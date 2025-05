Đại gia nào sở hữu thương hiệu cà phê thế chỗ Starbucks tại mặt bằng 11-13 Hàn Thuyên?

Adoré - World Coffee xuất hiện tại số 11-13 Hàn Thuyên

Gần đây, thông tin chuỗi cà phê nội địa mang tên Adoré - World Coffee rục rịch "thế chân" Starbucks tại khu đất vàng tại số 11-13 Hàn Thuyên (quận 1, TP.HCM) đang gây xôn xao dư luận.

Theo tìm hiểu, Adoré - World Coffee là thương hiệu cà phê mới xuất hiện trên thị trường một vài năm trở lại đây. Thương hiệu này thuộc Công ty Cổ phần Thực phẩm Á Long (một thành viên của Tập đoàn Á Long - Asia Dragon Group).

Tại mặt bằng số 11-13 Hàn Thuyên thông báo sự hiện diện của Adoré - World Coffee

Tập đoàn Á Long tự giới thiệu ra đời từ năm 1993 với hệ sinh thái ở khối ngành sản xuất & phân phối bán lẻ, logistic, thực phẩm, công nghệ thông tin, bất động sản và dịch vụ nhà hàng khách sạn.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Thực phẩm Á Long được thành lập tháng 1/2011 do ông Phạm Quang Hàng làm Chủ tịch HĐQT. Tại thời điểm tháng 6/2018, công ty tăng vốn điều lệ từ 9 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng rồi tăng tiếp lên 250 tỷ đồng vào tháng 2/2020.

Đối với mảng thực phẩm, Á Long được biết đến nhiều với thương hiệu bánh Topcake được thành lập từ năm 2009. Ngày 20/10/2011, Công ty TNHH Topcake đã đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất bánh tươi với chi phí đầu tư 10 triệu USD tại tỉnh Long An.

Ngoài bánh Topcake, Á Long còn sở hữu nhiều thương hiệu bánh cupcake khác như Custard Choko Choko, Tiktok Roll...

Còn thương hiệu đồ uống Adoré - World Coffee có văn phòng đại diện trên đường Hồ Tùng Mậu, quận 1, TP.HCM, chuyên sản xuất các loại cà phê hòa tan, gồm cà phê đen, cà phê sữa đá Việt Nam và cà phê sữa theo phong cách nhiều quốc gia khác như Malaysia, Philippines, Indonesia...

Được biết, các loại cà phê thuộc thương hiệu Adoré - World Coffee được sản xuất tại nhà máy cà phê Olympic, đặt tại khu công nghiệp Nhơn Trạch 3 - Giai đoạn 2, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Đây chính là nhà máy của CTCP Cà phê Olympic, được thành lập vào năm 2016 với tên gọi ban đầu là CTCP Cà phê Tín Nghĩa, vốn điều lệ 200 tỷ. Các cổ đông sáng lập của Cà phê Tín Nghĩa gồm CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa (mã: TID, sàn UPCoM) góp 40%, CTCP Đầu tư Thành Thành Công (TTC) góp 30%, CTCP Dịch vụ Phú Nhuận (MSC) góp 13,5%, bà Đặng Thị Thanh Hà 10%, ông Nguyễn Xuân Hàn 3%, bà Trịnh Ngọc Minh 3% và ông Đỗ Hướng Dương 0,5%.

Thời điểm thành lập, Công ty do ông Quách Văn Đức làm Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật. Năm 2021, chức vụ của ông Đức chuyển sang ông Nguyễn Văn Hồng.

Từ cuối năm 2021, ông Phạm Quang Hàng (SN 1957) trở thành Chủ tịch HĐQT. Tháng 2/2022, công ty nâng vốn điều lệ lên 350 tỷ đồng đồng thời, đổi tên thành CTCP Cà phê Olympic như hiện nay. Cập nhật thông tin gần nhất đến tháng 9/2024, Công ty có vốn điều lệ 680 tỷ đồng.

Doanh nhân Phạm Quang Hàng là ai?

Tập đoàn Á Long tự giới thiệu sở hữu 12 kho bãi trong lĩnh vực logistics với loạt pháp nhân do ông Phạm Quang Hàng đứng tên. Có thể kể ra Công ty TNHH Thương mại Á Long, CTCP Đầu tư và Thương mại Dịch vụ CSC, CTCP Xuất nhập khẩu Máy Sài Gòn, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Châu Mỹ, Công ty TNHH Kho vận Hoàng Gia, Công ty TNHH AD Logistics...

Nhà máy cà phê Olympic và thương hiệu bánh Topcake do Tập đoàn Á Long sở hữu

Trong lĩnh vực bất động sản, tập đoàn này cũng thành lập nhiều pháp nhân trong lĩnh vực bất động cũng do ông Phạm Quang Hàng đứng tên. Đó là Công ty TNHH Bất động sản Đảo Phú Gia, Công ty TNHH Bất động sản Á Long, Công ty TNHH Bất động sản Biển Ngọc Bích, Công ty cổ phần Đầu tư Phú Gia, Công ty TNHH Hội An Phú Quốc, Công ty TNHH Bất động sản Á Long (ngừng hoạt động nhưng chưa đóng mã số thuế)... Dù vậy, không có nhiều thông tin về các dự án bất động sản do tập đoàn thực hiện.

Trong lĩnh vực bất động sản, doanh nhân Phạm Quang Hàng còn hiện diện tại Công ty cổ phần Bất động sản Thành Ngân. Doanh nghiệp này thành lập tháng 7/2016 ban đầu hoạt động theo mô hình Công ty TNHH do ông Mai Hữu Thung và nhiều cá nhân thành lập.

Tại thời điểm tháng 6/2019, Công ty TNHH Bất động sản Thành Ngân có vốn điều lệ 217,5 tỷ đồng. Trong đó, ông Phạm Quang Hàng sở hữu 50% đồng thời giữ chức Tổng giám đốc.

Đến tháng 7/2020, công ty nâng vốn lên 410 tỷ đồng trong đó, ông Phạm Quang Hàng nâng sở hữu lên 80%, ông Mai Hữu Thung góp 20%. Đến tháng 8/2022, ông Phạm Quang Hàng giảm tỷ lệ vốn góp xuống 58%, còn ông Mai Hữu Thung là 42%.

Tại thời điểm tháng 5/2023, Bất động sản Thành Ngân chuyển đổi mô hình hoạt động thành công ty cổ phần. Lúc này, tỷ lệ góp vốn của Phạm Quang Hàng là 56,5%, ông Mai Hữu Thung 42% và Mai Nguyễn Hoàng Ngân năm 1,5%. Cùng thời điểm ông Mai Hữu Thung thay ông Phạm Quang Hàng giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật.

Đáng nói, cùng thời điểm ông Phạm Quang Hàng rời ghế Chủ tịch thì Bất động sản Thành Ngân trở thành công ty liên kết của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã: HBC).

Tính đến hết quý I/2025, HBC vẫn ghi nhận Bất động sản Thành Ngân là công ty liên kết với tỷ lệ sở hữu 28,31%. Hiện trụ Bất động sản Thành Ngân tại số 56 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM - cùng trụ sở với Tập đoàn Á Long.

Bất động sản Thành Ngân được biết đến với dự án tại số 127 An Dương Vương, phường 10, Quận 6, TP.HCM. Hồi tháng 5/2023, HĐQT HBC cũng đã ban hành nghị quyết về việc thông qua mua 75% cổ phần còn lại của dự án thuộc sở hữu của Bất động sản Thành Ngân để đạt tỷ lệ sở hữu 100%.