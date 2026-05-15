Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn chiều 15/5: Tiếp tục giảm, mất tới 1,5 triệu đồng/lượng

Cập nhật đầu giờ chiều, giá vàng trong nước tiếp tục điều chỉnh giảm tại nhiều doanh nghiệp, với một số thương hiệu đã hạ mốc bán ra xuống còn 163,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng miếng, SJC, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở mức 161 - 164 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, DOJI và Phú Quý giảm sâu hơn, hiện giao dịch ở mức 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 1,5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Với vàng nhẫn, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 161 - 164 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch quanh 161 - 163,9 triệu đồng/lượng.

SJC hiện mua vào vàng nhẫn ở mức 160,8 triệu đồng/lượng và bán ra 163,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, DOJI và Phú Quý cùng giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra đối với vàng nhẫn, hiện niêm yết ở mức 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Phú Quý

Ghi nhận mới nhất, giá vàng trong nước sáng 15/5 đồng loạt giảm thêm khoảng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước.

Đối với vàng miếng, SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI và Phú Quý cùng giảm xuống còn 161 - 164 triệu đồng/lượng, thấp hơn 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với đầu ngày.

Bảo Tín Minh Châu giảm giá mua xuống 161 triệu đồng/lượng, thấp hơn 1 triệu đồng/lượng so với buổi sáng, trong khi giá bán giữ ở mức 165 triệu đồng/lượng.

Với vàng nhẫn, SJC giảm còn 160,8 - 163,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với đầu ngày. DOJI và Phú Quý cùng giảm xuống 161 - 164 triệu đồng/lượng, mất 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua và bán. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải hạ giá vàng nhẫn xuống 161 - 163,9 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt 1 triệu đồng và 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua và bán.

Hiện mức chênh lệch mua - bán cao nhất trên thị trường là 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải

Giá vàng trong nước ngày 15/5 tiếp tục đi ngang.

Đối với vàng miếng, SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý hiện cùng niêm yết ở mức 162 - 165 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Với vàng nhẫn, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cùng giao dịch ở mức 162 - 165 triệu đồng/lượng. SJC niêm yết vàng nhẫn ở mức 161,8 - 164,8 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch quanh 162 - 164,9 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, ﻿giá vàng giao ngay giảm trong phiên thứ Năm, do lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và đồng USD mạnh lên, làm lu mờ nhu cầu trú ẩn an toàn liên quan đến căng thẳng mới tại eo biển Hormuz.

Tại thời điểm ghi nhận, giá vàng giao ngay giảm 0,8% xuống còn khoảng 4.630USD/ounce.

Các dữ liệu cho thấy bức tranh kinh tế Mỹ khá trái chiều đối với thị trường kim loại quý: tiêu dùng vẫn duy trì ổn định, thị trường lao động bắt đầu suy yếu nhẹ, trong khi lãi suất vẫn ở mức cao, tiếp tục gây áp lực lên các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc.

Eo biển Hormuz hiện tiếp tục là biến số địa chính trị quan trọng tác động đến thị trường năng lượng, vàng và các tài sản liên quan đến lạm phát. Một tàu neo đậu cách Fujairah khoảng 38 hải lý về phía đông bắc đã bị bắt giữ và đưa về vùng biển Iran, trong khi một tàu hàng treo cờ Ấn Độ bị chìm gần Oman sau một vụ tấn công.

Iran đang thúc đẩy yêu sách chủ quyền đối với tuyến đường biển này — nơi từng vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu toàn cầu trước chiến sự. Trong khi đó, cả Mỹ và Trung Quốc đều tuyên bố eo biển Hormuz cần phải được duy trì thông suốt.

Tác động đối với vàng hiện mang tính hai chiều: rủi ro vận tải biển hỗ trợ nhu cầu phòng thủ, nhưng giá dầu neo quanh vùng 100 USD/thùng lại làm gia tăng lo ngại lạm phát và giữ lợi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao.

Về mặt kỹ thuật, phe mua vàng đang hướng tới mục tiêu đưa giá trở lại vùng kháng cự 4.711 - 4.723 USD/ounce. Nếu vượt thành công vùng này, mục tiêu tiếp theo sẽ là 4.774 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, phe bán đang nhắm tới khả năng kéo giá xuống dưới mốc 4.686 USD/ounce, với các mục tiêu sâu hơn tại 4.561 USD/ounce. Các ngưỡng hỗ trợ gần nhất hiện nằm tại 4.697 USD và 4.686 USD/ounce.