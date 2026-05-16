Không phải tự nhiên logo Netflix, Youtube, Coca-Cola và nhiều “ông lớn” khác lại có màu đỏ: Đây là vũ khí thị giác trong ngành Marketing!

Nếu để ý, bạn sẽ thấy: Đi ngoài đường, biển cảnh báo thường có màu đỏ; vào trong siêu thị, các chương trình giảm giá sale đậm cũng lại là màu đỏ nốt. Rồi giờ thử mở điện thoại ra thử xem, kiểu gì trong các ứng dụng bạn đã tải về máy, cũng sẽ có vài chiếc logo màu đỏ xuất hiện.

Và chắc chắn là không phải tự nhiên, nhiều thương hiệu lại chọn gam màu này làm màu logo chủ đạo.

“Vũ khí thị giác”

Theo các nghiên cứu về tâm lý học màu sắc, đỏ là một trong những gam màu tạo cường độ cảm xúc mạnh nhất. Nó thường gắn với năng lượng, đam mê, sự khẩn cấp, quyền lực và hành động. Về mặt sinh học, màu đỏ thậm chí có thể khiến nhịp tim tăng nhẹ và tạo cảm giác kích thích thị giác mạnh hơn các màu khác. Vì thế, màu đỏ thường xuất hiện trong các chiến dịch giảm giá, ngành hàng ăn uống hoặc các thương hiệu muốn thúc đẩy người dùng hành động nhanh hơn.

Nhưng điều khiến màu đỏ trở nên lợi hại không chỉ nằm ở khả năng thu hút sự chú ý. Quan trọng hơn, nó giúp thương hiệu tạo cảm giác “khó quên”.

Trong môi trường mà người tiêu dùng liên tục bị bủa vây bởi hàng nghìn thông điệp quảng cáo mỗi ngày, một logo màu đỏ thường nổi bật nhanh hơn trên màn hình điện thoại, biển quảng cáo hay kệ hàng siêu thị. Chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp lớn xem đỏ như một “vũ khí nhận diện” để tăng độ ghi nhớ thương hiệu.

Tuy nhiên, không phải mọi sắc đỏ đều truyền tải cùng một thông điệp. Cùng là đỏ nhưng chỉ cần thay đổi sắc độ, thương hiệu đã có thể tạo ra cảm xúc hoàn toàn khác.

Ví dụ như Coca-Cola, thương hiệu nước giải khát có ga này sử dụng màu đỏ tươi, rực rỡ và giàu năng lượng. Đây là kiểu màu đỏ gợi liên tưởng tới sự vui vẻ, sôi động và cảm xúc tích cực. Qua nhiều thập kỷ, màu đỏ của Coca-Cola không chỉ đại diện cho một loại đồ uống, mà còn gắn liền với tinh thần lễ hội, niềm vui sum họp và cảm giác hứng khởi. Nói cách khác, thì là màu đỏ “thân thiện”, dễ tạo kết nối cảm xúc đại chúng.

dswlwj7bvjd25jqt7ytri63es4-1778839811080149948840

Trong khi đó, Netflix lại chọn sắc đỏ đậm hơn trên nền đen tối giản. Cách phối màu này khiến logo mang cảm giác điện ảnh, kịch tính và giàu cảm xúc. Nếu Coca-Cola dùng màu đỏ tươi để tạo cảm giác hứng khởi, thì Netflix dùng đỏ đậm để kích thích cảm giác hồi hộp, cuốn hút và đậm tính giải trí. Màu đỏ ở đây không “ồn ào” mà thiên về chiều sâu cảm xúc, phù hợp với định vị một nền tảng kể chuyện và giải trí toàn cầu.

0x0-92-1778841083704857743583

Tương tự, YouTube cũng sử dụng logo đỏ nhưng theo cách khác. Nút “play” màu đỏ của YouTube mang sắc thái hiện đại, trực diện và có tính thúc đẩy hành động mạnh. Nó gần giống một lời kêu gọi vô thức: “Hãy bấm vào đây”. Đây là màu đỏ thiên về chuyển động và tương tác, phù hợp với nền tảng video nơi mọi thứ đều xoay quanh việc thu hút lượt click và thời gian xem.

Các chuyên gia định vị thương hiệu cho rằng sắc độ đỏ càng tươi và bão hòa cao thì càng tạo cảm giác trẻ trung, năng động, thậm chí mang chút bốc đồng. Ngược lại, các gam đỏ trầm như burgundy, đỏ rượu vang hay đỏ gạch thường tạo cảm giác sang trọng và cao cấp hơn. Vì thế, cùng chọn màu đỏ nhưng mỗi thương hiệu lại “kể” một câu chuyện khác nhau thông qua sắc độ họ sử dụng.

Kích thích hành vi người tiêu dùng

Điều thú vị là màu đỏ không chỉ tác động đến cảm xúc mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới hành vi tiêu dùng. Trong marketing, màu đỏ thường được dùng ở những nơi cần kêu gọi sự hành động (CTA: Call to action) như, banner giảm giá hay thông báo khẩn cấp vì khả năng tạo cảm giác cấp bách. Người tiêu dùng có xu hướng phản ứng nhanh hơn với các tín hiệu màu đỏ, đặc biệt trong môi trường mua sắm - cả online lẫn offline. Đây cũng là lý do các thương hiệu đồ ăn nhanh hay thương mại điện tử thường tận dụng gam màu này để kích thích người tiêu dùng nhanh chóng đưa ra quyết định mua hàng.

Dù vậy, màu đỏ không phải “lá bài an toàn” cho mọi thương hiệu. Nếu dùng quá nhiều hoặc sai ngữ cảnh, nó có thể gây cảm giác căng thẳng, hung hăng hay áp lực thị giác. Những ngành đề cao sự bình tĩnh và tin cậy như tài chính, chăm sóc sức khỏe thường tiết chế màu đỏ hoặc chỉ dùng như màu nhấn thay vì màu chủ đạo.

Ngoài ra, hiệu quả của màu đỏ còn phụ thuộc vào văn hóa và bối cảnh thị trường. Ở nhiều quốc gia châu Á, đỏ tượng trưng cho may mắn, thịnh vượng và lễ hội. Nhưng ở một số nơi khác, đỏ có thể gắn với cảnh báo hoặc nguy hiểm. Điều đó cho thấy màu sắc không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà còn là chiến lược tâm lý và văn hóa trong xây dựng thương hiệu.

Nhìn chung, trong cuộc đua giành sự chú ý của người tiêu dùng, logo màu đỏ vì thế vẫn là lựa chọn đầy sức mạnh. Nó táo bạo, giàu cảm xúc và gần như không thể bị phớt lờ. Nhưng phía sau một logo đỏ nổi bật không đơn thuần là quyết định “cho đẹp mắt”, mà là cả một chiến lược định vị thương hiệu được tính toán kỹ lưỡng: Thương hiệu muốn khách hàng cảm thấy điều gì ngay trong khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy họ.

(Nguồn: Steph Corrigan Design, Advergize)