Đăng bức ảnh “4,924,112đ”: Cô gái chứng minh càng tiêu càng đỡ tốn

Nhắc đến chuyện tiêu trước trả sau, mua đồ trả góp hay dùng thẻ tín dụng, đây là 2 luồng suy nghĩ chúng ta thường thấy: Một bên dè chừng, khá cảnh giác vì sợ “bẫy nợ”; một bên lại hào hứng, tự tin kiếm được món hời nhờ tính năng hoàn tiền hoặc các ưu đãi đi kèm.

Mới đây trên Threads, một cô gái - thuộc nhóm thứ 2, cũng chia sẻ cảm nhận lẫn quan điểm về việc dùng thẻ tín dụng, ví trả sau hay nói chung là các hình thức “tiêu trước trả sau”. Cô khẳng định: Đừng mặc định ví trả sau hay thẻ tín dụng là không tốt, tư duy ngược lại là mình đang tận dụng mọi thứ để có lợi cho mình thì sẽ thấy khác.

Bằng chứng chứng là khoản tiền hoàn trả lên tới gần 5 triệu này đây.

Bức ảnh do cô đăng tải

Cô viết: “Mình bắt đầu xài thẻ tín dụng và ví trả sau được hơn 3 năm rồi, từ lúc là sinh viên tới khi đi làm vẫn duy trì thói quen sử dụng và mình cam đoan những người biết kiểm soát bản thân và chi tiêu đúng thì những cái này rất có lợi.

Mỗi tháng mình có thể được hoàn khoảng 500-700 nghìn, coi như tiết kiệm được 1 khoản từ chính những chi tiêu cố định. Hơn nữa là dùng mấy cái này thì điểm CIC của mình cũng tốt. Có thể bây giờ chưa quan tâm nhiều tới, nhưng khi lập gia đình muốn mua nhà, mua xe mà cần vay tiền ngân hàng thì mọi người sẽ thấy điểm CIC rất quan trọng.

Người có lịch sử tín dụng tốt (trả nợ đúng hạn, thanh toán đủ và đúng hạn dư nợ thẻ tín dụng) thì điểm CIC sẽ cao hơn là người chưa từng dùng bất cứ công cụ tài chính, chi tiêu nào ý. Nên là CHI TIÊU TRẢ ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG HẠN”.

Trong phần bình luận, nhiều người cũng đồng tình với quan điểm của cô: Thẻ tín dụng tốt với những người có thể kiểm soát được chi tiêu. Nhưng vấn đề là không phải ai cũng làm được điều đó, nên nếu dùng thì lại có thể sinh nợ chứ không sinh lời. Tuy nhiên, đó là lỗi của người dùng, không thể đổ lỗi cho 1 chiếc thẻ được.

“Người có thói quen chi tiêu mất kiểm soát thì mới thấy thẻ tín dụng dễ mang nợ, chứ ai quản lý được chi tiêu rồi thì mình thấy dùng thẻ thích lắm. Như mình dùng 3 năm, chưa năm nào mất phí thường niên vì đều chi tiêu đủ hạn mức để được miễn phí thường niên. Mặc dù mình có sẵn tiền trong tài khoản thanh toán, nhưng mình vẫn dùng tiền trong thẻ tín dụng rồi đến ngày sao kê thì thanh toán đủ dư nợ thẻ. Đơn giản, chẳng có gì phức tạp mà có tháng được hoàn 2-3 triệu chứ không ít” - Một người bình luận.

“Đúng rồi, vừa xài tiền mà vừa được hoàn tiền lại còn xây được hồ sơ tín dụng đẹp, chả mất gì luôn ấy. Trước đây mình cũng nghĩ chưa từng vay nợ hay dùng các sản phẩm đòn bẩy tài chính thì nghĩa là CIC mình đẹp, nhưng mà không hề nha. Đấy gọi là CIC trắng, khó được duyệt khoản vay lắm vì mình chưa từng vay vốn, mở thẻ tín dụng hay trả góp thì ngân hàng chẳng có cơ sở để đánh giá khả năng trả nợ cũng như độ uy tín của mình. CIC trắng theo nghĩa đen luôn vì chẳng có dữ liệu gì” - Một người kể.

“Mình cũng dùng thẻ tín dụng 5 năm, cứ trước 7 ngày chốt sao kê thì mình thanh toán hết dư nợ, khỏe re chưa bao giờ đóng chậm hay đóng tối thiểu luôn” - Một người đồn tình.

Lưu ý khi dùng thẻ tín dụng để tối ưu tính năng hoàn tiền

1. Đừng chỉ nhìn % hoàn tiền mà bỏ qua điều kiện đi kèm

Nhiều người thấy thẻ quảng cáo hoàn tiền 5-10% là đăng ký ngay, nhưng dùng một thời gian mới nhận ra số tiền thực tế được hoàn trả chẳng đáng bao nhiêu. Lý do là mỗi chương trình hoàn tiền thường đi kèm điều kiện: Chỉ áp dụng cho một số ngành hàng nhất định, có giới hạn chi tiêu tối thiểu hoặc bị hạn chế mức hoàn tối đa mỗi tháng. Ví dụ, thẻ hoàn 10% cho ăn uống nhưng nếu bạn thanh toán hóa đơn mua quần áo mỹ phẩm, thì đương nhiên tiền hoàn trả sẽ không được tối đa.

Ảnh minh họa

Vì vậy, trước khi dùng thẻ để “tối ưu tiền hoàn”, điều quan trọng là phải đọc kỹ cơ chế hoàn tiền. Một chiếc thẻ phù hợp là chiếc thẻ khớp với thói quen chi tiêu thực tế của mình, chứ không phải chiếc thẻ có tỷ lệ hoàn tiền cao nhất.

2. Đừng cố tiêu thêm chỉ để lấy hoàn tiền

Đây là sai lầm rất phổ biến. Nhiều người có tâm lý “mua thêm chút nữa để được hoàn tiền nhiều hơn”, nhưng cuối cùng số tiền chi thêm lại lớn hơn phần được hoàn.

Ví dụ bạn được hoàn 5%, nghĩa là muốn nhận lại 50.000 đồng thì phải tiêu tới 1 triệu đồng. Nếu món đồ đó vốn không cần thiết thì rõ ràng bạn đang lỗ chứ không lời. Hoàn tiền chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó đi kèm những khoản chi tiêu vốn dĩ đã cần thiết như ăn uống, xăng xe, điện nước hay mua sắm định kỳ. Thẻ tín dụng nên được xem là công cụ hỗ trợ quản lý chi tiêu và nhận ưu đãi thêm, không phải lý do để tiêu tiền thoải mái hơn.

3. Luôn thanh toán đúng hạn để tránh “mất nhiều hơn được”

Tiền hoàn trả hấp dẫn đến đâu cũng trở nên vô nghĩa nếu bạn bị tính lãi và phí phạt do trả chậm. Lãi suất thẻ tín dụng thường khá cao, đặc biệt là khi chậm thanh toán. Chưa kể việc chậm thanh toán còn ảnh hưởng đến lịch sử tín dụng cá nhân.

Vì vậy, nguyên tắc quan trọng nhất khi dùng thẻ tín dụng vẫn là: Chỉ tiêu trong khả năng chi trả và luôn thanh toán đúng hạn. Người dùng thẻ “lời” nhất thường không phải người săn được nhiều ưu đãi nhất, mà là người kiểm soát được việc chi tiêu của mình tốt nhất.