người thành 16 nhóm tính cách khác nhau, và một số nhóm trong đó dường như sinh ra đã có tố chất lãnh đạo, tầm nhìn chiến lược, giúp họ tỏa sáng trong lĩnh vực kiếm tiền, quản lý tài chính và khởi nghiệp.

Theo nghiên cứu được công bố bởi Truity Psychometrics, một trong những đơn vị uy tín hàng đầu về đánh giá tính cách tại Mỹ, các đặc điểm hướng ngoại (E), tư duy (T) và phán đoán (J) đều có mối liên hệ chặt chẽ với mức thu nhập cao hơn. Cụ thể hơn, người hướng ngoại trung bình kiếm nhiều hơn người hướng nội gần 10.000 USD mỗi năm, còn nhóm Thinker (T) vượt nhóm Feeler (F) khoảng 8.000 USD mỗi năm. Điều này phần nào giải thích vì sao những người có đuôi "TJ" trong mã MBTI lại thường xuyên góp mặt trong các bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu.

Chuyên gia MBTI Jessica Butts, tác giả cuốn "Live Your Life from the Front Seat" từng chia sẻ trên CNBC một quan điểm rất thú vị: Người thuộc nhóm Thinker và Judger ra quyết định bằng lý trí thay vì cảm xúc, là những người cứng cỏi, có động lực mạnh và không để cảm xúc cản trở khả năng kinh doanh của mình. Họ có tổ chức, quyết đoán và luôn hướng đến kết quả, đây chính là những phẩm chất nền tảng tạo nên các nhà lãnh đạo và doanh nhân thành công.

BAZAAR đã tổng hợp 5 nhóm tính cách MBTI "kiếm tiền giỏi nhất" dựa trên nghiên cứu khoa học cùng những đại diện tiêu biểu trong bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu. Và nếu bạn thuộc nhóm INFP, vốn là nhóm có thu nhập trung bình thấp nhất theo khảo sát, cũng đừng vội buồn, bởi tiền bạc chưa bao giờ là thước đo duy nhất của hạnh phúc.

Nhóm MBTI kiếm tiền giỏi nhất, vị trí số 1: ENTJ Nhà điều hành

Đặc điểm tính cách: ENTJ (Hướng ngoại, Trực giác, Tư duy, Phán đoán) được xem là nhóm tính cách MBTI có khả năng kiếm tiền xuất sắc nhất trong 16 nhóm. Họ luôn có thể tỏa sáng giữa thị trường cạnh tranh khốc liệt nhờ tầm nhìn chiến lược sắc bén, năng lực thực thi mạnh mẽ và khả năng ra quyết định nhanh chóng. Là kiểu người J (Phán đoán) kết hợp với T (Tư duy) điển hình, ENTJ sở hữu tư duy hướng mục tiêu cực kỳ rõ ràng, đồng thời ra quyết định dựa trên dữ liệu và logic. Họ có khả năng phân tích xu hướng thị trường một cách lạnh lùng, nhanh chóng nhìn ra cơ hội gia tăng tài sản, điều này giúp họ phát huy lợi thế tối đa dù ở lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, đầu tư tài chính hay khởi nghiệp.

Bên cạnh đó, ENTJ vốn dĩ đã mang trong mình ý thức cạnh tranh mạnh mẽ và tham vọng lãnh đạo. Họ không hài lòng với những thành tựu nhỏ lẻ mà luôn khao khát xây dựng đế chế kinh doanh của riêng mình. Chính nỗi ám ảnh với thành công này thúc đẩy họ không ngừng học hỏi, mài giũa kỹ năng và tìm kiếm cơ hội gia tăng vốn liếng. Đặc điểm E (Hướng ngoại) cùng N (Trực giác) còn cho phép họ chiếm ưu thế trong mối quan hệ xã hội và khả năng dự đoán thị trường, dễ dàng thu hút nhân tài hàng đầu và sử dụng sức ảnh hưởng của mình để tích hợp nguồn lực, mở rộng quy mô doanh nghiệp.

Cách kiếm tiền: Mô hình kiếm tiền của ENTJ gần như đồng nghĩa với thành công. Trước hết, họ là bậc thầy về quản trị rủi ro, sẵn sàng dấn thân nhưng tuyệt đối không liều lĩnh mù quáng. ENTJ giỏi phân tích dữ liệu, đánh giá tỷ suất sinh lời và biết chính xác thời điểm nên ra tay để tối đa hóa lợi nhuận. Nhiều doanh nhân ENTJ đã thành công vang dội trong các lĩnh vực công nghệ, tài chính và bất động sản nhờ biết cách phân bổ nguồn lực hợp lý để nhân đôi, nhân ba tài sản.

