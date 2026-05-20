Thay đổi nhân sự tại VIB

Ảnh minh họa

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (MCK: VIB, sàn HoSE) đã có thông báo gửi UBCKNN và các sở GDCK về việc thay đổi nhân sự.

Theo đó, ông Hồ Vân Long thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Ban Dịch vụ Tài chính/Giám đốc Tài chính (CFO) kể từ ngày 18/5/2026.

Lý do miễn nhiệm là để bổ nhiệm ông Hồ Vân Long vào vị trí Giám đốc Chiến lược cấp cao, báo cáo cho Tổng Giám đốc.

Trong một diễn biến khác, HĐQT VIB đã phê duyệt việc triển khai và thực hiện phương án tăng vốn điều lệ năm 2026.

Cụ thể, VIB lên kế hoạch phát hành hơn 323,38 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ nhận cổ phiếu là 9,5%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 9,5 cổ phiếu mới. Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là hơn 3.233,8 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn phát hành được lấy từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 2.518,1 tỷ đồng, còn lại gần 715,7 tỷ đồng lấy từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Ngoài ra, VIB lên kế hoạch phát hành 8 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của ngân hàng, tương đương 0,24% số cổ phần đang lưu hành và là cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá 80 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của VIB. Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Đối tượng tham gia là các cán bộ nhân viên của VIB đáp ứng đủ tiêu chuẩn và theo nguyên tắc xác định số cổ phiếu được thưởng cho từng đối tượng có tên trong danh sách được HĐQT phê duyệt.

VIB dự kiến thực hiện 2 đợt phát hành cổ phiếu nêu trong quý II và quý III/2026, sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Các đợt phát hành dự kiến được hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của VIB sẽ tăng từ hơn 34.040 tỷ đồng lên gần 37.354 tỷ đồng.

Phương án tăng vốn điều lệ nêu trên đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của VIB tổ chức vào ngày 8/4/2026 thông qua theo Nghị quyết số 1.001.26.GSM.