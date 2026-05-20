Giá vàng sáng nay tiếp tục biến động: Vàng nhẫn có nơi mất 1,5 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải sáng 20/5. Ảnh: BTMH

Tại thị trường vàng miếng, Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI cùng giữ nguyên giá, lần lượt ở mức 161,3 - 163,8 triệu đồng/lượng và 161 - 163,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào bán ra.

Vàng Phú Quý đi ngang, lần lượt niêm yết 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, SJC giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống còn 160,5 - 163,53 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở mức 3,03 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 300.000 đồng/lượng, hiện giao dịch tại 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ tăng 200.000 đồng/lượng chiều mua vào nhưng giảm 300.000 đồng/lượng chiều bán ra, đưa giá về 161 - 163,5 triệu đồng/lượng. Vàng Mi Hồng tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 161,5 - 163 triệu đồng/lượng và tiếp tục có chênh lệch mua - bán thấp nhất thị trường, ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Vàng Bảo Tín Mạnh Hải, Vàng DOJI và Vàng Phú Quý cùng giữ nguyên giá tại 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng. Vàng Bảo Tín Minh Châu giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống còn 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Vàng SJC giảm 500.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 160,3 - 163,4 triệu đồng/lượng, với chênh lệch mua bán 3,1 triệu đồng/lượng. Vàng Ngọc Thẩm giảm mạnh nhất thị trường khi mất 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống còn 148 - 151,5 triệu đồng/lượng.

Ở chiều tăng, Vàng PNJ tăng 200.000 đồng/lượng chiều mua vào nhưng giảm 300.000 đồng/lượng chiều bán ra, đưa giá về 161 - 163,5 triệu đồng/lượng. Vàng Mi Hồng tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 161,5 - 163 triệu đồng/lượng và tiếp tục duy trì chênh lệch mua bán thấp nhất thị trường, ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước và thế giới vẫn duy trì chênh lệch lớn. Ảnh: Simplize.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đầu phiên sáng được giao dịch quanh mức 4.481 USD/ounce, nhích nhẹ 0,01% so với phiên đóng cửa trước. Trước đó, kim loại quý này đã lao dốc hơn 1,8% trong phiên ngày 19/5.

Áp lực giảm của giá vàng chủ yếu đến từ đà tăng của đồng USD cùng lo ngại lạm phát kéo dài, khiến giới đầu tư dự báo mặt bằng lãi suất cao có thể tiếp tục duy trì trong thời gian tới.

Các chuyên gia nhận định, giá vàng hiện chịu áp lực lớn trong bối cảnh lãi suất thực tăng tại nhiều nền kinh tế chủ chốt, trong khi đồng USD tiếp tục mạnh lên, làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đang tiến gần vùng cao nhất hơn một năm qua. Đồng thời, thị trường ngày càng nghiêng về khả năng Fed sẽ tiếp tục duy trì, thậm chí siết chặt chính sách tiền tệ nhằm ứng phó rủi ro lạm phát gia tăng do giá năng lượng leo thang. Khi lợi suất trái phiếu đi lên, chi phí cơ hội nắm giữ vàng – tài sản không sinh lãi – cũng tăng theo. Bên cạnh đó, USD mạnh khiến giá vàng trở nên đắt đỏ hơn với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Trong khi đó, giá dầu Brent vẫn duy trì ở mức cao do lo ngại gián đoạn nguồn cung, kéo theo áp lực lạm phát toàn cầu gia tăng vì chi phí năng lượng leo thang. Điều này có thể khiến các ngân hàng trung ương phải kéo dài giai đoạn lãi suất cao để kiểm soát giá cả. Dù thường được xem là kênh trú ẩn trước lạm phát, vàng lại có xu hướng suy yếu trong môi trường lãi suất cao do kém hấp dẫn hơn so với các tài sản mang lại lợi suất.



