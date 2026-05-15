Cú sốc của dân ngân hàng: Bị sa thải vào đúng ngày trả thưởng, cả năm “chạy số” thế là đi tong

Không phải gần đây, ngành ngân hàng mới bắt đầu “nhập cuộc” làn sóng cắt giảm nhân sự. Từ cuối năm 2024 - đầu năm 2025, nhiều tập đoàn tài chính lớn trên thế giới đã tiến hành thu hẹp bộ máy. Và một trong những “cú sốc” lớn nhất có lẽ phải kể đến những nhân viên bị HSBC “gọi tên” vào đúng ngày mà lẽ ra, họ phải được nhận tiền thưởng thường niên.

Cảm xúc của người trong cuộc: “Không thể tin nổi”

Tháng 3/2025, HSBC thông báo tiến hành cắt giảm nhân sự ở các trụ sở tại Singapore, Hong Kong (Trung Quốc) và Luân Đôn (Anh).

David Li, 41 tuổi, một nhân viên làm việc tại HSBC Hong Kong, cho biết anh gần như không tin nổi khi nhận được email mời họp vào sáng ngày công bố thưởng thường niên. Sau hơn một thập kỷ làm trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư, David hiểu chuyện tái cấu trúc và cắt giảm nhân sự vốn không hiếm. Tuy nhiên, điều khiến anh sốc nhất là HSBC lại chọn đúng ngày nhân viên chờ nhận thưởng để thông báo sa thải.

Theo David, nhiều đồng nghiệp của anh đã làm việc liên tục suốt nhiều tháng, thường xuyên ở lại văn phòng đến nửa đêm để chạy KPI. Họ tin rằng nếu “chạy đủ số” và nhận được khoản thưởng thường niên, thì vất vả bao nhiêu cũng đáng. Thế nhưng cuối cùng, tất cả chỉ kết thúc bằng một cuộc họp ngắn và thông báo chấm dứt hợp đồng.

Sarah Wong, 34 tuổi, nhân viên thuộc bộ phận ngân hàng đầu tư của HSBC tại Luân Đôn (Anh), cũng rơi vào tình huống tương tự. Cô cho biết mình từng chuẩn bị tâm lý rằng thị trường tài chính khó khăn có thể khiến tiền thưởng thấp hơn mọi năm, chứ chưa bao giờ nghĩ sẽ bị sa thải và cắt thưởng hoàn toàn. Theo cô, với tất cả những ai làm ngân hàng, tiền thưởng thường niên không chỉ là khoản tiền “khích lệ”, mà gần như là phần thu nhập quan trọng trong năm. Không ít người dùng khoản này để trả tiền nhà, đầu tư hoặc chi trả học phí cho con cái. Vì vậy, việc mất trắng khoản thưởng khiến nhiều nhân viên rơi vào trạng thái “sốc tài chính”.

Michael Tan, 38 tuổi, từng làm việc tại bộ phận tư vấn doanh nghiệp của HSBC ở Singapore, cho biết điều khiến anh thất vọng không hẳn là việc bị sa thải mà là cách mọi chuyện diễn ra quá lạnh lùng. Michael kể rằng anh và đồng nghiệp đã phải chịu áp lực doanh số kéo dài suốt năm 2024 trong bối cảnh thị trường giao dịch ảm đạm. Có thời điểm anh làm việc hơn 80 giờ mỗi tuần để hoàn thành công việc. Thế nhưng đến cuối cùng, công sức cả năm gần như không được ghi nhận khi ngân hàng quyết định không trả thưởng cho những nhân sự không còn thuộc biên chế tại thời điểm công bố.

Ký ức buồn

Đợt cắt giảm nhân sự đó của HSBC diễn ra vào tháng 3/2025, trong bối cảnh ngân hàng này đang thực hiện kế hoạch tái cơ cấu quy mô dưới thời CEO Georges Elhedery. Ngân hàng đặt mục tiêu tiết kiệm khoảng 1,5 tỷ USD (khoảng 38,7 nghìn tỷ đồng) chi phí mỗi năm trước cuối năm 2026. HSBC cũng thu hẹp một số mảng ngân hàng đầu tư tại châu Âu và Mỹ để tập trung nguồn lực vào các thị trường mang lại lợi nhuận cao hơn như châu Á và Trung Đông.

Câu chuyện những nhân viên nằm trong danh sách cắt giảm của HSBC vào đầu năm 2025, cũng phản ánh thực tế áp lực ngày càng lớn trong ngành ngân hàng - đầu tư toàn cầu.

Một khảo sát của Deloitte về lĩnh vực dịch vụ tài chính cũng cho thấy tình trạng căng thẳng kéo dài đang trở thành vấn đề phổ biến trong ngành ngân hàng. Áp lực doanh số, cường độ làm việc cao và nỗi lo bị cắt giảm nhân sự khiến nhiều người rơi vào trạng thái kiệt sức dù mức lương và thưởng luôn thuộc nhóm cao nhất thị trường lao động.

Trong nhiều năm, ngân hàng đầu tư vẫn được xem là ngành nghề hấp dẫn với mức thu nhập đáng mơ ước và cơ hội thăng tiến nhanh. Tuy nhiên, phía sau những khoản thưởng trị giá hàng trăm nghìn USD là môi trường làm việc đầy cạnh tranh, nơi nhân viên luôn phải chạy theo chỉ tiêu và đối mặt nguy cơ bị đào thải bất cứ lúc nào.

Với David Li, Sarah Wong hay Michael Tan, “ngày nhận thưởng” đã trở thành một ký ức khó quên, không phải vì số tiền họ nhận được, mà bởi đó là ngày họ bất ngờ mất việc sau nhiều năm gắn bó với ngành tài chính.

(Nguồn: The Economic Times)