Thứ hai, năng lực lãnh đạo của ENTJ mang đến dòng chảy tài chính dồi dào và bền vững. Họ không chỉ tự mình kiếm tiền mà còn biết cách khiến cả đội ngũ tạo ra giá trị cho mình. Cuối cùng, khả năng quản lý thời gian và thực thi hiệu quả cao giúp tốc độ tích lũy tài sản của ENTJ vượt xa các nhóm MBTI khác. Họ luôn tập trung năng lượng vào những việc mang lại giá trị cao nhất, chẳng hạn như xây dựng thu nhập thụ động hay đầu tư vào ngành có lợi nhuận lớn.

Đại diện ENTJ trong bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu:

- Bernard Arnault: Giám đốc điều hành tập đoàn xa xỉ phẩm lớn nhất thế giới LVMH, cựu người giàu nhất hành tinh.

- Steve Jobs: Nhà sáng lập huyền thoại của Apple đã quá cố, một số ý kiến xếp ông vào nhóm INTJ.

Nhóm MBTI kiếm tiền giỏi nhất, vị trí số 2: ESTJ Tổng giám đốc

Đặc điểm tính cách: Trong 16 nhóm tính cách MBTI, ESTJ (Hướng ngoại, Giác quan, Tư duy, Phán đoán) nổi tiếng với tính thực tế, kỷ luật và khả năng thực thi cao. Họ không chỉ tạo ra thu nhập khủng trong quản lý tài chính và điều hành doanh nghiệp mà còn giỏi tích lũy tài sản một cách ổn định, đảm bảo sự gia tăng dài hạn. Theo nghiên cứu của Truity Psychometrics, ESTJ là nhóm tính cách có thu nhập trung bình hằng năm cao nhất, trong đó nữ ESTJ kiếm trung bình 68.000 USD và nam ESTJ là 95.000 USD mỗi năm. Họ thiên về xây dựng một mô hình kinh doanh vững chắc, vận hành hiệu quả, đảm bảo nguồn thu tăng trưởng đều đặn.

Đặc điểm E (Hướng ngoại) giúp ESTJ giỏi xây dựng mạng lưới kinh doanh và phát huy sức ảnh hưởng trong tổ chức. Họ có năng lực quản lý mạnh mẽ, biết cách phân bổ nguồn lực chính xác, tối ưu quy trình và nâng cao hiệu suất vận hành để mỗi đồng vốn đều phát huy giá trị tối đa. Đặc tính thực tế này khiến ESTJ đặc biệt phù hợp với quản trị doanh nghiệp lớn, hoạch định tài chính và làm việc trong cơ quan chính phủ.

Cách kiếm tiền: Mô hình kiếm tiền của ESTJ có thể tóm gọn trong sáu chữ: "Vận hành vững chắc, kế hoạch chính xác". Trước tiên, ESTJ là bậc thầy trong quản trị doanh nghiệp, điều này giúp họ thăng tiến nhanh chóng lên vị trí cấp cao trong các tập đoàn lớn. Thứ hai, ESTJ giỏi quản lý tài chính cá nhân và đầu tư dài hạn. Khác với những kiểu nhân cách NT thích phiêu lưu, ESTJ thiên về phân bổ tài sản ổn định và kiểm soát rủi ro, đồng thời xây dựng nhiều nguồn thu nhập đa dạng.

Ngoài ra, khả năng quản lý thời gian và đạo đức làm việc nghiêm túc cũng giúp thu nhập của ESTJ vượt xa người bình thường. Họ tuân thủ kế hoạch hằng ngày một cách kỷ luật, biến mỗi nỗ lực thành con số có thể đo lường được bằng tiền bạc.

Đại diện ESTJ trong bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu:

- Jeff Bezos: Nhà sáng lập Amazon, cựu người giàu nhất hành tinh. Theo Forbes cập nhật ngày 9/5/2026, Jeff Bezos hiện đứng thứ 4 trong danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới với khối tài sản 224 tỷ USD.

- Warren Buffett: "Nhà tiên tri xứ Omaha" đã tạo ra huyền thoại đầu tư Berkshire Hathaway, một số ý kiến cho rằng ông thuộc nhóm ISTJ.

Nhóm MBTI kiếm tiền giỏi nhất, vị trí số 3: INTJ Nhà khoa học

Đặc điểm tính cách: Trong 16 nhóm tính cách MBTI, INTJ (Hướng nội, Trực giác, Tư duy, Phán đoán) được xem là "nhóm có tầm nhìn chiến lược nhất". Họ giỏi phân tích xu hướng thị trường, dự đoán cơ hội tương lai và lập kế hoạch dài hạn. Khác với các nhóm chạy theo lợi ích ngắn hạn, INTJ tập trung vào việc kiếm tiền lâu dài và đầu tư chính xác, biết quan sát những thay đổi trong công nghệ, tài chính và mô hình kinh doanh để chiếm lĩnh thị trường trước người khác.

