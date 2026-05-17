Gửi tiền ngân hàng nào lãi nhất hiện nay?

Lãi suất tiết kiệm quay đầu tăng

Khảo sát một số ngân hàng như HDBank, NCB, Vikki Bank... đang có ưu đãi 8-9%/năm cho khách gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 6 tháng trở lên với điều kiện số tiền từ vài chục hoặc vài trăm triệu đồng.

Cá biệt, ngân hàng OCB có mức lãi suất đặc biệt 8,5%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng. Tuy nhiên, điều kiện áp dụng khá khắt khe khi khách hàng phải gửi tối thiểu 1.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, Cake by VPBank triển khai chương trình cộng thêm tới 1,5%/năm cho khách hàng lần đầu gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Với lãi suất niêm yết hiện dao động 7,2 - 7,4%/năm cho kỳ hạn 6-24 tháng, mức lãi suất thực nhận cao nhất có thể lên tới 8,9%/năm nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Nhiều ngân hàng khác cũng điều chỉnh biểu lãi suất theo hướng tăng lên. Bac A Bank vừa nâng lãi suất kỳ hạn 13 tháng thêm 0,25%/năm lên 7%/năm đối với khoản gửi dưới 1 tỷ đồng. Với khách hàng gửi từ 1 tỷ đồng trở lên, lãi suất các kỳ hạn dao động 6,95 - 7,1%/năm.

Saigonbank gây chú ý khi tăng mạnh lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 13 tháng từ 7% lên 7,9%/năm.

Sacombank cũng nhập cuộc đua khi tăng lãi suất trực tuyến thêm 0,2-1%/năm tùy kỳ hạn và quy mô tiền gửi. Sau điều chỉnh, khách hàng gửi từ 200 triệu đồng trở lên có thể hưởng mức lãi suất tới 7,8%/năm cho kỳ hạn 24-36 tháng. Với khoản gửi nhỏ hơn, lãi suất cũng dao động quanh 7,1 - 7,4%/năm.

Trái ngược với nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, các “ông lớn” quốc doanh vẫn duy trì mặt bằng lãi suất thấp hơn đáng kể. Vietcombank, BIDV và Agribank hiện niêm yết lãi suất dưới 6%/năm ở nhiều kỳ hạn. VietinBank nhỉnh hơn đôi chút khi duy trì quanh 6,8%/năm.

Một số ngân hàng quay đầu tăng lãi suất huy động trở lại.

Diễn biến này cho thấy sự phân hóa ngày càng rõ giữa các ngân hàng. Những nhà băng có lợi thế thương hiệu, thanh khoản dồi dào không chịu nhiều áp lực huy động vốn nên giữ lãi suất ở mức thấp. Ngược lại, các ngân hàng quy mô vừa và nhỏ buộc phải đẩy lãi suất lên cao để cạnh tranh dòng tiền gửi trong dân cư.

Vì sao ngân hàng tăng lãi suất?

Nhiều ngân hàng quay lại cuộc đua lãi suất là do tăng trưởng huy động vốn đang chậm lại rõ rệt trong những tháng đầu năm.

Số liệu tổng hợp từ báo cáo tài chính của 27 ngân hàng cho thấy tổng tiền gửi khách hàng đến cuối tháng 3 đạt khoảng 12,88 triệu tỷ đồng, chỉ tăng 0,6% so với cuối năm 2025. Đây là mức tăng khá thấp nếu so với nhu cầu vốn của hệ thống ngân hàng cũng như tốc độ tăng trưởng tín dụng.

Đáng chú ý, nhiều ngân hàng lớn ghi nhận lượng tiền gửi sụt giảm mạnh. Cụ thể, Techcombank giảm 3,1%, ACB giảm 2,7%, còn MB giảm 1,7%. Điều này cho thấy ngay cả những ngân hàng có thương hiệu mạnh cũng đang chịu áp lực cạnh tranh huy động vốn ngày càng lớn.

Ở nhóm ngân hàng tầm trung và nhỏ, xu hướng sụt giảm còn rõ nét hơn. Sacombank giảm 2,8%, TPBank giảm 4,3%, SeABank giảm 3,1%. VietBank là đơn vị giảm mạnh nhất với mức giảm 4,9%. Saigonbank và PGBank cũng ghi nhận tiền gửi đi xuống.

Nhiều ý kiến cho rằng, áp lực đảm bảo thanh khoản và duy trì nguồn vốn trung dài hạn vì thế buộc nhiều ngân hàng phải nâng lãi suất để hút tiền gửi trở lại.