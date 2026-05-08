“Đến sếp cũng bị đuổi thì mình còn hy vọng gì nữa?”

Một buổi sáng đi làm như bình thường, vài tiếng sau đã phải trả lại laptop và thẻ ra vào công ty. Không một lời báo trước, không thời gian chuẩn bị, cũng chẳng có cơ hội hẹn nhau 1 bữa ăn uống gọi là "chia tay".

Đó là câu chuyện về một quản lý cấp cao bị sa thải sau 8 năm gắn bó với công ty, được kể lại bởi người dùng có tên Banji Alo - là cấp dưới của anh.

Bài đăng trên Twitter đang khiến nhiều người lao động cảm thấy bất an hơn bao giờ hết, bởi điều ám ảnh nhất không nằm ở chuyện mất việc, mà là cảm giác: "Nếu đến nhân sự cấp cao, vững chuyên môn và có thâm niên lâu như vậy còn bị cho nghỉ, thì mình còn an toàn được bao lâu nữa?" .

"Chẳng công ty nào trung thành với bạn như cách bạn trung thành với họ"

Theo bài đăng đang lan truyền trên mạng xã hội, người quản lý của Banji Alo có 8 năm làm việc tại công ty, nổi tiếng là người luôn ưu tiên công việc, sẵn sàng làm đêm và cuối tuần để xử lý các vấn đề phát sinh. Hôm đó, sếp của anh vẫn đến văn phòng như mọi ngày, bắt đầu công việc như thường lệ. Nhưng chỉ vài giờ sau, bộ phận nhân sự gọi ông vào một cuộc họp ngắn và thông báo rằng ông đã bị sa thải.

Sau cuộc họp, ông lặng lẽ nộp lại laptop, thẻ nhân viên rồi rời công ty trước khi hết giờ làm. Điều khiến nhiều người bàng hoàng không chỉ là quyết định sa thải, mà còn là cách nó diễn ra quá lạnh lùng, nhanh chóng, như thể 8 năm cống hiến chưa từng tồn tại.

Cuối bài đăng, Banji Alo bày tỏ: "Đó là cách công ty tối sa thải nhân sự 8 năm ở cấp leader. Tôi tự hỏi liệu có bao nhiêu phần trăm trong câu nói "chúng tôi trân trọng nỗ lực của từng nhân viên" là sự thật? Đến sếp còn bị đuổi việc theo cách phũ phàng như vậy, thì chúng tôi - những nhân sự bình thường, sẽ ra sao nhỉ?" .

Hàng loạt người sau đó cũng chia sẻ cảm giác sợ hãi và mất phương hướng tương tự.

Một người viết: "Công ty không phải gia đình của bạn. Công ty chỉ là một thực thể luôn tối ưu cho sự tồn tại của chính nó. Thế nên đừng kỳ vọng quá nhiều" .

Một người khác bình luận: "Không công ty nào trung thành với bạn theo cách bạn trung thành với họ cả. Không phải vì họ xấu xa, mà vì họ là doanh nghiệp".

Nhiều người cũng thừa nhận điều đáng sợ nhất sau các đợt sa thải không phải là con số nhân sự bị cắt giảm, mà là bầu không khí còn sót lại trong văn phòng. Khi một quản lý cấp cao biến mất chỉ sau một cuộc họp, những nhân viên ở lại bắt đầu dè chừng mọi email từ HR, mọi lịch họp bất ngờ, thậm chí cả những cuộc gọi ngắn trong giờ làm.

Một kỹ sư công nghệ trên Reddit kể rằng anh vẫn đang họp công việc bình thường thì vài phút sau nhận thông báo bị cho nghỉ việc vì "tái cấu trúc". Toàn bộ quyền truy cập hệ thống bị khóa trong vòng 10 phút.

Một người khác có hơn 18 năm kinh nghiệm trong ngành công nghệ, lại chia sẻ rằng sau tuổi 40, anh liên tục bị công ty tìm cách "đẩy đi" dù năng lực và hiệu suất làm việc không hề kém Người này nói điều khiến anh kiệt sức không chỉ là chuyện tìm việc mới, mà còn là cảm giác bị phủ nhận toàn bộ những gì từng đóng góp.

Quên chuyện "gắn bó cả đời" với 1 công ty đi?

Các chuyên gia cho rằng những đợt sa thải bất ngờ đang làm thay đổi hoàn toàn khái niệm gắn bó của người lao động với doanh nghiệp. Càng ngày, mô hình gắn bó lâu dài giữa doanh nghiệp và nhân sự càng suy yếu, khi các công ty ngày càng ưu tiên lợi nhuận, tái cấu trúc và tối ưu chi phí. Khảo sát của Gallup cũng cho thấy mức độ gắn kết của nhân viên đang chạm mức thấp nhất trong 3 năm trởi lại đây.

Không ít người bắt đầu thay đổi cách nhìn về công việc sau khi chứng kiến đồng nghiệp hoặc cấp trên bị sa thải. Họ ngừng xem công ty là nơi có thể gắn bó cả đời, thay vào đó tập trung hơn vào kỹ năng cá nhân, các mối quan hệ nghề nghiệp và quỹ dự phòng tài chính.

Và rồi, giữa những cuộc họp vẫn diễn ra bình thường, giữa các email công việc mỗi ngày, ngày càng nhiều nhân viên âm thầm tự hỏi: "Liệu bao giờ sẽ tới lượt mình?" .

(Nguồn: NDTV)