Đặc điểm I (Hướng nội) kết hợp với T (Tư duy) cho phép họ sở hữu năng lực phân tích logic cực mạnh và lối ra quyết định thận trọng. INTJ không thích chạy theo đám đông mà tìm kiếm cơ hội có giá trị lâu dài thông qua việc tích lũy dữ liệu và kiến thức. N (Trực giác) lại giúp họ phát hiện ra xu hướng tiềm ẩn của thị trường, thậm chí định hình tương lai trước khi người khác kịp nhận ra. Đây là lý do nhiều INTJ tỏa sáng trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, blockchain, ngành khởi nghiệp và đầu tư mạo hiểm.

Cách kiếm tiền: Chiến lược kiếm tiền của INTJ hoàn toàn khác biệt với các nhóm thu nhập cao khác. Trước hết, họ giỏi đầu tư lợi nhuận cao và dự đoán thị trường. Nhờ nhạy bén với dữ liệu và xu hướng, họ có thể đạt lợi nhuận lớn trong chứng khoán, bất động sản, đầu tư mạo hiểm hay tiền điện tử thông qua phân tích kỹ thuật và đầu tư dài hạn. Họ không phụ thuộc vào giao dịch ngắn hạn mà mỗi quyết định đều được xây dựng trên nền tảng dữ liệu vững chắc.

Thứ hai, năng lực sáng tạo giúp INTJ tỏa sáng trong khởi nghiệp và ngành công nghệ. Họ không phải mẫu nhà quản lý truyền thống mà là những nhà đổi mới điển hình, biết phát hiện khoảng trống thị trường và tạo ra sản phẩm, dịch vụ có lợi thế cạnh tranh thông qua công nghệ hoặc mô hình kinh doanh độc đáo.

Đại diện INTJ trong bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu:

- Elon Musk: Nhà sáng lập Tesla và SpaceX, hiện là người giàu nhất hành tinh. Theo Forbes cập nhật ngày 9/5/2026, khối tài sản của Elon Musk đạt 839 tỷ USD, ông giữ ngôi vị người giàu nhất thế giới kể từ năm 2021 và chỉ còn cách danh hiệu nghìn tỷ phú đầu tiên trong lịch sử khoảng 161 tỷ USD. Một số ý kiến cho rằng ông thuộc nhóm ENTJ.

- Mark Zuckerberg: Nhà sáng lập Facebook, hiện là CEO Meta.

Nhóm MBTI kiếm tiền giỏi nhất, vị trí số 4: ENTP Người tranh luận

Đặc điểm tính cách: ENTP (Hướng ngoại, Trực giác, Tư duy, Nhận thức) trong 16 nhóm MBTI nổi tiếng với sức sáng tạo, sự linh hoạt và tinh thần thách thức. Họ sinh ra để lật đổ thị trường truyền thống, phát hiện cơ hội kinh doanh mới và thích tìm điểm đột phá trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Đặc điểm này khiến ENTP trở thành một trong những nhóm có tinh thần khởi nghiệp và tiềm năng đầu tư mạnh nhất, luôn nổi bật giữa nền kinh tế biến đổi không ngừng.

E (Hướng ngoại) kết hợp với N (Trực giác) khiến họ nhạy cảm với động thái thị trường, có thể nhìn ra xu hướng tương lai. Họ không chỉ giỏi phân tích vấn đề mà còn sở hữu tư duy sáng tạo bậc cao, luôn có khả năng phá vỡ mô hình kinh doanh truyền thống để mở ra thị trường hoàn toàn mới. Là nhóm T (Tư duy), quyết định của ENTP dựa trên phân tích lý tính chứ không phải cảm xúc. Trong khi đó, đặc điểm P (Nhận thức) giúp họ thích nghi tốt và không bị ràng buộc bởi khuôn khổ cố định, có thể linh hoạt điều chỉnh chiến lược theo nhu cầu thị trường.

Cách kiếm tiền: Khởi nghiệp chính là mô hình kiếm tiền tiềm năng nhất của ENTP. Họ tràn đầy nhiệt huyết với ý tưởng mới, sở hữu khả năng thuyết phục mạnh mẽ, dễ dàng thu hút nhà đầu tư và đối tác. ENTP cũng có thể sống tốt trong môi trường đầu tư rủi ro cao lợi nhuận cao, vì độ nhạy cảm với thị trường giúp họ phân tích xu hướng nhanh chóng và đủ bản lĩnh để xuống tay khi cơ hội đến.

