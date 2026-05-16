Shark Phú: “Tôi đã mua được rất nhiều nhà, nhưng rồi cảm thấy điều đó vô nghĩa”

Chia sẻ tại Đại hội đại biểu Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 hôm 15/5, ông Nguyễn Xuân Phú (Shark Phú) – Chủ tịch HĐQT Sunhouse cho rằng phần lớn doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam hiện nay đang tập trung ở các lĩnh vực như ngân hàng, tài chính, bất động sản. Trong khi đó, sản xuất – đặc biệt là sản xuất để xuất khẩu lại là cuộc chơi khó khăn và khốc liệt hơn rất nhiều.

Chủ tịch Sunhouse tiết lộ bản thân có khả năng dự báo khá tốt về thị trường bất động sản. Nếu lựa chọn theo con đường này, ông tin rằng giờ mình cũng có “số má”.

“Tôi đã mua được rất nhiều nhà từ khá lâu rồi. Nhưng đến căn nhà thứ năm, tự nhiên tôi thấy điều đó khá vô nghĩa. Nhà thì để không, trong khi rất nhiều người khác không có chỗ ở. Dù giá trị tài sản tăng rất mạnh, nhưng tôi tự hỏi kiếm nhiều tiền để làm gì nếu không tạo ra giá trị cho xã hội”, Chủ tịch Sunhouse nói.

Chính suy nghĩ đó khiến Shark Phú quyết định dấn thân vào lĩnh vực sản xuất. Tuy nhiên, khi bước vào sản xuất, Sunhouse cũng nhanh chóng chạm “trần tăng trưởng” của thị trường nội địa. Theo ông Phú, nhiều doanh nghiệp đầu ngành như Vinamilk nhiều năm qua gần như tăng trưởng rất thấp vì dung lượng thị trường trong nước không còn lớn.

“Doanh số nội địa của Sunhouse từ năm 2020 đến nay cũng chỉ tăng khoảng 5-7% mỗi năm. Muốn tăng trưởng mạnh thì buộc phải đi ra nước ngoài”, ông nói.

Bất động sản có thể tăng theo giá vàng trong chu kỳ 2026 - 2030

Trước đó, tại chương trình Cafe Sáng do Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (Hanoiba) tổ chức với chủ đề “Chiến lược nhân sự cho SME 2026”, ông Nguyễn Xuân Phú đã đưa ra nhiều nhận định đáng chú ý về thị trường bất động sản và xu hướng vận động của nền kinh tế.

Một trong những nội dung được ông nhấn mạnh là hiện tượng “neo giá”. Theo Shark Phú, nhiều mặt hàng thiết yếu sau khi tăng lên một mặt bằng giá mới thường rất khó giảm trở lại như trước.

“Giống như bát phở, khi đã từ 30.000 đồng lên 50.000 đồng thì gần như không quay lại mức cũ. Khi chi phí sinh hoạt tăng, thu nhập buộc phải điều chỉnh theo”, ông Phú phân tích.

Tương tự, nếu trước đây, một căn nhà có giá khoảng 10 cây vàng, tương đương 300 triệu đồng thì hiện nay cũng 10 cây vàng nhưng tương đương hơn 1,5 tỷ đồng.

Giá vàng khi được duy trì ở mặt bằng cao có thể trở thành yếu tố tham chiếu khiến các loại giá khác trong nền kinh tế dần dịch chuyển. Khi kinh tế thuận lợi, doanh nghiệp làm ăn có lãi, thu nhập người lao động cải thiện, mặt bằng giá hàng hóa và dịch vụ sẽ có điều kiện điều chỉnh tăng.

Nhìn lại các chu kỳ trước, Chủ tịch Sunhouse cho rằng giai đoạn 2021 - 2022 lẽ ra là đỉnh tăng trưởng của nền kinh tế nhưng đã bị gián đoạn bởi đại dịch COVID-19. Do đó, chu kỳ tăng trưởng tiếp theo có thể sẽ lùi lại và hình thành rõ nét hơn trong giai đoạn 2026 - 2030.

“Nếu không xuất hiện những biến cố lớn, trong vài năm tới nền kinh tế có thể bước vào giai đoạn thuận lợi hơn. Khi đó, các yếu tố như giá nguyên liệu, thu nhập và mặt bằng giá nói chung có thể cùng tăng”, ông Phú nhận định.

Chủ tịch Sunhouse cũng đưa ra hai kịch bản. Trong kịch bản thứ nhất, nếu giá vàng tiếp tục duy trì ở mức cao, mặt bằng giá của nhiều loại tài sản, trong đó có bất động sản, có thể chịu áp lực tăng theo, khi thu nhập người dân buộc phải cải thiện để đáp ứng chi phí sinh hoạt.

Nhu cầu mua nhà chủ yếu đến từ người dân, nên thu nhập buộc phải tăng tương ứng, lúc đó mức lương không thể ở mức 10 triệu đồng mà phải tăng lên 20 - 30 triệu đồng. Và để tăng lương cho người lao động, doanh nghiệp lại phải tăng giá sản phẩm, người bán phở phải tăng giá, khiến mặt bằng giá chung tiếp tục được đẩy lên.

Ngược lại, nếu giá vàng điều chỉnh giảm mạnh do các yếu tố địa chính trị hay chính sách dự trữ thay đổi, mặt bằng giá chung có thể không tăng như kỳ vọng.