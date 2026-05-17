Hai đoạn clip liên quan trúng xổ số miền Nam khiến dân mạng phát sốt

Ngày 17-5, mạng xã hội liên tục chia sẻ đoạn clip ngắn về việc một đại lý vé số đổi thưởng 30 tỉ đồng tiền mặt cho khách hàng trúng độc đắc xổ số miền Nam.

Đại lý vé số Kim Anh 2 chuẩn bị 30 tỉ đồng để đổi thưởng cho khách hàng trúng giải độc đắc. Ảnh cắt ra từ clip

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, đại lý đang gây "sốt" là đại lý vé số Kim Anh 2 ở xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh.

Nơi đây vừa trả thưởng 30 tỉ đồng cho khách hàng may mắn trúng độc đắc (dãy số 660519) 15 vé Bình Dương, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Bình Dương mở thưởng chiều 15-5.

Cũng trong ngày 17-5, một đoạn clip khác ghi lại hình ảnh một nữ tiểu thương đang bán hải sản ngoài chợ thì bỗng dưng reo hò lên khi phát hiện mình trúng giải nhất 30 triệu đồng của một đài.

Người này sau đó ôm nữ tiểu thương khác "nhảy múa" khiến nhiều tiểu tại chợ tỏ ra bất ngờ. Theo tìm hiểu, sự việc diễn ra vào chiều 16-5 tại một khu chợ bán hải sản ở Vũng Tàu (TPHCM).

Nữ tiểu thương vui mừng khi trúng 30 triệu đồng xổ số miền Nam. Ảnh cắt ra từ clip

Trước đó, clip về anh Vinh - tài xế của trại hòm Sáu Lợi ở xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh - trúng độc đắc 10 tỉ đồng cũng gây "bão" mạng xã hội.

Tài xế của trại hòm Sáu Lợi vui mừng khi trúng độc đắc 10 tỉ đồng. Ảnh cắt ra từ clip

"Thằng Vinh có hoàn cảnh rất khó khăn. Lúc phát hiện trúng số, nó mừng lắm. Hôm sau đi làm, tôi thấy đôi mắt nó sâu hoắm có lẽ do mừng quá nên mất ngủ. Do đó, tôi kêu nó tạm nghỉ một ngày cho bình tâm trở lại. Hiện, nó đã trở lại làm việc như thường ngày" - ông Nguyễn Đức Lợi, chủ trại hòm Sáu Lợi, cho biết.