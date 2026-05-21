Meta đuổi 8.000 người lúc 4h sáng

Ngày hôm qua (20/5), email thông báo sa thải nhân sự của Meta chính thức được gửi đi. Theo nhiều nguồn tin, các nhân viên tại Singapore là những người đầu tiên biết được số phận của mình, với các email thông báo sa thải đến lúc 4 giờ sáng theo giờ địa phương. Nhân viên ở Anh và Mỹ dự kiến sẽ được thông báo vào sáng cùng ngày. Trong khi đó, nhân sự ở Bắc Mỹ được thông báo không cần tới công ty, ở nhà làm việc vào thứ Tư (20/5).

Trong đợt cắt giảm nhân sự này, Meta sa thải khoảng 10% lực lượng lao động. Tính đến cuối tháng 3/2026, Meta có gần 80.000 nhân viên trên toàn thế giới.

Bên cạnh việc cắt giảm nhân sự, Janelle Gale - Giám đốc Nhân sự của Meta thông báo rằng hơn 7.000 nhân viên sẽ được điều chuyển sang các nhóm mới tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI), bao gồm: Kỹ thuật ứng dụng AI, và trung tâm phân tích dữ liệu. Nhìn chung, các đợt cắt giảm và thay đổi vai trò này thể hiện mục tiêu tái cấu trúc mạnh, ảnh hưởng đến gần 20% tổng số nhân viên của Meta.

Gale cũng cho biết các cấp quản lý tại Meta đang được xem xét giảm bớt trên. Trong bản thông báo được đưa tin, Gale viết: "Hiện tại, chúng ta đang ở giai đoạn mà nhiều tổ chức có thể hoạt động với cấu trúc phẳng hơn, nhân sự có thể và cần phải làm việc nhanh hơn, có trách nhiệm cao hơn" .

Theo các báo cáo, người lao động Mỹ mất việc sẽ được đề nghị khoản trợ cấp thôi việc cơ bản tương đương 16 tuần lương, cộng thêm hai tuần cho mỗi năm làm việc liên tục tại công ty. Gói trợ cấp dành cho người lao động ngoài nước Mỹ sẽ khác nhau tùy theo quốc gia.

Khi Meta lần đầu tiên công bố kế hoạch cắt giảm nhân sự vào cuối tháng 4, một bản thông báo nội bộ đã mô tả đây là cách để tinh chỉnh hoạt động của công ty và giải phóng nguồn lực cho các chi phí vận hành khác cần ưu tiên.

Đợt cắt giảm vào ngày 20/5 vừa qua đánh dấu một sự thay đổi so với các đợt cắt giảm có mục tiêu hơn trước đó: Meta đã cắt giảm từ 10% đến 15% lực lượng lao động tại Reality Labs vào tháng 1, đóng cửa một số studio game thực tế ảo và loại bỏ khoảng 700 vị trí ở 5 bộ phận vào tháng 3. Việc tái cấu trúc hiện tại là đợt cắt giảm nhân sự lớn nhất trên toàn công ty kể từ chiến dịch "Năm Hiệu quả" 2022-2023 của CEO Mark Zuckerberg, vốn đã loại bỏ khoảng 21.000 vị trí.

Dưới thời Zuckerberg, trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành lăng kính chi phối mọi quyết định quan trọng tại Meta. Chi phí đầu tư dự kiến của Meta cho năm 2026 dao động từ 125 tỷ USD đến 145 tỷ USD, gấp hơn 2 lần so với chi phí năm 2025. Những người am hiểu tình hình, nhưng không được phép tiết lộ thông tin công khai, đã nói với Bloomberg rằng các bộ phận kỹ thuật và sản phẩm đang phải gánh chịu phần lớn các đợt cắt giảm nhân sự.

Theo Business Insider, các lãnh đạo của Meta đã thông báo với nhân viên rằng có thể sẽ có thêm các đợt cắt giảm việc làm khác vào cuối năm nay, mặc dù chưa có ngày cụ thể hay phạm vi nào được ấn định cho các đợt cắt giảm đó.

(Nguồn: Quartz)