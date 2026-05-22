Xuất hiện ngân hàng Việt trả lương bình quân 68 triệu đồng/tháng cho hơn 7.500 nhân viên đầu năm nay

Theo báo cáo tài chính riêng lẻ của TPBank, cuối tháng 3/2026, ngân hàng có 7.557 nhân viên, giảm 226 nhân viên so với đầu năm. Như vậy, số nhân viên bình quân trong quý 1 khoảng 7.670 người.

Đáng chú ý, trong khi cắt giảm nhân sự, TPBank tăng rất mạnh chi phí cho nhân viên trong quý 1/2026. Cụ thể, nhà băng này đã chi hơn 1.562 tỷ đồng để trả lương, phụ cấp cho cán bộ nhân viên, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo đó, ước tính bình quân mỗi nhân viên có thu nhập 204 triệu đồng trong quý 1/2026, tăng 50 triệu so với quý 1/2025. Trung bình mỗi tháng trong quý đầu năm 2026, nhân viên TPBank có thu nhập tới 68 triệu đồng/tháng, cao hơn nhiều so với mức 51 triệu đồng/tháng của những tháng đầu năm 2025.

Trước đó, thu nhập bình quân nhân viên TPBank trong năm 2024 và 2025 lần lượt là 38,2 triệu đồng/tháng và 39,3 triệu đồng/tháng.

Về kết quả kinh doanh, TPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 1/2026 đạt 2.106 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 đạt 2.109 tỷ đồng. Nếu so với kế hoạch 10,300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế đề ra cho cả năm, TPBank đã thực hiện được 20% mục tiêu sau quý 1.

Tổng tài sản TPBank quý 1/2026 tăng 4%, đạt 527.169 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 3%, đạt 316.042 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng giảm 4% xuống 267.038 tỷ đồng.