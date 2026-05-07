Tối 7-5, giá vàng miếng SJC rút ngắn cách biệt bất ngờ với giá thế giới

Lúc 19 giờ ngày 7-5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.742 USD/ounce, tăng tiếp khoảng 30 USD/ounce so với đầu phiên sáng nay.

Trong vòng 3 ngày, giá vàng thế giới tăng khoảng 150 USD/ounce (tương đương khoảng 4,8 triệu đồng).

Giá kim loại quý này tăng vọt lên mức cao trong khoảng 2 tuần qua, khi đồng USD và giá dầu thô cùng lao dốc.

Chỉ số đồng USD (DXY Index) được giao dịch ở mức 97,8 điểm - thấp nhất từ cuối tháng 2 tới nay; trong khi giá dầu thô Brent ở quanh 98 USD/thùng, giảm thêm 3,18% so với phiên trước.

Ông Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại City Index, phân tích những diễn biến của vàng gần đây đều liên quan đến giá dầu. Khi giá dầu giảm, hạ sức ép lạm phát giúp giảm kỳ vọng về việc các ngân hàng trung ương tăng lãi suất. Từ đó, các tài sản như vàng, bạc được hỗ trợ đi lên mạnh mẽ.

Giá vàng thế giới tăng tiếp vào cuối ngày

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự đoán cuộc chiến với Iran sẽ sớm kết thúc khi Tehran xem xét đề xuất hòa bình của Mỹ.

Các nguồn tin cho biết đề xuất này nhiều khả năng dẫn đến chấm dứt xung đột. Hy vọng mới về một thỏa thuận hòa bình có thể dẫn đến việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz, giúp thị trường chứng khoán quốc tế đi lên mạnh mẽ, cùng nhịp với vàng, bạc...

Ở thị trường trong nước, tính tới cuối ngày, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn giao dịch quanh 164,5 triệu đồng/lượng mua vào, 167,5 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với buổi sáng.

Nhiều thương hiệu cũng niêm yết giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% bằng với giá vàng miếng SJC.

Diễn biến bất ngờ là giá vàng trong nước tăng chậm hơn giá thế giới, giúp khoảng cách chênh lệch rút ngắn rất nhanh.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 150,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 16 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch thấp nhất trong nhiều tháng qua.