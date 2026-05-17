Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn ngày 17/5: Giảm tới 5 triệu đồng/lượng sau 1 tuần

Giá vàng trong nước sáng Chủ nhật tiếp tục duy trì mặt bằng thấp sau tuần giảm mạnh vừa qua, khi các doanh nghiệp lớn đồng loạt giữ nguyên giá niêm yết so với phiên cuối tuần.

Đối với vàng miếng, SJC, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI và Phú Quý cùng niêm yết ở mức 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Ở chiều vàng nhẫn, Bảo Tín Minh Châu, DOJI và Phú Quý cùng giao dịch ở mức 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng. SJC niêm yết vàng nhẫn ở mức 160,3 - 163,3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch quanh 160,5 - 163,4 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng trong nước tuần qua (11/5 - 16/5) ghi nhận diễn biến giảm mạnh theo xu hướng đi xuống của giá vàng thế giới. Mở đầu tuần, vàng miếng SJC còn được giao dịch quanh vùng 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng, nhưng nhanh chóng lao dốc về quanh 162,2 - 165,2 triệu đồng/lượng chỉ sau một phiên.

Dù xuất hiện nhịp hồi nhẹ trong ngày 13/5, xu hướng giảm nhanh chóng quay trở lại ở nửa cuối tuần. Đến ngày 15/5, giá vàng miếng tiếp tục mất thêm khoảng 1 triệu đồng/lượng và lùi về vùng 161 - 164 triệu đồng/lượng trước khi giảm tiếp xuống còn 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng ở phiên cuối tuần.

Tính chung cả tuần, giá vàng miếng SJC đã giảm khoảng 4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Trong khi đó, chênh lệch mua - bán vẫn duy trì quanh mức 3 triệu đồng/lượng, khiến rủi ro đối với nhà đầu tư lướt sóng tiếp tục ở mức cao.

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng giảm sâu tại nhiều thương hiệu lớn. Đầu tuần, vàng nhẫn còn dao động quanh vùng 164 - 167 triệu đồng/lượng nhưng liên tục suy yếu theo diễn biến của thị trường quốc tế và áp lực chốt lời trong nước.

Sau nhiều phiên giảm mạnh, đến cuối tuần giá vàng nhẫn phổ biến chỉ còn quanh 160,5 - 163,9 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu. Đáng chú ý, dù giá giảm mạnh nhưng khoảng cách mua - bán vẫn neo cao từ 2,5 - 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm mạnh﻿

Thị trường vàng thế giới tuần qua biến động mạnh theo xu hướng giảm khi hàng loạt dữ liệu lạm phát nóng hơn dự kiến tại Mỹ khiến giới đầu tư lo ngại Fed sẽ duy trì lãi suất cao lâu hơn. Giá vàng giao ngay mở đầu tuần quanh 4.687 USD/ounce, từng tăng vọt lên trên 4.768 USD/ounce trong phiên đầu tuần nhưng sau đó liên tục suy yếu và có thời điểm rơi xuống sát 4.511 USD/ounce trước khi đóng tuần quanh vùng 4.543 USD/ounce.

Áp lực lớn nhất đến từ việc chỉ số CPI và PPI của Mỹ cùng tăng mạnh trong tháng 4, kéo lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm vọt lên 4,54% và đồng USD tăng liên tiếp nhiều phiên. Bên cạnh đó, giá dầu neo trên 100 USD/thùng do căng thẳng Iran cũng làm gia tăng lo ngại lạm phát toàn cầu.

Khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý giới chuyên gia đang trở nên khá bi quan. Trong số 13 chuyên gia Phố Wall tham gia khảo sát, có tới 77% dự báo giá vàng sẽ tiếp tục giảm trong tuần tới, chỉ 15% kỳ vọng tăng giá.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, nhận định lợi suất tăng mạnh và đồng USD lên giá là nguyên nhân chính gây áp lực lên vàng cuối tuần qua. Theo ông, nếu giá vàng thủng mốc 4.500 USD/ounce, thị trường có thể tiếp tục lùi về vùng 4.350 USD/ounce.

Trong khi đó, ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng vàng vẫn còn biến động mạnh trong ngắn hạn do thị trường liên tục thay đổi giữa lo ngại lạm phát và nhu cầu trú ẩn. Tuy nhiên, ông đánh giá dài hạn vàng vẫn được hỗ trợ bởi hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương toàn cầu.

Ở góc nhìn thận trọng hơn, ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích cấp cao tại FxPro, dự báo áp lực bán có thể còn tiếp diễn khi vùng kháng cự quanh 4.700 USD/ounce vẫn rất mạnh. Ông cho rằng nếu xu hướng giảm kéo dài, giá vàng có thể lùi sâu về vùng 4.350 USD/ounce trong thời gian tới.

Dù vậy, một số chuyên gia như ông Rich Checkan từ Asset Strategies International hay ông Darin Newsom của Barchart.com vẫn kỳ vọng vàng có thể phục hồi ngắn hạn nếu căng thẳng địa chính trị gia tăng hoặc lực mua từ các ngân hàng trung ương quay trở lại mạnh hơn.