“Thế hệ 50 tỷ đô”

Khoảng 2 năm trở lại đây, khi làn sóng sa thải khiến nhiều người trẻ thất nghiệp, gặp khó khăn tài chính, có một khái niệm mới đã ra đời: “Lying flat” - hiểu nôm na là “nằm yên”, là “buông xuôi” vì ngại áp lực và không còn quá tham vọng với sự nghiệp.

Tuy nhiên, một nghiên cứu mới tại Hong Kong (Trung Quốc) lại cho thấy bức tranh trái ngược: Người trẻ vẫn đang ôm nhiều hoài bão, chấp nhận sống trong trạng thái căng thẳng kéo dài vì công việc để đổi lấy một mức lương, một khoản thu nhập đủ tốt để có thể “tự xoa dịu cảm xúc của chính mình”. Họ chi tiền cho những trải nghiệm mang tính “chữa lành”, từ các chuyến du lịch, vé máy bay hạng thương gia, đồ ăn vặt, concert,...

Tiêu tiền vẫn là cách giải tỏa căng thẳng nhanh và hiệu quả nhất

Khảo sát “Gen Z Pulse” do Publicis Groupe Hong Kong cùng GWI và The Trade Desk thực hiện vào đầu năm 2026 với 1.000 người trẻ cùng 35 cuộc phỏng vấn chuyên sâu, kết quả cho thấy: Một nhóm Gen Z vẫn đang cật lực làm việc kiếm tiền và chi tiêu mạnh tay cho trải nghiệm “chữa lành”.

Trong số những nhân vật tham gia có Ashley, 24 tuổi, làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Cô cho biết mình thường xuyên tự thưởng cho bản thân bằng những chuyến du lịch ngắn ngày sau các giai đoạn làm việc căng thẳng. Với Ashley, chuyện đặt vé máy bay hạng thương gia hay ở khách sạn 5 sao, không đơn thuần là hưởng thụ mà còn như 1 liệu pháp tâm lý.

Ashley nói rằng cô luôn cố gắng tiết kiệm tiền, nhưng đồng thời cũng cảm thấy mình cần được tận hưởng cuộc sống khi còn trẻ. Sau nhiều ngày làm việc liên tục và áp lực phải đạt thành tích, việc được ra khỏi thành phố vài ngày giúp cô cảm thấy “thế mới là đang sống”.

Ảnh minh họa

Một Gen Z khác là Marcus, 23 tuổi thì lại có cách giải tỏa khác. Cậu bạn cho biết âm nhạc và ăn vặt là hai cách giải tỏa stress lớn nhất của anh. Marcus thường chi tiền đi concert, mua tai nghe xịn, trả tiền cho các ứng dụng nghe nhạc và đặc biệt thích thử những món ăn mới. Marcus thừa nhận đôi lúc cũng thấy bản thân chi tiêu cảm tính, nhưng đổi lại, những khoản chi đó khiến tâm trạng dễ chịu hơn rất nhiều và chỉ cần thế là đủ.

Nghiên cứu cho thấy kiểu chi tiêu này không hẳn xuất phát từ sự bốc đồng hoàn toàn, mà liên quan khá nhiều tới trạng thái tâm lý của người trẻ Hong Kong (Trung Quốc). Có tới 39% Gen Z tại đây cho biết họ dễ rơi vào trạng thái lo âu, cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn cầu là 27%. Một nửa số người tham gia khảo sát lo lắng về triển vọng nghề nghiệp trong tương lai, trong khi 40% xem áp lực tài chính là nguồn gây stress lớn nhất.

Điều đáng chú ý là dù sống trong áp lực tài chính và nỗi lo tương lai, Gen Z ở Hong Kong (Trung Quốc) vẫn đang tạo ra một làn sóng tiêu dùng khổng lồ. Theo nghiên cứu, nhóm người trẻ này được dự đoán sẽ đóng góp tới 50 tỷ đô Hong Kong cho nền kinh tế tiêu dùng, chủ yếu đến từ các khoản chi mang tính trải nghiệm và chăm sóc cảm xúc cá nhân như du lịch, ăn uống và các dịch vụ giải trí.

Khác biệt trong “danh sách ưu tiên chi tiền”

Nghiên cứu cũng chỉ ra sự khác biệt trong cách chi tiêu giữa nam và nữ. Nam giới có xu hướng mạnh tay hơn với các nâng cấp mang tính “cao cấp” như vé máy bay hạng thương gia hay dịch vụ sang trọng. Trong khi đó, nữ giới lại ưu tiên các trải nghiệm như mua sắm, khám phá văn hóa địa phương hoặc những chuyến đi thiên về thư giãn tinh thần.

Ảnh minh họa

Âm nhạc cũng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống tinh thần của thế hệ này. Khoảng 38% người tham gia khảo sát cho biết nghe nhạc là cách giải tỏa stress hiệu quả nhất, vượt qua cả du lịch, gặp gỡ bạn bè hay ăn uống.

Không giống các thế hệ trước thường nghe radio hoặc nghe theo xu hướng đại chúng, Gen Z thích tự xây dựng playlist riêng phù hợp tâm trạng. Nhiều người trẻ xem âm nhạc là không gian cá nhân để “thoát” khỏi áp lực học hành, công việc và kỳ vọng xã hội.

Ngoài ra, đồ ăn vặt cũng được nhắc tới như một hình thức “chữa lành” phổ biến. Với nhiều cô gái trẻ, việc mua một món bánh ngọt, trà sữa hay snack yêu thích sau ngày dài giống như phần thưởng nhỏ dành cho bản thân. Trong khi đó, nhiều bạn nam thích cảm giác thử các món mới đang viral trên mạng và chia sẻ chúng với bạn bè như một trải nghiệm xã hội.

Dù vậy, đằng sau những khoản chi mang màu sắc tận hưởng ấy vẫn là một thế hệ đầy áp lực. Hong Kong (Trung Quốc) vốn nổi tiếng với chi phí sống đắt đỏ, giá nhà cao và môi trường làm việc cạnh tranh khốc liệt. Điều này khiến nhiều người trẻ vừa muốn tận hưởng hiện tại, vừa lo lắng liệu mình có đủ khả năng xây dựng cuộc sống ổn định trong tương lai hay không.

Có lẽ vì thế mà với nhiều Gen Z, việc bỏ tiền cho một chuyến du lịch sang chảnh, một chiếc vé concert hay đơn giản là vài món ăn yêu thích không chỉ còn là tiêu dùng. Nó giống một cách tự xoa dịu cảm xúc giữa guồng quay áp lực ngày càng lớn của cuộc sống hiện đại.

(Nguồn: Campaign Asia)