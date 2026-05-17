Logo màu vàng và sự khôn khéo của các thương hiệu bình dân: Giá phải chăng nhưng không tạo cảm giác “hàng rẻ tiền”

“Đồ tốt thì không rẻ, mà đồ rẻ thì không tốt” là suy nghĩ của không ít người tiêu dùng. Chúng ta dễ đánh đồng mức giá cao với chất lượng tốt, sự đẳng cấp, hoặc không đụng hàng. Trên thực tế, đó cũng là những yếu tố mà các thương hiệu tầm trung hoặc cao cấp thường ẩn ý trong thông điệp thương hiệu, hoặc các chiến dịch truyền thông. Điều đó đương nhiên không sai và cũng không có gì lạ.

Chỉ có điều nó vô tình khiến các thương hiệu bình dân rơi vào thế khó: Phải làm sao để thể hiện “chúng tôi bán đồ giá rẻ nhưng không phải là hàng rẻ tiền, kém chất lượng”?

Trong việc định vị thương hiệu, đây là một ranh giới rất khó. Bởi điều các thương hiệu bình dân sợ nhất là bị khách hàng mặc định rằng: Giá bình dân đồng nghĩa với chất lượng thấp hoặc thương hiệu kém giá trị. Và một trong những cách khéo léo để giải quyết thế khó này nằm ở màu sắc logo - một trong những yếu tố là “gương mặt đại diện cho thương hiệu”.

Dụng ý đằng sau những chiếc logo có màu vàng

Theo các nghiên cứu về tâm lý học màu sắc, vàng là gam màu gợi liên tưởng tới sự vui vẻ, tích cực, thân thiện và giàu năng lượng. Khác với màu đen thường tạo cảm giác xa cách, bí ẩn hoặc cao cấp; hay màu đỏ dễ mang lại cảm giác cấp bách, màu vàng khiến thương hiệu trở nên “dễ bước vào” hơn trong mắt người tiêu dùng.

Đó là lý do nhiều thương hiệu hướng tới thị trường đại chúng đặc biệt ưa chuộng gam màu này. Màu vàng tạo cảm giác rằng thương hiệu không quá xa xỉ, không “khó mua”, nhưng cũng không rẻ tới mức khiến khách hàng nghi ngờ chất lượng. Nó nằm ở vùng cảm xúc khá đặc biệt: Đủ nổi bật để thu hút số đông, nhưng vẫn tạo cảm giác tích cực và có giá trị hơn so với những hình ảnh gắn với “giảm giá rẻ bèo”.

Đây cũng là điểm thú vị trong chiến lược màu sắc của nhiều thương hiệu lớn: Họ muốn người tiêu dùng cảm thấy sản phẩm “mua được”, nhưng không muốn bị xem là “rẻ tiền”. Trong tâm lý tiêu dùng, hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau.

“Giá phải chăng” khiến người tiêu dùng có cảm giác họ là đã tiêu tiền thông minh, hợp lý. Trong khi đó, “giá rẻ” lại khiến người ta liên tưởng tới việc tằn tiện quá đà, đôi khi là lối sống kham khổ. Và màu sắc là một trong những công cụ đầu tiên giúp doanh nghiệp điều hướng cảm nhận ấy trước cả khi khách hàng tìm hiểu sản phẩm.

Gam màu “khó đứng một mình”

Trên thực tế, màu vàng hiếm khi đứng một mình trong logo thương hiệu. Bởi đây là gam màu có độ sáng mạnh, dễ thu hút ánh nhìn nhưng cũng dễ tạo cảm giác chói và nhức mắt. Nếu “đứng 1 mình”, màu vàng - dù ở sắc độ nào đi nữa, cũng dễ tạo cảm giác thiếu chiều sâu. Chính vì vậy, nhiều thương hiệu thường kết hợp màu vàng với một màu khác để điều chỉnh cảm xúc mà logo truyền tải.

Điều thú vị là: Chỉ cần đổi màu đi cùng, ý nghĩa của màu vàng cũng thay đổi rất nhiều.

Ví dụ phổ biến nhất là vàng kết hợp đỏ - kiểu phối màu thường thấy ở McDonald’s hay Lay’s. Trong tâm lý học màu sắc, đỏ tạo cảm giác cấp bách, kích thích hành động và làm tăng sự hưng phấn, còn vàng lại gợi cảm giác vui vẻ, thân thiện và tích cực. Khi đi cùng nhau, bộ đôi này tạo ra cảm giác năng lượng cao, nhanh chóng và dễ thu hút đám đông. Đây là lý do các thương hiệu đồ ăn nhanh đặc biệt thích phối đỏ - vàng: Nó khiến khách hàng có cảm giác vui vẻ hơn, đồng thời kích thích quyết định mua nhanh hơn.

Trong khi đó, vàng kết hợp xanh dương lại mang sắc thái hoàn toàn khác. Xanh dương vốn gắn với sự đáng tin, ổn định và chuyên nghiệp, còn vàng giúp tổng thể bớt khô khan và dễ tiếp cận hơn. IKEA là ví dụ điển hình cho kiểu phối màu này. Nếu chỉ dùng xanh dương đậm, thương hiệu có thể tạo cảm giác hơi nghiêm túc và “công nghiệp”. Nhưng khi thêm vào tone màu vàng, logo trở nên thân thiện và gần gũi hơn rất nhiều. Sự kết hợp này giúp IKEA truyền tải đúng hình ảnh mà họ muốn: Giá hợp lý cho số đông, nhưng vẫn đủ đáng tin để khách hàng yên tâm mua sắm.

Một kiểu phối màu khác cũng rất phổ biến là logo vàng - trắng hoặc các gam màu pastel, tạo cảm giác nhẹ nhàng, hiện đại và tối giản. Những thương hiệu theo đuổi hình ảnh trẻ trung, lifestyle hoặc thiên về cảm xúc thường dùng kiểu phối này để khiến logo trông “mềm mại” hơn.

(Nguồn: Color Psychology, Mojomox)