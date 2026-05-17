Kiểu người bình tĩnh thất nghiệp

Đâu là những thứ khiến chúng ta dễ rơi vào trạng thái bất an, lo lắng khi thất nghiệp? Có thể mỗi người sẽ có 1 câu trả lời, 1 danh sách kèm những gạch đầu dòng khác nhau nhưng chắc chắn, “tiền” là thứ hiếm khi nào vắng mặt trong danh sách này.

Không có tiền, không thể trả các hóa đơn cố định hàng tháng, từ tiền thuê nhà đến tiền ăn uống, đi lại,... Và khi không có tiền, thì dù không có việc gì làm, chúng ta cũng khó mà nghỉ ngơi được, công nhận không? Vậy nên mới nói, tiền - hay cụ thể hơn là “quỹ nghỉ việc” là yếu tố có tác động không nhỏ đến tinh thần cũng như mức độ tự tin và lạc quan khi đối diện với tình trạng thất nghiệp.

“Thất nghiệp không đáng sợ, thất nghiệp mà không có tiền mới sợ”

Những ngày gần đây trên Threads, những câu hỏi, chia sẻ về quỹ nghỉ việc, quỹ dự phòng khi thất nghiệp đang nhận được nhiều sự quan tâm. Có người đã chuẩn bị, tích góp từ trước nên khoảng thời gian chưa tìm được việc cũng bớt áp lực phần nào, có người thì lại đang hối hận vì “biết thế đã tiết kiệm từ trước”...

Nghỉ việc xong còn gần 8 triệu, tò mò “số tiền sau thất nghiệp” của mọi người ra sao (Ảnh chụp màn hình)

Một Gen Z sinh năm 2000, thất nghiệp khi chưa có sự chuẩn bị về cả tài chính lẫn tinh thần nên đang khá bất an (Ảnh chụp màn hình)

Phía dưới những bài đăng này, đa số mọi người đều đồng tình: Thất nghiệp không đáng sợ, thất nghiệp khi không có tiền mới sợ.

“Mình từng trải qua cảnh thất nghiệp mà không có 1 đồng dự phòng nào rồi, thực sự kinh khủng lắm chứ không hề nói quá lên đâu. Kiểu muốn ra ngoài đi cà phê cũng không dám dù cốc cà phê có 50 nghìn, vì tài khoản chỉ còn hơn triệu mà chưa biết bao giờ mới có việc có lương lại ấy. Đi chợ cũng không dám mua thịt nữa, mua trứng thôi. Giờ nghĩ lại vẫn thấy lúc ấy mình khổ thật. Thế nên sau đó có việc có lương là tự động tiết kiệm được chứ không cần cố nữa, vì quá ám ảnh khoảng thời gian thất nghiệp mà không có tiền” - Một người kể.

“Mình để dành được 21 triệu trước khi thất nghiệp, nhưng giờ thất nghiệp đến tháng thứ 4 chuẩn bị sang tháng thứ 5 rồi vẫn chưa tìm được việc nữa, cũng sợ là sắp không trụ được rồi, chưa biết làm sao đây” - Một người bộc bạch.

“Thật ra có tiền tiết kiệm thì thất nghiệp đỡ lo hơn 1 tí thôi chứ cũng không hẳn là không lo lắng gì. Nhưng ít nhất vẫn có thời gian và quyền lựa chọn công việc. Năm ngoái mình thất nghiệp khi có hơn 200 triệu, cũng chẳng biết gọi đấy là dự phòng hay tiết kiệm nữa, thất nghiệp 3 tháng tiêu gần hết 70 triệu luôn vì rảnh rỗi cái, cảm giác nhu cầu tiêu tiền nó tăng lên ấy. Thế nên lại lật đật đi kiếm việc dù chưa muốn đi làm lắm, nhưng sợ nghỉ tiếp thì có khi tiêu hết hơn 200 triệu luôn ấy” - Một người chia sẻ.

“Mình bị công ty đuổi việc, được đền bù hợp đồng lao động 35 triệu. Xong mình đi làm hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp nữa, 2 tháng được 10 triệu. Trong lúc đó cũng rải CV tìm việc thử coi sao mà nghỉ chưa chán đã có chỗ gọi đi làm. Thế là lại đi làm, mà làm ở đó đến giờ được 6 năm rồi mới hay. Nghĩ lại thấy cũng chill” - Một người kể.

Vì sao "quỹ thất nghiệp" lại quan trọng?

1. “Phao cứu sinh” khi mất nguồn thu nhập

Không ai chắc mình sẽ luôn có công việc ổn định. Chỉ cần công ty cắt giảm nhân sự, thị trường khó khăn hoặc gặp vấn đề sức khỏe, thu nhập hàng tháng có thể biến mất rất nhanh trong khi tiền thuê nhà, ăn uống, hóa đơn vẫn phải chi trả đều đặn.

Có “quỹ thất nghiệp” sẽ giúp mỗi người có khoảng thời gian xoay xở mà không rơi ngay vào cảnh vay nợ, quẹt thẻ tín dụng hay phải bán tài sản gấp. Đây cũng là khoản đệm tài chính giúp giảm áp lực tâm lý trong giai đoạn chưa tìm được việc mới.

2. Giúp bạn có thời gian tìm công việc phù hợp

Khi không có tiền dự phòng, nhiều người buộc phải nhận ngay bất kỳ công việc nào chỉ để duy trì cuộc sống, kể cả khi mức lương thấp hoặc môi trường không phù hợp. Ngược lại, nếu có quỹ thất nghiệp, bạn sẽ có thêm thời gian để tìm hiểu, phỏng vấn và lựa chọn công việc tốt và phù hợp với bản thân hơn.

3. Tạo cảm giác an toàn tài chính và chủ động hơn trong cuộc sống

Quỹ thất nghiệp không chỉ dùng khi mất việc mà còn giúp chúng ta tự tin hơn trước các quyết định lớn như thay đổi định hướng nghề nghiệp, hoặc muốn học thêm kỹ năng,... Việc có sẵn một khoản tiền dự phòng khiến áp lực tài chính giảm đi đáng kể. Nói cách khác, quỹ thất nghiệp không đơn thuần là tiền tiết kiệm, mà còn là công cụ giúp mỗi người chủ động hơn với sự nghiệp và các biến cố bất ngờ trong cuộc sống.