Đại diện ENTP trong bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu:

- Richard Branson: Nhà sáng lập tập đoàn Virgin, vị chủ tịch đầu tiên trong lịch sử bay vào không gian bằng tàu vũ trụ của chính công ty mình.

- Mark Cuban: Tỷ phú người Mỹ, từng là ông chủ của đội bóng rổ Dallas Mavericks trong giải NBA.

Nhóm MBTI kiếm tiền giỏi nhất, vị trí số 5: ESTP Doanh nhân

Đặc điểm tính cách: ESTP (Hướng ngoại, Giác quan, Tư duy, Nhận thức) trong 16 nhóm MBTI nổi tiếng với sự quyết đoán, linh hoạt và khả năng hành động cao. Họ cực kỳ nhạy bén với biến động thị trường, có khả năng ra quyết định nhanh và dám chịu rủi ro, luôn nắm bắt được cơ hội làm giàu giữa hỗn loạn và cạnh tranh.

Là người E (Hướng ngoại), ESTP có năng lực xã giao và sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Họ biết cách lấy được nguồn lực quan trọng từ mạng lưới quan hệ và xây dựng lòng tin trong thời gian ngắn, để cơ hội tự nhiên chảy về phía mình. Đặc điểm S (Giác quan) khiến họ quan tâm đến những thay đổi tức thì của thế giới thực hơn là sa đà vào phân tích lý thuyết dài hạn, từ đó có lợi thế trong ngành công nghiệp nhịp độ nhanh, giao dịch tức thời hoặc thị trường biến động. Cuối cùng, đặc điểm P (Nhận thức) khiến họ thích nghi cực tốt và không thích bị ràng buộc bởi quy tắc cố định, ưa chuộng đa dạng hóa nguồn thu nhập hơn là phụ thuộc vào một công việc ổn định duy nhất.

Cách kiếm tiền: So với những nhóm J theo đuổi kế hoạch dài hạn như ENTJ hay ESTJ, cách kiếm tiền của ESTP linh hoạt và thực chiến hơn nhiều. Họ là những người thực thi bẩm sinh, cực kỳ nhạy cảm với nhu cầu thị trường và biến động xu hướng, có thể phát hiện cơ hội kinh doanh nhanh chóng. ESTP giỏi xây dựng mô hình kinh doanh có lợi nhuận cao trong ngắn hạn, không theo đuổi đổi mới mang tính lật đổ dài hạn như INTJ hay ENTP, mà thiên về thực thi nhanh, kiếm lời ngay, rồi tìm cơ hội tiếp theo.

ESTP có đủ bản lĩnh tâm lý để chịu đựng biến động thị trường, đồng thời giỏi sử dụng dữ liệu và thông tin thời gian thực để ra quyết định chính xác. Họ không do dự quá lâu, sẵn sàng đặt cược và thực thi nhanh chóng khi cơ hội xuất hiện. Khả năng xã giao xuất sắc cũng giúp ESTP tích lũy tài sản thông qua đàm phán và mạng lưới quan hệ, dù là đàm phán thương mại, bán hàng hay phát triển khách hàng cao cấp.

Đại diện ESTP trong bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu:

- Steve Ballmer: Cựu CEO Microsoft, hiện là ông chủ đội bóng rổ Los Angeles Clippers trong giải NBA.

- Donald Trump: Tỷ phú và doanh nhân Mỹ, hiện đang là Tổng thống Hoa Kỳ.

Sau khi đọc xong bảng xếp hạng, có lẽ những bạn thuộc nhóm INFP hay các nhóm "đuôi FP" sẽ cảm thấy hơi chạnh lòng. Theo nghiên cứu của Truity, khoảng cách giữa nhóm thu nhập cao nhất (ENTJ với thu nhập trung bình 59.993 USD) và nhóm thu nhập thấp nhất (INFP) lên tới hơn 26.000 USD mỗi năm. Tuy nhiên, đừng vội đánh đồng tiền bạc với hạnh phúc hay giá trị của bản thân.

Truity cũng chỉ ra một sự thật thú vị: Dù ESTJ và ENTJ là những nhóm có thu nhập cao và hài lòng với công việc, họ vẫn bị nhiều nhóm Feeler vượt qua khi xét về mức độ thỏa mãn với những gì họ đang làm. Đây là một minh chứng nữa cho thấy tiền bạc không mua được hạnh phúc. Mỗi nhóm tính cách MBTI đều có thế mạnh riêng, và việc hiểu rõ bản thân mới là chìa khóa để tìm ra con đường phát triển phù hợp nhất, dù đó là làm giàu hay sống một cuộc đời ý nghĩa theo cách của riêng mình.

(Bài viết tham khảo nghiên cứu của Truity Psychometrics, dữ liệu từ Forbes Real-Time Billionaires và các nguồn quốc tế uy tín)